Pumalek renueva sus vinos con nuevo perfil y etiquetas

La bodega mendocina presentó un refresh enológico, nuevos vinos y un rediseño de etiquetas que apunta a un perfil más joven, fresco y accesible.

Economía16/12/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias
bodega pumalek 3
Especializada en la cepa Lambrusco Grasparossa, Bodega Pumalek anunció una renovación integral que incluye ajustes enológicos, la incorporación de nuevos vinos y un cambio de imagen en parte de su línea. La propuesta busca redefinir el estilo de sus etiquetas, con un perfil más frutado y amable, destinado en esta etapa al mercado interno.

Bajo el lema “Cepas italianas en suelo mendocino”, la bodega de la familia Aregall-Malek es pionera en Argentina en la producción de Lambrusco Grasparossa, varietal importado desde Módena en 2005 e implantado en su Finca Carmina, en Ugarteche, Luján de Cuyo.

“La idea fue lograr vinos más jóvenes y frescos, con menor presencia de taninos y notas herbáceas. Obtuvimos productos distintos a los que veníamos elaborando y eso nos llevó a reformular las etiquetas”, explicó el propietario, Eduardo Aregall. Y agregó: “Son vinos más frutados, fáciles de entender y beber, que respetan el carácter de la cepa pero de manera más amigable”.

La nueva línea incorpora por primera vez Malbec en los blends con Lambrusco y presenta como protagonistas a Bortolo, Fortunato y Testarudo, con distintas combinaciones y estilos, además de leves cambios estéticos en Cascarrabias, que mantiene su perfil original. En tanto, la línea de espumantes conserva su identidad y criterio enológico.

El rediseño de etiquetas estuvo a cargo del Estudio Dizen, ganador de un Pentawards Silver. “Buscamos que la imagen amplifique la historia de la bodega y resalte al Lambrusco como un diferencial clave”, señaló Laura Goenaga, fundadora del estudio.

Los vinos de Pumalek se consiguen en la bodega de Ugarteche y a través de sus redes sociales:
• Instagram: bodegapumalek

