Río Negro mostrará su oferta turística en el Workshop Mendoza 2025

Buscan mejorar la red de riego en el Valle de Calingasta
El proyecto responde a una necesidad histórica de la zona que por su geografía y red de canales deficientes para la captación y distribución del agua
La provincia participará los días 14 y 15 de noviembre en la 50ª edición del Encuentro de Comercialización Turística (ECTU), que se realizará en Olivos Multiespacio, en Maipú, Mendoza.Economía11/11/2025Redacción CuyoNoticias
Durante las dos jornadas, Río Negro presentará su variada oferta turística ante operadores, agentes y prestadores del sector, con el objetivo de seguir posicionando sus destinos en los principales mercados del país. El evento se desarrollará de 17 a 20.30 y culminará ambos días con un sunset hasta las 23.30.
Además, el 14 de noviembre se llevará a cabo una jornada especial de networking para prestadores minoristas y mayoristas, pensada para generar alianzas y fortalecer vínculos comerciales dentro del sector.
De esta manera, Río Negro continúa con la promoción de sus cuatro regiones turísticas —mar, estepa, valle y cordillera— de cara a la temporada de verano.
Sol, montaña y mar: este verano descubrí Río Negro
Desde la montaña al mar, la provincia ofrece infinitas alternativas para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Ya sea entre playas extensas, lagos rodeados de bosques, o la tranquilidad de la estepa y los valles, Río Negro combina naturaleza, aventura y descanso.
Infinitas playas para un verano único
Sobre la Costa Atlántica, destinos como Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor invitan a disfrutar del mar más cálido del sur argentino, practicar deportes acuáticos o recorrer el Camino de la Costa con sus paisajes vírgenes y fauna marina.
Verano en la montaña
En la Región Cordillera, lugares como Bariloche y El Bolsón proponen caminatas por senderos, excursiones lacustres y experiencias de turismo aventura. Además, se destacan su gastronomía regional, los chocolates artesanales y festivales estivales que celebran la cultura patagónica.
Tranquilidad en la estepa
La Estepa rionegrina invita a conectar con la inmensidad del paisaje y descubrir el Turismo Ferroviario a bordo del Tren Patagónico o La Trochita, que recorren los contrastes entre la cordillera y la llanura.
Valles en flor
Los Valles se distinguen por sus chacras, viñedos y bodegas turísticas que integran los Caminos del Vino, además de actividades como trekking, astroturismo y cicloturismo.
Así, Río Negro invita a vivir un verano imperdible en sus cuatro regiones, con paisajes y experiencias para todos los gustos.
A mitad de la segunda jornada del CyberMonday, estos son los productos más clickeados del evento, según informó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).
La Asociación Argentina de Sommeliers la coronó durante la final del concurso nacional realizada en el Hotel NH City de Buenos Aires. La profesional representará al país en el Concurso Mundial de Sommeliers 2026.
Así se expresó el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, Carlos Dávila, entidad que celebra sus 64 años con un sunset aniversario.
El gobernador Cornejo y el intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli están en Francia para participar del evento. La comuna firmará un Convenio Marco de Cooperación con la Fundación para la Cultura y las Civilizaciones del Vino.
Del 3 al 5 de noviembre, el Gobierno provincial y el Banco Nación lanzan promociones para compra de indumentaria y otros rubros, con 50% de descuento y hasta tres cuotas sin interés.
A través del programa "Autoproducción de semillas", la comuna continúa fortaleciendo la producción agrícola local y ya benefició a más de 200 productores del departamento.
El exclusivo Chozos Resort celebró la obtención de una Llave Michelin, el nuevo reconocimiento internacional que distingue a los mejores hoteles del mundo, con una cena íntima en su restaurante Barro Cocina.
Se trata de una plataforma de seguimiento individual para afiliados con esta enfermedad crónica. Se contactará vía WhatsApp a 3.000 personas que reciben tratamiento con insulina.
Durante el mes de octubre y para concientizar sobre el cáncer de mama se realizaron mamografías y ecografías gratuitas a 420 mujeres sin cobertura médica.
Realizado en el hospital Marcial Quiroga, el procedimiento mínimamente invasivo representa un avance histórico en la atención odontológica y maxilofacial de la provincia.
La obra que inicia el municipio de Guaymallén sobre calle Bandera de Los Andes en entorno al hospital pediátrico, obliga a desviar el tránsito. Cómo serán los cortes.
La Academia de San José saca diferencias en el Regional respecto a Fadep y en la Liga el Granate es único puntero con cuatro perseguidores a un punto.