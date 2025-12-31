Descubrí la historia del vino con un Free Walking Tour

La iniciativa presenta un recorrido guiado por el microcentro, acompañado por un guía anfitrión. Así, los participantes podrán conocer los orígenes de la actividad vitivinícola en Mendoza, su evolución a lo largo del tiempo y la profunda influencia que ha tenido en la conformación cultural, social y urbana de la Ciudad.

La Ciudad de Mendoza invita a participar de la actividad “Free Walking Tour: Orígenes del Vino”. Se trata de una propuesta gratuita que se realizará todos los lunes y jueves del mes de enero a las 19:00 horas, y que pone en valor la identidad vitivinícola local en el marco de su distinción como Capital Internacional del Vino.

El paseo culminará con una degustación de vinos en una vinería de la capital, generando una experiencia sensorial que destaca la calidad y diversidad de la producción local, y fortaleciendo el vínculo entre el patrimonio histórico y la cultura del vino.

La actividad es gratuita y con cupo limitado. La misma tendrá una duración aproximada de una hora y media y el punto de partida será desde plaza Independencia.