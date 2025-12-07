Vuelcos y aludes complicaron el paso Cristo Redentor

El tránsito en el Paso Internacional Cristo Redentor se vio afectado este fin de semana por una serie de incidentes que incluyeron vuelcos de un vehículo y un camión en distintos puntos del corredor bioceánico y aludes de lodo y piedra en distintos tramos de la ruta a causa de las intensas lluvias imperantes durante el día en alta montaña.

Las condiciones climáticas adversas y la inestabilidad del terreno generaron demoras y cortes parciales, obligando a las autoridades a desplegar operativos de seguridad y asistencia. Personal de Gendarmería Nacional y Vialidad Nacional trabajó en la zona para despejar el camino y asistir a los conductores.

Los aludes provocaron la interrupción temporal de la circulación en sectores clave de la ruta internacional en tanto que los vuelcos que se registraron tanto del transporte de carga como el vehículo menor no complicaron significativamente el tránsito y ambos siniestros viales no registraron víctimas fatales, sólo heridos leves.

Paso habilitado

Desde la Coordinación General del Paso Internacional Cristo redentor se informó a primera hora de este domingo 7 de diciembre que el corredor se encuentra habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículosen ambos sentidos y recordó mantenerse informado a la hora de viajar como así también extremar los cuidados sobre la ruta.

Las autoridades solicitaron a los viajeros extremar precauciones, consultar el estado del paso antes de emprender viaje y respetar las indicaciones de seguridad. Además, se recordó que las condiciones meteorológicas en alta montaña pueden cambiar de manera repentina.

El Cristo Redentor es uno de los principales corredores internacionales entre Argentina y Chile, vital para el comercio y el turismo. Los episodios de este fin de semana ponen en relieve la necesidad de reforzar la infraestructura y los protocolos de prevención en la zona.