Vuelco en autopista Serranías Puntanas dejó heridos

Dos personas fueron hospitalizadas luego de que un automóvil volcara en la Autopista Serranías Puntanas (ex RutaNacional N°7), a la altura del kilómetro 720, en jurisdicción de localidad sanluiseña de Fraga. El hecho ocurrió el domingo por la tarde y movilizó a personal policial y sanitario, que asistió a los tres ocupantes del rodado involucrado.
Un siniestro que generó una rápida respuesta
El accidente fue reportado al Centro de Operaciones, que envió de inmediato a efectivos de la Comisaría Seccional Nº 49. Los policías llegaron al sector indicado y confirmaron que se trataba del vuelco de un Chevrolet Corsa que se dirigía desde Villa Mercedes hacia la ciudad de San Luis. El auto estaba apoyado sobre su techo y presentaba daños evidentes en la carrocería.
Tres ocupantes y una escena que requería atención
Dentro del vehículo viajaban una mujer de 47 años, un menor de 6 y un hombre de 41, quien conducía el rodado al momento del vuelco. La primera observación policial fue verificar el estado general de los ocupantes y asegurar la zona para permitir el trabajo del personal médico. Aunque los tres estaban conscientes, dos de ellos necesitaban evaluación urgente.
Asistencia médica en el lugar del hecho
Minutos después llegó el equipo de salud, que comenzó a examinar a cada uno de los ocupantes. Tras una primera valoración, se determinó que la mujer y el menor debían ser trasladados al Policlínico Regional para recibir una atención más completa. Ambos presentaban molestias y posibles lesiones derivadas del impacto y la maniobra que provocó el vuelco.
El conductor fue evaluado en el sitio
El hombre que manejaba el Chevrolet Corsa fue atendido en el lugar. Los profesionales de salud verificaron que no presentaba heridas de gravedad y que podía permanecer en el sitio sin necesidad de un traslado inmediato. La policía también le realizó el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó un resultado negativo, dato que permitió descartar el consumo de alcohol como causa directa del siniestro.
Una secuencia aún bajo análisis
Aunque las autoridades constataron los daños del vehículo y la posición final en la que quedó, aún deberán establecer con precisión cómo se produjo el vuelco. El trayecto comprendido entre Villa Mercedes y la ciudad de San Luis suele registrar un flujo constante de vehículos, por lo que cualquier maniobra brusca, distracción o factor externo puede influir en la pérdida de control. La investigación administrativa continuará para determinar el origen del accidente y las condiciones previas al giro que terminó en el vuelco.
Continuidad de las actuaciones y recomendaciones
Tras la atención inicial, se procedió a asegurar la zona y permitir la circulación normal en el sector. Las actuaciones quedaron a cargo de la dependencia policial de Fraga, que elaborará el informe final con los datos aportados por los servicios de emergencia y las observaciones realizadas en el momento. El hecho vuelve a recordar la importancia de circular con precaución, mantener la distancia adecuada y extremar cuidados en rutas amplias donde la velocidad puede aumentar sin advertencia. Aunque el conductor no sufrió heridas graves, la mujer y el menor permanecen bajo observación médica para garantizar su recuperación. : En algunos de la autopista Serranías Puntanas ha habido accidentes por pérdida de control, y el pavimento podría ser más peligroso en condiciones adversas
