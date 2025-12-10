Alta Gama Garden deslumbró con su noche de vinos frescos

Además, por entradas agotadas, La Tavolata Ristorante anunció una segunda fecha del homenaje a Trevi, el icónico restaurante italiano.

La nueva edición de “Alta Gama, Garden Edition” volvió a conquistar al público mendocino y turístico, que este viernes 5 de diciembre colmó el jardín de Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton. Organizada por Grupo Huentala, la feria reunió a más de 200 personas y a 22 bodegas que ofrecieron sus mejores blancos, rosados y espumantes, acompañados por propuestas gastronómicas de La Cabrera, La Tavolata y Acequias Restaurant.

“Esta edición especial nos dejó una satisfacción enorme. El público se apropió del Garden, de los vinos y del clima de celebración”, destacó Ariel Pérez, gerente general de Sheraton Mendoza Hotel y Cosmo Casino. Para Grupo Huentala, “es un orgullo ser anfitriones del vino y generar encuentros donde la gente se sorprenda y disfrute”.

Como bodega anfitriona, Huentala Wines abrió su bodega urbana para visitas guiadas. La feria, reconocida en los Best Of Wine Tourism, reafirmó su rol como cita clave para difundir la cultura del vino mendocino. El evento contó con el acompañamiento de Banco Supervielle y otras empresas aliadas.



Trevi tendrá segunda noche homenaje en La Tavolata

Tras agotarse las entradas para la cena del 6 de diciembre, La Tavolata Ristorante anunció una segunda fecha del homenaje al histórico restaurante Trevi: será el sábado 13 de diciembre, en Huentala Hotel.

“El sold out superó nuestras expectativas. Estamos agradecidos por la respuesta del público y por la generosidad de la familia Trevi”, expresó Juan Calós, chef ejecutivo. La propuesta recreará recetas emblemáticas, decoración original y anécdotas que marcaron a generaciones.

El menú incluirá antipasti, tallarín guitarra primavera, lasaña Trevi, tiramisú y vinos de Huentala Wines. El valor por persona es de $55.000 e incluye bebida sin alcohol.