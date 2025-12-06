Vuelco de un automóvil en la autopista puntana

Un automóvil Peugeot que viajaba desde Villa María hacia la ciudad de San Luis volcó este sábado 6 de diciembre en el kilómetro 772 de la Autopista Serranías Puntanas. En el rodado circulaban tres mujeres —una adulta de 35 años, una niña de 3 y otra mujer de 75— quienes fueron asistidas y luego trasladadas al Hospital Ramón Carrillo.



Llegada de los primeros equipos de auxilio



El siniestro se produjo sobre la banquina norte, donde el vehículo quedó completamente dado vuelta. Efectivos policiales llegaron minutos después del aviso y encontraron a una de las ocupantes atrapada dentro del habitáculo. La escena requería una intervención rápida y ordenada, por lo que se inició un trabajo coordinado entre los distintos equipos que acudieron al lugar.



Intervención conjunta en plena autopista



Personal del COAR, bomberos y agentes de Policía Rural se sumaron al operativo para asistir a las víctimas. También arribó una ambulancia del sistema de salud provincial, encargada de evaluar el estado de las tres ocupantes. El mayor desafío inicial fue liberar a la mujer atrapada, tarea que demandó maniobras cuidadosas para evitar nuevas lesiones y garantizar su posterior traslado seguro.



Quiénes viajaban en el Peugeot siniestrado



En el vehículo se movilizaban tres mujeres de distintas edades. La conductora, de 35 años y domiciliada en el barrio Juan Gilberto Funes, permaneció atrapada tras el vuelco. La acompañaban una niña de 3 años y una mujer de 75 años, ambas oriundas de Villa María, Córdoba. Ninguna pudo abandonar el auto por sus propios medios debido a la posición final del rodado, que quedó apoyado sobre el techo.



Primeras hipótesis y estado de las víctimas



Según las averiguaciones preliminares, las tres viajaban hacia la ciudad de San Luis cuando, por motivos aún sujetos a investigación, la conductora perdió el control del Peugeot. Esto provocó que el vehículo se desestabilizara y terminara volcándose. Las afectadas fueron asistidas en el lugar por personal médico, que realizó controles iniciales antes de decidir su traslado. La menor fue derivada directamente al servicio de Pediatría para una evaluación más detallada.



Traslados al Hospital Ramón Carrillo



Las tres ocupantes fueron estabilizadas y luego trasladadas en ambulancia hacia el Hospital Ramón Carrillo, donde quedaron bajo observación. El equipo de salud determinó que las revisiones debían continuar en un entorno hospitalario para descartar posibles lesiones internas o complicaciones posteriores. La presencia de una menor y una adulta mayor obligó a un abordaje cuidadoso, acorde a los protocolos para siniestros viales de alta energía.



Investigación en curso y controles posteriores



La Policía mantiene abiertas las diligencias para determinar con precisión por qué el vehículo perdió el control en ese tramo de la autopista. Para ello se realizan peritajes en la zona, entrevistas y verificación de las condiciones mecánicas del Peugeot. Mientras tanto, el tránsito se mantuvo regulado hasta retirar el rodado y despejar completamente la banquina norte, permitiendo que la circulación retomara su ritmo habitual sin nuevos inconvenientes.