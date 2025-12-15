San Juan: un centenar de escuelas ya usan la plataforma EDUGE

Mendoza será sede del Mundial de Robótica 2026
Por primera vez el país recibirá el torneo regional del Mundial de Robótica FIRST Tech Challenge, y será organizado por la Fundación Tomás Alva Edison.
En menos de seis meses, las carteras de Educación y Economía implementaron EDUGE en unas 100 escuelas primarias. La meta es alcanzar a todas durante 2026.Tecnología15/12/2025Redacción CuyoNoticias
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda cerraron 2025 con un avance clave en la modernización educativa: cerca de 100 escuelas primarias ya utilizan EDUGE, el Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa lanzado en julio pasado.
La implementación se realizó de manera progresiva, junto con instancias de capacitación para docentes y equipos directivos. La plataforma se consolidó como una herramienta estratégica para la gestión pedagógica, administrativa y de personal, aportando transparencia, monitoreo y planificación.
Para 2026, el objetivo es extender EDUGE a la totalidad de las escuelas primarias de la provincia, que suman 366 instituciones.
“Se trata de otra muestra de la efectividad del trabajo interministerial y de la capacidad sanjuanina en el manejo de nuevas tecnologías. Los docentes y directivos manifestaron entusiasmo, convencidos de que esta plataforma implica un antes y un después en nuestra educación”, destacó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.
Durante el proceso, se brindó asistencia permanente a través de equipos técnicos y un sistema de soporte activo que resolvió consultas en tiempo real. Además, continúa funcionando la Mesa de Ayuda Técnica del Ministerio de Educación para acompañar a las instituciones.
EDUGE unifica la información escolar en un solo sistema, agiliza tareas administrativas y pedagógicas, permite el seguimiento de trayectorias educativas y genera reportes automáticos para la toma de decisiones. Con su implementación, San Juan se convirtió en la primera provincia del país en aplicar inteligencia artificial a la gestión educativa.
Por primera vez el país recibirá el torneo regional del Mundial de Robótica FIRST Tech Challenge, y será organizado por la Fundación Tomás Alva Edison.
Se trata del modelo de inteligencia artificial más potente hasta ahora, diseñado para mejorar la comprensión multimodal y ofrecer capacidades avanzadas de razonamiento, programación y actuación como agente.
El proceso de discovery es la instancia que antecede a todo proyecto tecnológico, para traducir ideas en soluciones y evitar la incertidumbre.
Se trata de una iniciativa que apoya a estudiantes de posgrado de todo el mundo que desarrollan investigaciones innovadoras en informática y disciplinas afines.
El Servicio de Radioterapia de Fuesmen en la provincia de Mendoza protagoniza un avance histórico en la aplicación de inteligencia artificial en salud.
Se trata de herramientas diseñadas para mejorar la experiencia de visualización en televisores y ayudar a los creadores a destacar sus contenidos en la pantalla más grande del hogar.
El encuentro de robótica más importante de Mendoza se realizará este sábado 25 de octubre desde las 9. La entrada será libre, con un alimento no perecedero.
La Universidad Provincial de Oficios lanza UPrO Play, una plataforma creada por estudiantes que revoluciona la educación con contenidos innovadores.
Una joven de 16 años murió tras despistar en la ruta provincial 25, cerca del dique San Felipe. Otra adolescente permanece internada en estado delicado.
El siniestro ocurrió de madrugada en la Autopista de las Serranías Puntanas. El chofer del camión dio positivo en el alcotest realizado por la policía.
Un furgón con 14 pasajeros volcó en San Carlos (prov. de Mendoza); un niño sufrió fractura y una mujer de 80 años que murió tras ser trasladada.
Más de mil viviendas, megaproyectos y alianzas público-privadas consolidan al departamento como polo clave de inversión inmobiliaria del Gran Mendoza.
El malargüino se impuso con autoridad en los 10K de la carrera paceña. Entre las chicas, la dueña absoluta de la carrera fue la sanluiseña Lucía Juárez.