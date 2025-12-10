Alta Gama Garden deslumbró con su noche de vinos frescos

Alerta por protocolo ante el avance del mildiu en San Juan
La nueva edición de “Alta Gama, Garden Edition” volvió a conquistar al público mendocino y turístico, que este viernes 5 de diciembre colmó el jardín de Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton. Organizada por Grupo Huentala, la feria reunió a más de 200 personas y a 22 bodegas que ofrecieron sus mejores blancos, rosados y espumantes, acompañados por propuestas gastronómicas de La Cabrera, La Tavolata y Acequias Restaurant.
“Esta edición especial nos dejó una satisfacción enorme. El público se apropió del Garden, de los vinos y del clima de celebración”, destacó Ariel Pérez, gerente general de Sheraton Mendoza Hotel y Cosmo Casino. Para Grupo Huentala, “es un orgullo ser anfitriones del vino y generar encuentros donde la gente se sorprenda y disfrute”.
Como bodega anfitriona, Huentala Wines abrió su bodega urbana para visitas guiadas. La feria, reconocida en los Best Of Wine Tourism, reafirmó su rol como cita clave para difundir la cultura del vino mendocino. El evento contó con el acompañamiento de Banco Supervielle y otras empresas aliadas.
Trevi tendrá segunda noche homenaje en La Tavolata
Tras agotarse las entradas para la cena del 6 de diciembre, La Tavolata Ristorante anunció una segunda fecha del homenaje al histórico restaurante Trevi: será el sábado 13 de diciembre, en Huentala Hotel.
“El sold out superó nuestras expectativas. Estamos agradecidos por la respuesta del público y por la generosidad de la familia Trevi”, expresó Juan Calós, chef ejecutivo. La propuesta recreará recetas emblemáticas, decoración original y anécdotas que marcaron a generaciones.
El menú incluirá antipasti, tallarín guitarra primavera, lasaña Trevi, tiramisú y vinos de Huentala Wines. El valor por persona es de $55.000 e incluye bebida sin alcohol.
El Ministerio de Producción activa un protocolo especial y pide a los viñateros reforzar controles ante las condiciones ideales para el desarrollo del mildiu.
El gobierno de San Juan cedió en comodato una sala móvil de extracción de miel para fortalecer la formación práctica. El equipo ya funciona en el campus
El proyecto apunta a incorporar y regular los “sunset” en la normativa municipal. Buscan impulsar turismo y ordenar el funcionamiento sin afectar a vecinos.
Se trata del parque fotovoltaico de Caleras San Juan, ubicado en La Cieneguita, Sarmiento. Genera 2,3 megawatts y proyecta ampliación. Destacó el aporte a la matriz energética provincial.
El mercado incorpora propuestas inéditas en Mendoza: açaí amazónico, carnes ahumadas al estilo Texas, un espacio Thermomix, opciones para disfrutar todo el año.
Bodegas mendocinas participaron de la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) en Ámsterdam y cosecharon el reconocimiento por la calidad de sus productos.
Para valorar el esfuerzo, la dedicación y la meritocracia. El departamento hoy se muestra como polo económico del oeste argentino gracias al trabajo de su gente
La Ciudad de Buenos Aires realizó su última presentación del año en Mendoza, destacando atractivos, agenda cultural y vinculación para el sector turístico.
Concluyó tras dos etapas, sábado y domingo en horario vespertino (no se corrió la contrarreloj por la lluvia) la tradicional Vuelta a Tupungato. .
Tres viviendas del Barrio Club de Campo fueron atacadas durante la madrugada. Sustrajeron dinero, joyas y armas. La Justicia investiga cómo lograron ingresar.
Un hombre de 34 años cayó desde un poste de electricidad en calle San Martín y Paraguay en Las Heras (Mendoza). La Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.
Un colectivo ardió en plena marcha en Guaymallén en el Gran Mendoza. Bomberos trabajaron para controlar el fuego y no hubo heridos. Los daños fueron totales
Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Senado dio sanción definitiva a la declaración de impacto ambiental y avaló otros tres proyectos mineros, en una sesión marcada por protestas.