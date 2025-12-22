Un árbol navideño de vino sorprende en el centro mendocino

En sintonía con el espíritu de las Fiestas y fiel a su identidad, Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, el primer hotel bodega urbano de América, presentó esta Navidad un llamativo árbol realizado íntegramente con botellas de vino.

La instalación se encuentra en los jardines del hotel, sobre calle Primitivo de la Reta, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, y busca representar la esencia del concepto hotel bodega y una auténtica Navidad mendocina. Para su armado se utilizaron más de 900 botellas de Huentala Wines, montadas sobre una estructura de hierro de 3,5 metros de altura, modular y completamente desmontable. El árbol permanecerá exhibido hasta el 11 de enero.

Desde su apertura en 2023, Hualta Winery Hotel se consolidó como un espacio de referencia para eventos vinculados al mundo del vino. Recientemente fue sede de la feria “Alta Gama, Garden Edition”, que reunió a más de 200 personas en una edición dedicada a vinos blancos, rosados y espumantes premium.

En el primer subsuelo del hotel funciona la bodega urbana de Huentala Wines, donde se elaboran los vinos de la Serie Urbana. Durante la Vendimia, además, se desarrollan actividades abiertas al público, una propuesta inédita en la ciudad.

El hotel también se destaca por ser el único en Argentina en ofrecer el servicio “wine inclusive”, que permite a los huéspedes disfrutar de vino libre entre las 8 y las 20, con etiquetas de Huentala Wines. Para estas Fiestas, invita a celebrar Navidad y Año Nuevo en su restaurante La Cabrera Mendoza, con propuestas gastronómicas especiales para compartir en familia y con amigos.