Desafío Valle de la Luna en el silencio abrumador de Ischigualasto

FNB Chile 2025: de ciudades pendientes a ciclo-amigables
Se realiza en Valparaíso el Foro Nacional de la Bicicleta, centrado en dos ejes, conexión y seguridad, repensar la ciudad desde la bicicleta
El Desafío Valle de la Luna 2025 convirtió a Ischigualasto en el epicentro del ciclismo de montaña, con una edición sunset que combinó deporte, paisaje y emoción.
El Desafío Valle de la Luna 2025 convirtió a Ischigualasto en el epicentro del ciclismo de montaña, con una edición sunset que combinó deporte, paisaje y emoción.
En un atardecer en medio de la imponente belleza natural de Ischigualasto, este evento le dio a ciclistas de distintos puntos del país la oportunidad de explorar un terreno desafiante. Con una largada al atardecer, el evento ofreció una experiencia única que fusionó la adrenalina del MTB con la belleza natural del Valle de la Luna.
La naturaleza lleva trabajando algo más de 220 millones de años creando un paisaje de otro planeta. El Parque Natural Provincial Ischigualasto se encuentra emplazado en el nordeste de la provincia de San Juan, a 330 km de la ciudad capital y a 75 km de la localidad de San Agustín del Valle Fértil.
Popularmente conocido como “Valle de la Luna”, este fascinante lugar ocupa unas 62 mil hectáreas y es, junto a su vecino Parque Nacional Talampaya, en la provincia de La Rioja, Patrimonio de la Humanidad.
Famoso por su riqueza geológica y paisajes surrealistas, se convierte en el escenario perfecto para una competencia de ciclismo inolvidable. Los competidores en medio del silencio abrumador hicieron un recorrido que combina tramos de senderos, caminos rurales y pasajes impresionantes a través de formaciones rocosas únicas con un relieve que no presenta una complejidad significativa, lo que hace que la carrera fuera accesible tanto para ciclistas amateurs como para ciclistas de élite en búsqueda de su mejor performance.
Con un formato Sunset en la largada al caer el sol permitió disfrutar del paisaje bajo los colores del ocaso dando un marco inolvidable a los ciclistas. Incluyó diversas categorías, MTB tradicional, Gravel y bicicletas eléctricas.
Más de mil ciclistas desafiaron el árido terreno y recorrieron uno de los paisajes más imponentes de la provincia de San Juan contando con la participación de pedalistas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Misiones, Tierra del Fuego, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, entre otras provincias que se dieron cita en el “Desafío Valle de la Luna”.
Inés Gutiérrez fue la figura destacada de la tercera edición del Desafío Valle de la Luna. La ciclista sanjuanina brilló nuevamente en el exigente circuito de Ischigualasto, revalidando su título en la categoría principal de 65 kilómetros y reafirmando su lugar como una de las grandes referentes del ciclismo en la provincia.
Alumnos, docentes y exalumnos de la Escuela Secundaria de Arte N°2 “Nicolás Antonio de San Luis” y de la Escuela N°98 “Gobernador Santos Ortiz” participaron este jueves de una salida educativa urbana en bicicleta.
El Bermejo se transformó en escenario de un recorrido que combinó historia, arte y afecto. Cada parada fue una pausa para mirar, sentir y compartir lo que nos hace únicos.
Las ciclovías dejan de ser sólo trazos en el asfalto para convertirse en caminos de conciencia y descubrimiento. Este mapa revela cómo la ciudad se transforma
En cada pedalada la oportunidad de conocer alguien, escuchar anécdotas, sorprenderse con un mural, plaza o esquina que nunca viste porque, Guaymallén tiene alma
El nuevo espacio recreativo, construido junto al Plan ‘Construyendo con tu Pueblo’, incluye bicisenda, luminarias LED y estaciones saludables.
El gobernador Claudio Poggi anunció la entrega de hasta 8.000 bicicletas en 2026 y convocó a bicicleteros locales a diseñar el nuevo modelo TuBi.
En el mes del patrimonio natural y cultural argentino, Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza proponen una experiencia gratuita y sustentable. Un viaje al pasado, en bici.
