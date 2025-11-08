Paisaje e identidad pedaleando por los caminos del agua

Con el objetivo de promover el turismo activo y la conciencia hídrica, la ciudad de Mendoza lanzó la propuetsa de un Bicitour por los Caminos del Agua, combinando deporte, historia y paisaje. El recorrido guiado permite conocer de cerca el sistema de riego que dio vida al oasis mendocino, desde las acequias coloniales hasta los diques modernos.

El circuito atraviesa los municipios de Capital, Godoy Cruz y Luján de Cuyo, con paradas estratégicas en puntos emblemáticos donde se irá conociendo la historia del agua en Mendoza, su vínculo con la vitivinicultura y los desafíos actuales en torno al uso responsable del recurso.

Desde el municipio destacan que el bicitour busca revalorizar el agua como elemento vital de identidad y fomentar el uso de la bicicleta como medio sustentable de conexión con el entorno.

La actividad se realizará el domingo 23 de noviembre con salida desde la plaza Independencia a las 8 horas. Se trata de una travesía que combina turismo, deporte y patrimonio en un recorrido único por tres municipios: Mendoza, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

Esta propuesta gratuita tendrá lugar el domingo 23 y se extenderá desde las 8:00 hasta las 13:00 horas. Aquellas personas que deseen participar del circuito deberán inscribirse previamente en Entradaweb desde el día Jueves 20 de Noviembre a las 09:30 horas.

El recorrido comenzará en la plaza Independencia, junto al icónico cartel #AmoMendoza, y continuará por distintos sitios de interés de los departamentos mencionados. Previo al retorno, el punto final será la Hostería del Dique Cipolletti, un lugar cargado de historia y belleza natural, el cual ofrecerá un combo especial para disfrutar de buena gastronomía en un entorno ideal.

Para quienes desean prticipar y no cuentan con movilidad propia pueden escribir al Whatsapp +5492615949985 o al email [email protected] para coordinar una bicicleta.

Tips

Bicicleta en buen estado

Uso de casco obligatorio

Dificultad: media

Horario salida: 8:00 horas

Duración: 4 horas

Punto de partida: Plaza Independencia (cartel #AmoMendoza)

Hidratación

Protección solar

El agua es mucho más que un recurso, es parte de la identidad mendocina. Por eso, este bicitour propone descubrir cómo los cauces, acequias y paisajes hídricos han dado forma a este oasis, conectando historias y comunidades.