San Juan: residentes accederán a títulos UBA sin viajar

La provincia de San Juan firmó un convenio específico de Cooperación Docente y Científica con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que permitirá fortalecer la formación de profesionales de la salud en el territorio provincial.

A partir de la Cohorte 2025, los residentes sanjuaninos podrán realizar sus especializaciones en la provincia y acceder al título de especialista universitario emitido por la UBA, sin necesidad de trasladarse o viajar de manera regular a la Ciudad de Buenos Aires.

De este modo, San Juan será sede de las carreras de especialidades universitarias correspondientes a todas las residencias médicas, lo que representa un avance clave en la consolidación y jerarquización del sistema de residencias provinciales.

El acuerdo fue posible gracias al trabajo conjunto del gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Salud Amílcar Dobladez y equipos técnicos del Ministerio de Salud provincial, y constituye una certificación de calidad para las residencias, garantizando una formación de excelencia y posicionando a San Juan como referente en capacitación teórico-práctica en salud.

Además, la provincia financiará la inscripción y matriculación de las carreras de especialización.



Especialidades disponibles:

Medicina General y Familiar

Patología

Anestesia, Analgesia y Reanimación

Cardiología

Cirugía General

Cirugía Pediátrica

Medicina Interna

Diagnóstico por Imágenes

Hematología

Infectología

Neonatología

Neurocirugía

Oftalmología

Ortopedia y Traumatología

Otorrinolaringología

Pediatría

Medicina Crítica y Terapia Intensiva

Terapia Intensiva Pediátrica

Tocoginecología

Psiquiatría



Desde el Ministerio de Salud informaron que continúan las gestiones para incorporar otras residencias y especializaciones con reconocimiento de universidades nacionales.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo [email protected] o acercarse a la Sección Residencias del Ministerio de Salud, en el Centro Cívico.