Un árbol navideño de vino sorprende en el centro mendocino

Año Nuevo: los destinos mendocinos más buscados
Según la encuesta realizada por Booking.com, Ciudad de Mendoza, San Rafael y Luján de Cuyo lideran las búsquedas de viajeros argentinos para fin de año.
Hualta Winery Hotel presentó un original árbol de Navidad hecho con más de 900 botellas de vino, que refleja la identidad vitivinícola de Mendoza.Economía22/12/2025Redacción CuyoNoticias
En sintonía con el espíritu de las Fiestas y fiel a su identidad, Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, el primer hotel bodega urbano de América, presentó esta Navidad un llamativo árbol realizado íntegramente con botellas de vino.
La instalación se encuentra en los jardines del hotel, sobre calle Primitivo de la Reta, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, y busca representar la esencia del concepto hotel bodega y una auténtica Navidad mendocina. Para su armado se utilizaron más de 900 botellas de Huentala Wines, montadas sobre una estructura de hierro de 3,5 metros de altura, modular y completamente desmontable. El árbol permanecerá exhibido hasta el 11 de enero.
Desde su apertura en 2023, Hualta Winery Hotel se consolidó como un espacio de referencia para eventos vinculados al mundo del vino. Recientemente fue sede de la feria “Alta Gama, Garden Edition”, que reunió a más de 200 personas en una edición dedicada a vinos blancos, rosados y espumantes premium.
En el primer subsuelo del hotel funciona la bodega urbana de Huentala Wines, donde se elaboran los vinos de la Serie Urbana. Durante la Vendimia, además, se desarrollan actividades abiertas al público, una propuesta inédita en la ciudad.
El hotel también se destaca por ser el único en Argentina en ofrecer el servicio “wine inclusive”, que permite a los huéspedes disfrutar de vino libre entre las 8 y las 20, con etiquetas de Huentala Wines. Para estas Fiestas, invita a celebrar Navidad y Año Nuevo en su restaurante La Cabrera Mendoza, con propuestas gastronómicas especiales para compartir en familia y con amigos.
Según la encuesta realizada por Booking.com, Ciudad de Mendoza, San Rafael y Luján de Cuyo lideran las búsquedas de viajeros argentinos para fin de año.
Entre viñedos y la Cordillera, el exclusivo resort inaugura el verano 2026 ofreciendo glamps de lujo, gastronomía local y experiencias de bienestar.
Viajes internacionales cortos, experiencias auténticas y escapadas en solitario definen los hábitos de la Generación Z, según un informe de Airbnb.
La bodega mendocina presentó un refresh enológico, nuevos vinos y un rediseño de etiquetas que apunta a un perfil más joven, fresco y accesible.
La última edición de 2025 reunió a emprendedores, artesanos y artistas en una jornada con espectáculos, exposiciones y música en vivo.
Más de mil viviendas, megaproyectos y alianzas público-privadas consolidan al departamento como polo clave de inversión inmobiliaria del Gran Mendoza.
Autoridades nacionales y provinciales participaron del cierre del Programa de Transformación Digital para PyMEs de alimentos, que capacitó a más de 90 empresas.
El Gobierno presentó mejoras clave en el aeropuerto, con nuevo control RX, más espacio en Migraciones y un sector internacional renovado que eleva estándares.
Con árboles gigantes, luces y encuentros para compartir, recorrer y celebrar. Una propuesta escenario de cultura, solidaridad y comercio local
El equipo paralímpico de metegol disputará el Mundial en Sicilia Italia los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026, bajo la organización de la ITSF.
Habrá asueto municipal el 24 y 31 de diciembre. Se sostendrán servicios esenciales y un cronograma especial de recolección de residuos durante las Fiestas.
Se sorteó el programa de partidos de la Primera Nacional, el Tomba y el Cruzado jugarán en zonas distintas pero habrá interzonal con partido y revancha.
Dos personas murieron calcinadas tras el incendio total de una vivienda precaria en El Algarrobal. Bomberos y Policía trabajan para establecer el origen del fuego.