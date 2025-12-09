Senado aprobó el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino

Mesa del Partido de Jubilados define rumbo 2026
Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Senado dio sanción definitiva a la declaración de impacto ambiental y avaló otros tres proyectos mineros, en una sesión marcada por protestas.Política09/12/2025Redacción CuyoNoticias
El Senado provincial aprobó de manera definitiva la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación minera de PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata. El proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo obtuvo 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención. La sesión estuvo atravesada por fuertes protestas de grupos antimineros en las inmediaciones de la Legislatura.
Además, los senadores avanzaron con otros tres expedientes vinculados a la actividad minera. Primero se aprobó la DIA para la exploración del Distrito Minero Occidental II de Malargüe, que involucra 27 proyectos, con 31 votos a favor y 3 en contra. También se sancionó el Fondo Compensador Ambiental y el nuevo régimen provincial de Regalías, ambos con 30 votos positivos y 6 negativos.
El oficialismo contó con el respaldo del PRO, del Partido Demócrata, de La Unión Mendocina y de un sector del peronismo. Parte del PJ modificó su postura tras acceder a documentación adicional del Departamento General de Irrigación, mientras que otros legisladores del mismo espacio mantuvieron su rechazo.
Durante el debate, se cruzaron posturas. El kirchnerista Félix González cuestionó la DIA y pidió su revisión, mientras que el peronista Pedro Serra defendió el avance minero y llamó a “superar falsas dicotomías” entre minería y agricultura. Desde el oficialismo, Natacha Eisenchlas aseguró que el proceso respeta la Ley 7722 y todas las normativas ambientales.
En paralelo, el Senado también aprobó las DIAs para 27 proyectos de exploración en Malargüe, que ahora deberán ser promulgados por el Ejecutivo. Estas iniciativas forman parte de la segunda etapa del MDMO e incluyen un proceso de participación ciudadana, talleres, visitas técnicas y rigurosos análisis de organismos provinciales, nacionales y académicos. Con estas nuevas aprobaciones, Malargüe alcanzará 65 proyectos de exploración minera.
El espacio presentó candidatos, propuestas y estrategias para los comicios desdoblados de febrero, con foco en ampliar su presencia en los Concejos Deliberantes.
El intendente Calvente propone optimizar la provisión de agua potable junto a once operadores comunitarios. La inversión será de USD 14 millones
Lautaro Quiroga, beneficiario de la Beca Universal Superior, compartió su experiencia con Poggi y llamó a los jóvenes a estudiar para abrirse camino a futuro.
En una emotiva segunda entrega de los planes Progreso y ‘Sueños, 172 familias de la Capital recibieron la llave de su casa. Poggi destacó que “la vivienda volvió a San Luis”.
La Asamblea Jáchal No Se Toca presentó ante la Fiscalía el informe realizado por la universidad que vincula el hecho a niveles de contaminación
El Instituto de Formación Docente Continua lanzó la Tecnicatura en Economía Social, Microemprendimientos y PyMES, una propuesta gratuita que inicia en febrero de 2026. Ya hay inscripción online.
El municipio elevó un plan equilibrado, con superávit y continuidad de obras, sin aumentar tasas ni recurrir a endeudamiento en un año económico complejo.
Durante una visita a Villa Mercedes, el gobernador repasó los avances en infraestructura sanitaria y anunció el llamado a licitación para obras en el Policlínico Regional Juan Domingo Perón. “Será el hospital que la ciudad y la región necesitan”, aseguró.
Concluyó tras dos etapas, sábado y domingo en horario vespertino (no se corrió la contrarreloj por la lluvia) la tradicional Vuelta a Tupungato. .
Tres viviendas del Barrio Club de Campo fueron atacadas durante la madrugada. Sustrajeron dinero, joyas y armas. La Justicia investiga cómo lograron ingresar.
Con Cazzu, Molotov, DJ Mami y La K’onga en el escenario, la primera noche fue a puro ritmo de la diversidad musical, nada detiene a los fans, ni la lluvia ni el frío
Un hombre de 34 años cayó desde un poste de electricidad en calle San Martín y Paraguay en Las Heras (Mendoza). La Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.
Un colectivo ardió en plena marcha en Guaymallén en el Gran Mendoza. Bomberos trabajaron para controlar el fuego y no hubo heridos. Los daños fueron totales