Bancos de internos llegan al patio de las escuelas

El Municipio de Godoy Cruz donó cuatro bancos construidos por jóvenes privados de libertad del penal Almafuerte a la Escuela Ecológica. La entrega fue parte de un programa que une formación en oficios, acompañamiento social y un fuerte compromiso comunitario para mejorar espacios educativos del departamento.

Construir para aprender y aportar



La iniciativa nació en el taller de carpintería que funciona dentro del complejo penitenciario, donde los jóvenes aprenden a trabajar la madera, usar herramientas y producir mobiliario resistente y funcional. El espacio forma parte de las acciones de la Dirección de Educación y Capacitación Laboral, que impulsa propuestas destinadas a ampliar oportunidades de formación. Allí, cada participante desarrolla habilidades prácticas mientras incorpora hábitos laborales, normas de seguridad y métodos de trabajo en equipo, elementos centrales para su futuro fuera del penal.



El Municipio proporciona los materiales e implementa la capacitación necesaria para sostener la actividad. La formación se da de manera continua y se complementa con un acompañamiento que busca fortalecer la autoestima y la responsabilidad grupal. La propuesta no se limita a enseñar un oficio: también trabaja la importancia del compromiso colectivo. Los jóvenes no solo producen mobiliario, sino que eligen donarlo, un gesto que permite que el aprendizaje se convierta en acción concreta y útil para otras instituciones. Así, el vínculo entre saberes técnicos y aporte comunitario se vuelve parte esencial del proceso.

Un ida y vuelta con las escuelas



En etapas anteriores del programa, los grupos construyeron camas, atriles y bibliotecas que luego se entregaron a distintos jardines maternales y centros educativos del departamento. Este nuevo aporte surgió después de que la Escuela Ecológica solicitara mobiliario para su patio. La necesidad planteada por los estudiantes y docentes encontró una respuesta directa en el proyecto. Según explicó el intendente Diego Costarelli durante la entrega, la iniciativa busca que el trabajo realizado dentro del penal trascienda sus límites. “Este esfuerzo vuelve a la comunidad y mejora espacios que los chicos usan todos los días”, destacó. La frase resume la intención de crear un puente entre quienes participan del taller y las instituciones que lo reciben.



Del mismo modo, las autoridades municipales remarcaron que cada solicitud de una institución educativa representa una oportunidad para sumar nuevos contenidos de aprendizaje. Cuando un pedido real se convierte en proyecto, el proceso de formación cobra un sentido más claro para los jóvenes, que ven el resultado final en funcionamiento. En esta ocasión, la construcción de los bancos permitió trabajar sobre diseño, durabilidad y uso responsable de materiales reciclados, ya que fueron realizados con pallets recuperados. Esto refuerza la mirada ecológica del programa y se vincula con la identidad de la propia escuela que los recibió.

Puentes hacia la reinserción



La subdirectora del Servicio Penitenciario, Alejandra Llarena, destacó la importancia de promover experiencias que integren capacitación y responsabilidad social. Según señaló, estos talleres permiten que los jóvenes construyan hábitos de trabajo y mantengan una rutina organizada, dos factores esenciales para la reinserción. También detalló que el proceso favorece la adquisición de nuevas herramientas laborales, lo que aumenta las posibilidades de encontrar empleo tras recuperar la libertad. “Ganan los participantes porque suman conocimientos reales y útiles; gana el servicio penitenciario porque se fortalecen las prácticas de formación; y gana la comunidad porque recibe productos que mejoran sus espacios”, afirmó.

Más formación, más comunidad



El Municipio anticipó que el programa continuará con nuevos grupos y proyectos, buscando ampliar la oferta de capacitación y mantener el envío de mobiliario a instituciones que lo necesiten. La propuesta se sostiene sobre una política pública que apuesta por la educación, la inclusión y el trabajo como motores de cambio social. Cada experiencia en el taller demuestra que el oficio puede ser un puente hacia nuevas trayectorias personales, al tiempo que fortalece el vínculo entre los jóvenes del penal y la comunidad que los rodea. En ese intercambio, donde el aprendizaje se transforma en servicio, se abren caminos que permiten imaginar futuros diferentes y más integrados para todos.