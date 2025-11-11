Río Negro mostrará su oferta turística en el Workshop Mendoza 2025

Durante las dos jornadas, Río Negro presentará su variada oferta turística ante operadores, agentes y prestadores del sector, con el objetivo de seguir posicionando sus destinos en los principales mercados del país. El evento se desarrollará de 17 a 20.30 y culminará ambos días con un sunset hasta las 23.30.

Además, el 14 de noviembre se llevará a cabo una jornada especial de networking para prestadores minoristas y mayoristas, pensada para generar alianzas y fortalecer vínculos comerciales dentro del sector.

De esta manera, Río Negro continúa con la promoción de sus cuatro regiones turísticas —mar, estepa, valle y cordillera— de cara a la temporada de verano.

Sol, montaña y mar: este verano descubrí Río Negro

Desde la montaña al mar, la provincia ofrece infinitas alternativas para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Ya sea entre playas extensas, lagos rodeados de bosques, o la tranquilidad de la estepa y los valles, Río Negro combina naturaleza, aventura y descanso.



Infinitas playas para un verano único

Sobre la Costa Atlántica, destinos como Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor invitan a disfrutar del mar más cálido del sur argentino, practicar deportes acuáticos o recorrer el Camino de la Costa con sus paisajes vírgenes y fauna marina.



Verano en la montaña

En la Región Cordillera, lugares como Bariloche y El Bolsón proponen caminatas por senderos, excursiones lacustres y experiencias de turismo aventura. Además, se destacan su gastronomía regional, los chocolates artesanales y festivales estivales que celebran la cultura patagónica.



Tranquilidad en la estepa

La Estepa rionegrina invita a conectar con la inmensidad del paisaje y descubrir el Turismo Ferroviario a bordo del Tren Patagónico o La Trochita, que recorren los contrastes entre la cordillera y la llanura.



Valles en flor

Los Valles se distinguen por sus chacras, viñedos y bodegas turísticas que integran los Caminos del Vino, además de actividades como trekking, astroturismo y cicloturismo.

Así, Río Negro invita a vivir un verano imperdible en sus cuatro regiones, con paisajes y experiencias para todos los gustos.