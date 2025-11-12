San Juan lanza el programa "Cuentas Claras" de alfabetización financiera

Presupuesto 2026: leve recuperación en educación
Argentinos por la Educación advierte que la inversión sigue en niveles históricamente bajos. Los pliegos ya están disponibles para revisión y sugerencias.
El Ministerio de Educación, junto al Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, puso en marcha una propuesta de alfabetización financiera destinada a docentes de toda la provincia.12/11/2025Redacción CuyoNoticias
El acto de apertura se realizó en el Centro de Convenciones, encabezado por la secretaria de Educación, Mariela Lueje, quien destacó que esta iniciativa “pone a San Juan a la vanguardia en materia de educación económica y financiera” y se enmarca en el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”.
“La educación financiera estaba en manos de creadores de contenido en redes sociales. Por eso nos propusimos crear este programa. Educar en finanzas es también educar para la vida, ayudando a que los estudiantes comprendan cómo planificar, decidir y construir su futuro con responsabilidad”, señaló Lueje.
Durante la jornada inicial se dictó el Módulo 1: “Planificación financiera”, a cargo del magíster Rubén Eduardo Savall, docente de la Universidad Católica de Cuyo.
El trayecto formativo se desarrollará hasta 2026 y contará con seis módulos bajo modalidad bimodal (presencial y virtual), con resolución ministerial y materiales elaborados por la Universidad Católica de Cuyo.
El programa está dirigido a docentes de escuelas secundarias, técnicas, artísticas, de jóvenes y adultos, de capacitación laboral y de nivel superior, con tres ejes principales: fortalecer las capacidades financieras de los educadores, ofrecer herramientas para incorporar la temática en el aula y promover una gestión responsable de las finanzas personales y comunitarias.
Con “Cuentas Claras”, San Juan da un paso clave hacia una educación más práctica y orientada al bienestar financiero, preparando a los jóvenes para afrontar con criterio los desafíos económicos del presente y del futuro.
Argentinos por la Educación advierte que la inversión sigue en niveles históricamente bajos. Los pliegos ya están disponibles para revisión y sugerencias.
Se trata de una plataforma de seguimiento individual para afiliados con esta enfermedad crónica. Se contactará vía WhatsApp a 3.000 personas que reciben tratamiento con insulina.
Treinta modelos de Ferrari recorrieron San Juan en una caravana única que cautivó a miles de vecinos durante su paso por la provincia cuyana.
Realizado en el hospital Marcial Quiroga, el procedimiento mínimamente invasivo representa un avance histórico en la atención odontológica y maxilofacial de la provincia.
La obra que inicia el municipio de Guaymallén sobre calle Bandera de Los Andes en entorno al hospital pediátrico, obliga a desviar el tránsito. Cómo serán los cortes.