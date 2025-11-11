Vadillo advirtió por el fin del control estatal en colegios privados

Presupuesto 2026: leve recuperación en educación
Argentinos por la Educación advierte que la inversión sigue en niveles históricamente bajos. Los pliegos ya están disponibles para revisión y sugerencias.
El abogado mendocino alertó por el fin del control estatal sobre las cuotas de colegios privados: “La educación será solo para ricos si el Estado se retira”.Opinión11/11/2025Redacción CuyoNoticias
El abogado y especialista en defensa del consumidor Mario Vadillo cuestionó el Decreto 787/2025, con el que el Gobierno nacional eliminó el control estatal sobre las cuotas de los colegios privados. Según advirtió, la medida “representa un grave retroceso en materia de derechos y transparencia” y “abre el camino para la eliminación de los subsidios educativos”.
El decreto deroga una norma vigente desde 1993 que garantizaba que las familias conocieran con anticipación los valores y condiciones del servicio educativo antes del inicio del ciclo lectivo. “Ahora los colegios podrán fijar libremente sus precios, matrículas y cargos adicionales sin informar previamente al Estado. Los padres se enterarán del aumento cuando llegue la boleta”, señaló Vadillo.
El abogado recordó que el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a la información de los consumidores. “No importa si se trata de una compra o de un servicio educativo: todo ciudadano tiene derecho a saber qué contrata y cuánto va a pagar. Este decreto borra esas garantías básicas”, afirmó.
Vadillo también advirtió que la medida se presenta bajo el argumento de una supuesta “libertad educativa”, pero en realidad “favorece la desigualdad”.
“La libertad educativa no es dejar que cada escuela cobre lo que quiera, sino garantizar que todos puedan acceder a una educación de calidad y accesible. Sin control, sin información y sin subsidios, la libertad se convierte en privilegio”, sostuvo.
El nuevo decreto ordena además revisar el régimen de subsidios a las instituciones privadas. Para Vadillo, eso “es el primer paso hacia el desfinanciamiento de un sistema que forma parte de la educación pública”.
“El 70% de los colegios privados del país recibe algún tipo de aporte estatal y más del 20% de los alumnos asiste a escuelas subvencionadas. Si se eliminan esos fondos, muchas instituciones no podrán sostenerse y miles de familias quedarán sin opciones”, detalló.
Finalmente, el abogado subrayó que “no hay modernización posible que justifique quitar información al usuario” y que “la educación es un derecho, no un negocio”.
“Cuando el Estado deja de proteger a las familias, lo que crece no es la libertad, sino el abuso”, concluyó.
Un informe nacional reveló que de 100 alumnos que iniciaron primer grado en 2013, solo 10 culminaron la secundaria en 2024 con aprendizajes adecuados.
La distribución no la hace el mercado como lo expresó el presidente en el envío del presupuesto anterior, sino el Presupuesto, definiendo prioridades.
Los camiones bitrenes consisten en un camión tractor que arrastra dos remolques, con los que se puede transportar un mayor volumen de carga.
Argentinos por la Educación midió el progreso de las prioridades pactadas en 2024 en el Acuerdo por la Educación. El documento muestra avances en la cobertura en nivel inicial y también deudas como las trayectorias de los estudiantes de secundaria, además de la calidad de los aprendizajes en general.
La nueva “Alianza”: La Libertad Avanza con la UCR, y el Kirchnerismo con el Peronismo, lo mismo de siempre, afirman desde el partido mendocino de jubilados.
El Partido de los Jubilados celebró que la lucha iniciada por adultos mayores y sus familias haya logrado trascender fronteras partidarias y movilizar a otras fuerzas políticas a acompañar este reclamo histórico.
Por el caso de una enferma oncológica de 67 años, desde el Partido de los Jubilados exigen que PAMI entregue medicación y restablezca las prestaciones gratuitas.
Se trata de una plataforma de seguimiento individual para afiliados con esta enfermedad crónica. Se contactará vía WhatsApp a 3.000 personas que reciben tratamiento con insulina.
Durante el mes de octubre y para concientizar sobre el cáncer de mama se realizaron mamografías y ecografías gratuitas a 420 mujeres sin cobertura médica.
Realizado en el hospital Marcial Quiroga, el procedimiento mínimamente invasivo representa un avance histórico en la atención odontológica y maxilofacial de la provincia.
La obra que inicia el municipio de Guaymallén sobre calle Bandera de Los Andes en entorno al hospital pediátrico, obliga a desviar el tránsito. Cómo serán los cortes.
La Academia de San José saca diferencias en el Regional respecto a Fadep y en la Liga el Granate es único puntero con cuatro perseguidores a un punto.