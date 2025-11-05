Desafío Valle de la Luna en el silencio abrumador de Ischigualasto

El Desafío Valle de la Luna 2025 convirtió a Ischigualasto en el epicentro del ciclismo de montaña, con una edición sunset que combinó deporte, paisaje y emoción.

En un atardecer en medio de la imponente belleza natural de Ischigualasto, este evento le dio a ciclistas de distintos puntos del país la oportunidad de explorar un terreno desafiante. Con una largada al atardecer, el evento ofreció una experiencia única que fusionó la adrenalina del MTB con la belleza natural del Valle de la Luna.

Entorno surrealista

La naturaleza lleva trabajando algo más de 220 millones de años creando un paisaje de otro planeta. El Parque Natural Provincial Ischigualasto se encuentra emplazado en el nordeste de la provincia de San Juan, a 330 km de la ciudad capital y a 75 km de la localidad de San Agustín del Valle Fértil.

Popularmente conocido como “Valle de la Luna”, este fascinante lugar ocupa unas 62 mil hectáreas y es, junto a su vecino Parque Nacional Talampaya, en la provincia de La Rioja, Patrimonio de la Humanidad.

Famoso por su riqueza geológica y paisajes surrealistas, se convierte en el escenario perfecto para una competencia de ciclismo inolvidable. Los competidores en medio del silencio abrumador hicieron un recorrido que combina tramos de senderos, caminos rurales y pasajes impresionantes a través de formaciones rocosas únicas con un relieve que no presenta una complejidad significativa, lo que hace que la carrera fuera accesible tanto para ciclistas amateurs como para ciclistas de élite en búsqueda de su mejor performance.

Edición 2025

Con un formato Sunset en la largada al caer el sol permitió disfrutar del paisaje bajo los colores del ocaso dando un marco inolvidable a los ciclistas. Incluyó diversas categorías, MTB tradicional, Gravel y bicicletas eléctricas.

Más de mil ciclistas desafiaron el árido terreno y recorrieron uno de los paisajes más imponentes de la provincia de San Juan contando con la participación de pedalistas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Misiones, Tierra del Fuego, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, entre otras provincias que se dieron cita en el “Desafío Valle de la Luna”.

Inés Gutiérrez fue la figura destacada de la tercera edición del Desafío Valle de la Luna. La ciclista sanjuanina brilló nuevamente en el exigente circuito de Ischigualasto, revalidando su título en la categoría principal de 65 kilómetros y reafirmando su lugar como una de las grandes referentes del ciclismo en la provincia.