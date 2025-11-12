San Juan lanza el programa "Cuentas Claras" de alfabetización financiera

El acto de apertura se realizó en el Centro de Convenciones, encabezado por la secretaria de Educación, Mariela Lueje, quien destacó que esta iniciativa “pone a San Juan a la vanguardia en materia de educación económica y financiera” y se enmarca en el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”.

“La educación financiera estaba en manos de creadores de contenido en redes sociales. Por eso nos propusimos crear este programa. Educar en finanzas es también educar para la vida, ayudando a que los estudiantes comprendan cómo planificar, decidir y construir su futuro con responsabilidad”, señaló Lueje.



Durante la jornada inicial se dictó el Módulo 1: “Planificación financiera”, a cargo del magíster Rubén Eduardo Savall, docente de la Universidad Católica de Cuyo.

El trayecto formativo se desarrollará hasta 2026 y contará con seis módulos bajo modalidad bimodal (presencial y virtual), con resolución ministerial y materiales elaborados por la Universidad Católica de Cuyo.

El programa está dirigido a docentes de escuelas secundarias, técnicas, artísticas, de jóvenes y adultos, de capacitación laboral y de nivel superior, con tres ejes principales: fortalecer las capacidades financieras de los educadores, ofrecer herramientas para incorporar la temática en el aula y promover una gestión responsable de las finanzas personales y comunitarias.

Con “Cuentas Claras”, San Juan da un paso clave hacia una educación más práctica y orientada al bienestar financiero, preparando a los jóvenes para afrontar con criterio los desafíos económicos del presente y del futuro.