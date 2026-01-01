2026 conectando cuerpo y mente con Yoga entre Cerros

Descubrí la historia del vino con un Free Walking Tour
La propuesta es gratuita y se realizará todos los lunes y jueves del mes de enero en la ciudad de Mendoza. Momentos para disfrutar y degustar
Una propuesta que combina bienestar, movimiento consciente y el privilegiado entorno de la Reserva Natural Divisadero Largo de la ciudad de Mendoza
La Ciudad de Mendoza propone comenzar el 2026 conectando cuerpo y mente con una nueva edición de Yoga entre Cerros, una propuesta que combina bienestar, movimiento consciente y naturaleza en el entorno privilegiado de la Reserva Natural Divisadero Largo.
Durante enero, se desarrollarán dos encuentros especiales pensados para todo público, con o sin experiencia previa, que tendrán como punto de partida la plaza Independencia (cartel #AmoMendoza) y traslado hacia la reserva.
La propuesta tendrá lugar los miércoles 7 y 21 de enero en Divisadero Largo. Entrada con costo.
El primero será Yoga Flow – Más Fluido, el miércoles 7 a las 19:30 horas. Se trata de un taller dinámico y energizante, donde las posturas se enlazan de forma continua y consciente, acompañadas por la respiración. Esta práctica permite fortalecer y tonificar el cuerpo, ganar flexibilidad y mejorar la coordinación, el equilibrio y la concentración, en contacto pleno con la naturaleza.
La segunda propuesta será Yoga Restaurativo y Movilidad, el miércoles 21 a las 19:30 horas. Este encuentro está especialmente diseñado para quienes buscan aliviar tensiones, mejorar la postura y recuperar la movilidad de manera segura y consciente. A través de posturas restaurativas, movimientos suaves y técnicas de respiración, se trabaja profundamente sobre el cuerpo y el sistema nervioso, promoviendo la relajación, el alivio del estrés y un bienestar integral en un entorno natural único.
Ambas actividades son aranceladas y las entradas pueden adquirirse a través de EntradaWeb. El punto de encuentro será la Reserva Natural Divisadero Largo (Ruta Provincial 99, Ciudad) y se recomienda asistir con mat o colchoneta, ya que el suelo es pedregoso.
Una invitación ideal para iniciar el año con energía renovada, disfrutando del movimiento, la calma y los paisajes que ofrece la Ciudad de Mendoza.
