Peatonal del Vino: Mendoza brinda su gran fiesta

La Peatonal del Vino vuelve a brillar este sábado 15 y domingo 16 de noviembre en la Ciudad de Mendoza. Desde las 19 horas, la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico recibirán a mendocinos y turistas en dos jornadas con vino, gastronomía, arte y música en vivo. El ingreso es libre y gratuito.
Un clásico que regresa renovado
Después de su última edición en 2019, la Peatonal del Vino regresa para destacar la identidad vitivinícola de la capital mendocina. El evento contará con la participación de más de 30 bodegas, un patio gastronómico con food trucks seleccionados, espacios temáticos y un recorrido diseñado para disfrutar de una experiencia completa, federal y sustentable.
Durante las dos noches, el público podrá degustar más de 100 etiquetas de vinos de distintas regiones del país. Las cuponeras para participar de las degustaciones ya están disponibles en el sitio peatonaldelvino.com, y son válidas solo para el día seleccionado.
Un evento pensado para todos
La organización dispuso una amplia señalización con puntos de hidratación, salud, canje, baños, estacionamientos pagos, accesos y salidas. También se realizarán cortes y desvíos de tránsito preventivos coordinados por Seguridad Ciudadana, para garantizar la circulación y la seguridad del público.
Además, se habilitarán sectores especiales, incluyendo un espacio reservado para personas con discapacidad junto a calle La Pampa, y cinco puntos estratégicos con presencia de equipos médicos y de asistencia inmediata.
Sustentabilidad y gestión ambiental
En esta edición, la Peatonal del Vino refuerza su compromiso con la sostenibilidad. Bajo la coordinación del área de Ambiente y Desarrollo Urbano, se llevará a cabo la medición de huella de carbono del evento y se implementarán contenedores diferenciados para reciclaje.
También se recolectará el aceite sobrante de los food trucks y se realizará limpieza permanente antes, durante y después del evento. Estas acciones buscan reducir el impacto ambiental y promover hábitos responsables entre los asistentes.
Line up y espectáculos
El escenario del Parque Cívico será el centro de una programación musical variada. El sábado 15 será una jornada electrónica con los DJ’s Chapa y Castelo y Brigado Crew, mientras que el domingo 16 cerrará con shows de Miranda! y Gauchito Club, junto a otros artistas locales.
La puesta escénica acompañará con luces, pantallas y proyecciones, celebrando la cultura vitivinícola mendocina y la esencia de la Capital Internacional del Vino. Además, habrá un sector VIP con acceso exclusivo y propuestas gourmet.
Innovación y tecnología
Una de las novedades de esta edición será “Dionisia”, la asistente virtual de la Capital Internacional del Vino, que brindará información útil sobre el evento, los puntos de degustación, horarios y recomendaciones. La herramienta estará disponible en dispositivos móviles durante todo el fin de semana.
El ingreso al evento será gratuito, mientras que los menús gastronómicos tendrán precios accesibles desde $6.000. Las cuponeras de degustación solo serán válidas para el día adquirido, y los puntos de expendio abrirán a las 19 horas.
Una experiencia mendocina única
La Peatonal del Vino 2025, organizada por la Ciudad de Mendoza cuenta con el apoyo de Galicia y Pepsi como main sponsors. El evento busca consolidar a Mendoza como epicentro cultural, turístico y económico del vino argentino, ofreciendo una experiencia para todos los sentidos.
Con música, sabores y copa en mano, mendocinos y turistas podrán disfrutar del evento más esperado del año, en una edición que combina tradición, innovación y sustentabilidad en el corazón de la provincia.
