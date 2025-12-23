San Juan: residentes accederán a títulos UBA sin viajar

Servicios en Godoy Cruz: así funcionarán durante las Fiestas
Habrá asueto municipal el 24 y 31 de diciembre. Se sostendrán servicios esenciales y un cronograma especial de recolección de residuos durante las Fiestas.
Desde la Cohorte 2025, residentes sanjuaninos podrán obtener el título de especialista universitario de la UBA sin tener que radicarse en Buenos Aires.Política23/12/2025Redacción CuyoNoticias
La provincia de San Juan firmó un convenio específico de Cooperación Docente y Científica con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que permitirá fortalecer la formación de profesionales de la salud en el territorio provincial.
A partir de la Cohorte 2025, los residentes sanjuaninos podrán realizar sus especializaciones en la provincia y acceder al título de especialista universitario emitido por la UBA, sin necesidad de trasladarse o viajar de manera regular a la Ciudad de Buenos Aires.
De este modo, San Juan será sede de las carreras de especialidades universitarias correspondientes a todas las residencias médicas, lo que representa un avance clave en la consolidación y jerarquización del sistema de residencias provinciales.
El acuerdo fue posible gracias al trabajo conjunto del gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Salud Amílcar Dobladez y equipos técnicos del Ministerio de Salud provincial, y constituye una certificación de calidad para las residencias, garantizando una formación de excelencia y posicionando a San Juan como referente en capacitación teórico-práctica en salud.
Además, la provincia financiará la inscripción y matriculación de las carreras de especialización.
Especialidades disponibles:
Medicina General y Familiar
Patología
Anestesia, Analgesia y Reanimación
Cardiología
Cirugía General
Cirugía Pediátrica
Medicina Interna
Diagnóstico por Imágenes
Hematología
Infectología
Neonatología
Neurocirugía
Oftalmología
Ortopedia y Traumatología
Otorrinolaringología
Pediatría
Medicina Crítica y Terapia Intensiva
Terapia Intensiva Pediátrica
Tocoginecología
Psiquiatría
Desde el Ministerio de Salud informaron que continúan las gestiones para incorporar otras residencias y especializaciones con reconocimiento de universidades nacionales.
Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo [email protected] o acercarse a la Sección Residencias del Ministerio de Salud, en el Centro Cívico.
