Policía demoró a sujeto por hostigamiento público

Un hombre de 38 años fue detenido en ciudad de San Luis tras hostigar a una mujer y realizar exhibiciones obscenas en la vía pública.Policiales04/01/2026Periodistas CuyoNoticias
Este domingo 4 de enero por la mañana, efectivos de la Policía de San Luis demoraron a un hombre de 38 años en la zona céntrica de la ciudad. El sujeto fue señalado por hostigar a una mujer y realizar exhibiciones obscenas en plena vía pública, lo que motivó la intervención inmediata de los uniformados.
Intervención policial
La situación se originó a partir de un aviso del Centro de Operaciones Policiales, que alertó sobre la presencia de un individuo en inmediaciones de calle Pringles y avenida Presidente Juan Domingo Perón. Según el reporte, el hombre perseguía y hostigaba a una mujer, además de proferir expresiones ofensivas y realizar actos obscenos frente a transeúntes.
Ante la gravedad del hecho, la sección motorizada del Comando Radioeléctrico se desplazó rápidamente hacia el lugar. Al arribar, los policías localizaron al sospechoso a pocos metros de la zona indicada. Tras identificarlo y constatar la denuncia de la víctima, procedieron a demorarlo. La mujer expresó su voluntad de radicar la denuncia formal, lo que reforzó la decisión de trasladar al sujeto a la Comisaría Seccional 1°, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.
Contexto y procedimiento
El accionar policial se enmarca en los protocolos de seguridad urbana que buscan garantizar la protección de las personas frente a situaciones de acoso y violencia en espacios públicos. La intervención rápida permitió contener el episodio y brindar asistencia a la víctima, evitando que la situación escalara.
Este tipo de hechos, aunque aislados, generan preocupación en la comunidad y ponen de relieve la importancia de la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad. El traslado del detenido a la dependencia policial asegura que se inicien las actuaciones correspondientes y que la denuncia de la mujer sea incorporada al expediente. La Policía destacó que la colaboración ciudadana, a través de la comunicación con el Centro de Operaciones, resulta clave para detectar y frenar conductas que afectan la tranquilidad pública.
