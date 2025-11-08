Paisaje e identidad pedaleando por los caminos del agua

Desafío Valle de la Luna, en el silencio abrumador de Ischigualasto
Entre nubes de polvo, formaciones milenarias y pedaleando sin parar, la edición 2025 reafirmó que el deporte puede convivir con la naturaleza en perfecta armonía.
La Ciudad propone recorrer en bici los cauces, acequias y espacios hídricos culminando en la hostería del Dique Cipolletti, con gastronomía y patrimonio natural.Bicicleta Amiga08/11/2025Periodistas CuyoNoticias
Con el objetivo de promover el turismo activo y la conciencia hídrica, la ciudad de Mendoza lanzó la propuetsa de un Bicitour por los Caminos del Agua, combinando deporte, historia y paisaje. El recorrido guiado permite conocer de cerca el sistema de riego que dio vida al oasis mendocino, desde las acequias coloniales hasta los diques modernos.
El circuito atraviesa los municipios de Capital, Godoy Cruz y Luján de Cuyo, con paradas estratégicas en puntos emblemáticos donde se irá conociendo la historia del agua en Mendoza, su vínculo con la vitivinicultura y los desafíos actuales en torno al uso responsable del recurso.
Desde el municipio destacan que el bicitour busca revalorizar el agua como elemento vital de identidad y fomentar el uso de la bicicleta como medio sustentable de conexión con el entorno.
La actividad se realizará el domingo 23 de noviembre con salida desde la plaza Independencia a las 8 horas. Se trata de una travesía que combina turismo, deporte y patrimonio en un recorrido único por tres municipios: Mendoza, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.
Esta propuesta gratuita tendrá lugar el domingo 23 y se extenderá desde las 8:00 hasta las 13:00 horas. Aquellas personas que deseen participar del circuito deberán inscribirse previamente en Entradaweb desde el día Jueves 20 de Noviembre a las 09:30 horas.
El recorrido comenzará en la plaza Independencia, junto al icónico cartel #AmoMendoza, y continuará por distintos sitios de interés de los departamentos mencionados. Previo al retorno, el punto final será la Hostería del Dique Cipolletti, un lugar cargado de historia y belleza natural, el cual ofrecerá un combo especial para disfrutar de buena gastronomía en un entorno ideal.
Para quienes desean prticipar y no cuentan con movilidad propia pueden escribir al Whatsapp +5492615949985 o al email [email protected] para coordinar una bicicleta.
Bicicleta en buen estado
Uso de casco obligatorio
Dificultad: media
Horario salida: 8:00 horas
Duración: 4 horas
Punto de partida: Plaza Independencia (cartel #AmoMendoza)
Hidratación
Protección solar
El agua es mucho más que un recurso, es parte de la identidad mendocina. Por eso, este bicitour propone descubrir cómo los cauces, acequias y paisajes hídricos han dado forma a este oasis, conectando historias y comunidades.
Entre nubes de polvo, formaciones milenarias y pedaleando sin parar, la edición 2025 reafirmó que el deporte puede convivir con la naturaleza en perfecta armonía.
Se realiza en Valparaíso el Foro Nacional de la Bicicleta, centrado en dos ejes, conexión y seguridad, repensar la ciudad desde la bicicleta
Alumnos, docentes y exalumnos de la Escuela Secundaria de Arte N°2 “Nicolás Antonio de San Luis” y de la Escuela N°98 “Gobernador Santos Ortiz” participaron este jueves de una salida educativa urbana en bicicleta.
El Bermejo se transformó en escenario de un recorrido que combinó historia, arte y afecto. Cada parada fue una pausa para mirar, sentir y compartir lo que nos hace únicos.
Las ciclovías dejan de ser sólo trazos en el asfalto para convertirse en caminos de conciencia y descubrimiento. Este mapa revela cómo la ciudad se transforma
En cada pedalada la oportunidad de conocer alguien, escuchar anécdotas, sorprenderse con un mural, plaza o esquina que nunca viste porque, Guaymallén tiene alma
El nuevo espacio recreativo, construido junto al Plan ‘Construyendo con tu Pueblo’, incluye bicisenda, luminarias LED y estaciones saludables.
El gobernador Claudio Poggi anunció la entrega de hasta 8.000 bicicletas en 2026 y convocó a bicicleteros locales a diseñar el nuevo modelo TuBi.
El Servicio de Radioterapia de Fuesmen en la provincia de Mendoza protagoniza un avance histórico en la aplicación de inteligencia artificial en salud.
Argentinos por la Educación advierte que la inversión sigue en niveles históricamente bajos. Los pliegos ya están disponibles para revisión y sugerencias.
Se trata de una plataforma de seguimiento individual para afiliados con esta enfermedad crónica. Se contactará vía WhatsApp a 3.000 personas que reciben tratamiento con insulina.
Durante el mes de octubre y para concientizar sobre el cáncer de mama se realizaron mamografías y ecografías gratuitas a 420 mujeres sin cobertura médica.
Treinta modelos de Ferrari recorrieron San Juan en una caravana única que cautivó a miles de vecinos durante su paso por la provincia cuyana.