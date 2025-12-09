Paso Cristo Redentor Habilitado

Tensa vigilia de los manifestantes y ruidazo en el km 0

Tras la aprobación del proyecto minero San Jorge en el Senado de Mendoza, las calles del centro de la Ciudad quedaron colmadas de manifestantes.

marcha nudo vial
Luego de la aprobación del proyecto PSJ Cobre Mendocino en el senado, con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, las calles del centro de la Ciudad quedaron colmadas de manifestantes. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ya contaba con media sanción de Diputados y se convirtió en la primera DIA aprobada bajo la Ley 7722.

Aunque hubo momentos de tensión en las inmediaciones de la Legislatura, las protestas se desarrollaron de forma mayoritariamente pacífica.

Recorrido de la movilización

La concentración inicial fue en Plaza Independencia y alrededores de la Legislatura.
Tras la votación, los manifestantes avanzaron hacia Mitre y Espejo.
Desde ahí marcharon por Mitre, Las Heras y San Martín hasta llegar al nudo vial de Costanera y Vicente Zapata.
Cerca de las 17, retornaron al kilómetro cero (San Martín y Peatonal), donde convocaron a una nueva marcha a las 19.
El movimiento ciudadano mantiene la protesta activa y anuncia nuevas concentraciones.

