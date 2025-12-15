San Juan: un centenar de escuelas ya usan la plataforma EDUGE

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda cerraron 2025 con un avance clave en la modernización educativa: cerca de 100 escuelas primarias ya utilizan EDUGE, el Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa lanzado en julio pasado.

La implementación se realizó de manera progresiva, junto con instancias de capacitación para docentes y equipos directivos. La plataforma se consolidó como una herramienta estratégica para la gestión pedagógica, administrativa y de personal, aportando transparencia, monitoreo y planificación.

Para 2026, el objetivo es extender EDUGE a la totalidad de las escuelas primarias de la provincia, que suman 366 instituciones.

“Se trata de otra muestra de la efectividad del trabajo interministerial y de la capacidad sanjuanina en el manejo de nuevas tecnologías. Los docentes y directivos manifestaron entusiasmo, convencidos de que esta plataforma implica un antes y un después en nuestra educación”, destacó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Durante el proceso, se brindó asistencia permanente a través de equipos técnicos y un sistema de soporte activo que resolvió consultas en tiempo real. Además, continúa funcionando la Mesa de Ayuda Técnica del Ministerio de Educación para acompañar a las instituciones.

EDUGE unifica la información escolar en un solo sistema, agiliza tareas administrativas y pedagógicas, permite el seguimiento de trayectorias educativas y genera reportes automáticos para la toma de decisiones. Con su implementación, San Juan se convirtió en la primera provincia del país en aplicar inteligencia artificial a la gestión educativa.



