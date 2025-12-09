Senado aprobó el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino

El Senado provincial aprobó de manera definitiva la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación minera de PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata. El proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo obtuvo 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención. La sesión estuvo atravesada por fuertes protestas de grupos antimineros en las inmediaciones de la Legislatura.

Además, los senadores avanzaron con otros tres expedientes vinculados a la actividad minera. Primero se aprobó la DIA para la exploración del Distrito Minero Occidental II de Malargüe, que involucra 27 proyectos, con 31 votos a favor y 3 en contra. También se sancionó el Fondo Compensador Ambiental y el nuevo régimen provincial de Regalías, ambos con 30 votos positivos y 6 negativos.

El oficialismo contó con el respaldo del PRO, del Partido Demócrata, de La Unión Mendocina y de un sector del peronismo. Parte del PJ modificó su postura tras acceder a documentación adicional del Departamento General de Irrigación, mientras que otros legisladores del mismo espacio mantuvieron su rechazo.

Durante el debate, se cruzaron posturas. El kirchnerista Félix González cuestionó la DIA y pidió su revisión, mientras que el peronista Pedro Serra defendió el avance minero y llamó a “superar falsas dicotomías” entre minería y agricultura. Desde el oficialismo, Natacha Eisenchlas aseguró que el proceso respeta la Ley 7722 y todas las normativas ambientales.

En paralelo, el Senado también aprobó las DIAs para 27 proyectos de exploración en Malargüe, que ahora deberán ser promulgados por el Ejecutivo. Estas iniciativas forman parte de la segunda etapa del MDMO e incluyen un proceso de participación ciudadana, talleres, visitas técnicas y rigurosos análisis de organismos provinciales, nacionales y académicos. Con estas nuevas aprobaciones, Malargüe alcanzará 65 proyectos de exploración minera.