Tensa vigilia de los manifestantes y ruidazo en el km 0

Rock, emoción y reencuentros en la Fiesta de la Cerveza
Más de 35 mil personas vivieron una noche cargada de energía, identidad mendocina y momentos históricos en el Hipódromo, con Piti, La Franela y Ciro como protagonistas.
Tras la aprobación del proyecto minero San Jorge en el Senado de Mendoza, las calles del centro de la Ciudad quedaron colmadas de manifestantes.Sociedad09/12/2025Redacción CuyoNoticias
Luego de la aprobación del proyecto PSJ Cobre Mendocino en el senado, con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, las calles del centro de la Ciudad quedaron colmadas de manifestantes. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ya contaba con media sanción de Diputados y se convirtió en la primera DIA aprobada bajo la Ley 7722.
Aunque hubo momentos de tensión en las inmediaciones de la Legislatura, las protestas se desarrollaron de forma mayoritariamente pacífica.
Recorrido de la movilización
La concentración inicial fue en Plaza Independencia y alrededores de la Legislatura.
Tras la votación, los manifestantes avanzaron hacia Mitre y Espejo.
Desde ahí marcharon por Mitre, Las Heras y San Martín hasta llegar al nudo vial de Costanera y Vicente Zapata.
Cerca de las 17, retornaron al kilómetro cero (San Martín y Peatonal), donde convocaron a una nueva marcha a las 19.
El movimiento ciudadano mantiene la protesta activa y anuncia nuevas concentraciones.
Más de 35 mil personas vivieron una noche cargada de energía, identidad mendocina y momentos históricos en el Hipódromo, con Piti, La Franela y Ciro como protagonistas.
El tránsito a Chile se vio afectado este sábado por dos vuelcos y luego por aludes de barro y piedra en distintos tramos de la ruta. Ahora habilitado
El centro comercial festeja su segundo aniversario con tres días de promociones, un evento nocturno, degustaciones, espectáculos y beneficios especiales.
La Ciudad de Mendoza invita a bares y restaurantes a sumarse al Registro de Alternativas Gastronómicas Diferenciadas, que identifica menús aptos para celíacos, diabéticos y veganos.
Bajo la consigna “Juntos, comprometidos con la ganadería”, la institución se prepara para cerrar el año con un encuentro de relevancia en Valle de Uco
Con el objetivo de aportar información técnica para esclarecer la causa de muerte de los peces hallados en el espejo de agua el pasado 4 de noviembre
La provincia concretó la primera venta de 1.400 kg de plaquetas verdes y 1.190 kg de plaquetas madre provenientes de RAEE tratados en el PTA
La exposición del taller Terracota Casa de Arte, podrá visitarse hasta el 3 de diciembre, de 9 a 19, en Salas Libertad de Villa Nueva, con entrada gratuita.
Concluyó tras dos etapas, sábado y domingo en horario vespertino (no se corrió la contrarreloj por la lluvia) la tradicional Vuelta a Tupungato. .
Tres viviendas del Barrio Club de Campo fueron atacadas durante la madrugada. Sustrajeron dinero, joyas y armas. La Justicia investiga cómo lograron ingresar.
Con Cazzu, Molotov, DJ Mami y La K’onga en el escenario, la primera noche fue a puro ritmo de la diversidad musical, nada detiene a los fans, ni la lluvia ni el frío
Un hombre de 34 años cayó desde un poste de electricidad en calle San Martín y Paraguay en Las Heras (Mendoza). La Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.
Un colectivo ardió en plena marcha en Guaymallén en el Gran Mendoza. Bomberos trabajaron para controlar el fuego y no hubo heridos. Los daños fueron totales