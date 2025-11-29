Bancos de internos llegan al patio de las escuelas

San Juan brilló en la Noche de las Casas del país
La provincia presentó una propuesta inmersiva en Buenos Aires durante la 12ª edición de la Noche de las Casas de Provincia, con cultura, turismo y producción.
Jóvenes del penal Almafuerte construyeron y donaron bancos a la Escuela Ecológica de Godoy Cruz, combinación de capacitación, solidaridad e inclusión.Sociedad29/11/2025Periodistas CuyoNoticias
El Municipio de Godoy Cruz donó cuatro bancos construidos por jóvenes privados de libertad del penal Almafuerte a la Escuela Ecológica. La entrega fue parte de un programa que une formación en oficios, acompañamiento social y un fuerte compromiso comunitario para mejorar espacios educativos del departamento.
Construir para aprender y aportar
La iniciativa nació en el taller de carpintería que funciona dentro del complejo penitenciario, donde los jóvenes aprenden a trabajar la madera, usar herramientas y producir mobiliario resistente y funcional. El espacio forma parte de las acciones de la Dirección de Educación y Capacitación Laboral, que impulsa propuestas destinadas a ampliar oportunidades de formación. Allí, cada participante desarrolla habilidades prácticas mientras incorpora hábitos laborales, normas de seguridad y métodos de trabajo en equipo, elementos centrales para su futuro fuera del penal.
El Municipio proporciona los materiales e implementa la capacitación necesaria para sostener la actividad. La formación se da de manera continua y se complementa con un acompañamiento que busca fortalecer la autoestima y la responsabilidad grupal. La propuesta no se limita a enseñar un oficio: también trabaja la importancia del compromiso colectivo. Los jóvenes no solo producen mobiliario, sino que eligen donarlo, un gesto que permite que el aprendizaje se convierta en acción concreta y útil para otras instituciones. Así, el vínculo entre saberes técnicos y aporte comunitario se vuelve parte esencial del proceso.
Un ida y vuelta con las escuelas
En etapas anteriores del programa, los grupos construyeron camas, atriles y bibliotecas que luego se entregaron a distintos jardines maternales y centros educativos del departamento. Este nuevo aporte surgió después de que la Escuela Ecológica solicitara mobiliario para su patio. La necesidad planteada por los estudiantes y docentes encontró una respuesta directa en el proyecto. Según explicó el intendente Diego Costarelli durante la entrega, la iniciativa busca que el trabajo realizado dentro del penal trascienda sus límites. “Este esfuerzo vuelve a la comunidad y mejora espacios que los chicos usan todos los días”, destacó. La frase resume la intención de crear un puente entre quienes participan del taller y las instituciones que lo reciben.
Del mismo modo, las autoridades municipales remarcaron que cada solicitud de una institución educativa representa una oportunidad para sumar nuevos contenidos de aprendizaje. Cuando un pedido real se convierte en proyecto, el proceso de formación cobra un sentido más claro para los jóvenes, que ven el resultado final en funcionamiento. En esta ocasión, la construcción de los bancos permitió trabajar sobre diseño, durabilidad y uso responsable de materiales reciclados, ya que fueron realizados con pallets recuperados. Esto refuerza la mirada ecológica del programa y se vincula con la identidad de la propia escuela que los recibió.
Puentes hacia la reinserción
La subdirectora del Servicio Penitenciario, Alejandra Llarena, destacó la importancia de promover experiencias que integren capacitación y responsabilidad social. Según señaló, estos talleres permiten que los jóvenes construyan hábitos de trabajo y mantengan una rutina organizada, dos factores esenciales para la reinserción. También detalló que el proceso favorece la adquisición de nuevas herramientas laborales, lo que aumenta las posibilidades de encontrar empleo tras recuperar la libertad. “Ganan los participantes porque suman conocimientos reales y útiles; gana el servicio penitenciario porque se fortalecen las prácticas de formación; y gana la comunidad porque recibe productos que mejoran sus espacios”, afirmó.
Más formación, más comunidad
El Municipio anticipó que el programa continuará con nuevos grupos y proyectos, buscando ampliar la oferta de capacitación y mantener el envío de mobiliario a instituciones que lo necesiten. La propuesta se sostiene sobre una política pública que apuesta por la educación, la inclusión y el trabajo como motores de cambio social. Cada experiencia en el taller demuestra que el oficio puede ser un puente hacia nuevas trayectorias personales, al tiempo que fortalece el vínculo entre los jóvenes del penal y la comunidad que los rodea. En ese intercambio, donde el aprendizaje se transforma en servicio, se abren caminos que permiten imaginar futuros diferentes y más integrados para todos.
La provincia presentó una propuesta inmersiva en Buenos Aires durante la 12ª edición de la Noche de las Casas de Provincia, con cultura, turismo y producción.
El mediometraje, realizado por un equipo íntegramente local, aborda una historia profunda sobre maternidad, violencia y memoria, y tuvo su primera proyección.
Esta tarde como habían anticipado el SMN y la Red de Estaciones Meteorológicas, la lluvia y el granizo protagonizaron un fuerte temporal en la provincia
Las Colonias de Verano 2026 comenzarán el 7 de enero y se extenderán hasta el 30 de ese mes. La iniciativa convocará a más de 25 mil participantes en al menos 92 predios de todas las localidades.
La comunidad puntana conmemoró una de sus celebraciones religiosas más sentidas, tradición profundamente arraigada en la vida barrial y en la devoción mariana de cientos de familias.
Martín de la Rocha, de 18 años, cerró su etapa escolar con un logro poco común: desde sala de 3 hasta sexto año del Secundario no faltó un solo día a clases.
Una joven de 23 años dio a luz frente a la Seccional 4ª de San Luis. El accionar policial y médico permitió que madre e hijo fueran trasladados en buen estado.
Mendoza garantiza un calendario escolar con 190 días de clase y mayor carga horaria que el resto del país por tener una jornada media hora más extensa
Mesa de Fraternidad de San Luis celebra el Día de la Tolerancia. Reafirman el compromiso de construir diálogo y paz social desde la diversidad de credos
Los turistas argentinos podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos más popular de Brasil.
Las bodegas Tierra del Huarpe y Chirino representaron a San Juan en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), realizada el 24 y 25 de noviembre en Ámsterdam.
Un camión que transportaba hacienda volcó en Ruta 7 tras chocar con otro vehículo. Más de 60 animales quedaron sueltos, muertos o atrapados. El chofer resultó herido.
El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación organizó una cata técnica destinada a estudiantes de Diseño Gráfico de la UNSJ. Concursan para crear el logo que identificará a las pasas de uva locales.