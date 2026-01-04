Paso Cristo Redentor Habilitado

Policía demoró a sujeto por hostigamiento público

Un hombre de 38 años fue detenido en ciudad de San Luis tras hostigar a una mujer y realizar exhibiciones obscenas en la vía pública.

Policiales04/01/2026Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

WhatsApp Image 2026-01-04 at 12.58.22 PMEste domingo 4 de enero por la mañana, efectivos de la Policía de San Luis demoraron a un hombre de 38 años en la zona céntrica de la ciudad. El sujeto fue señalado por hostigar a una mujer y realizar exhibiciones obscenas en plena vía pública, lo que motivó la intervención inmediata de los uniformados.

Intervención policial
La situación se originó a partir de un aviso del Centro de Operaciones Policiales, que alertó sobre la presencia de un individuo en inmediaciones de calle Pringles y avenida Presidente Juan Domingo Perón. Según el reporte, el hombre perseguía y hostigaba a una mujer, además de proferir expresiones ofensivas y realizar actos obscenos frente a transeúntes.

Ante la gravedad del hecho, la sección motorizada del Comando Radioeléctrico se desplazó rápidamente hacia el lugar. Al arribar, los policías localizaron al sospechoso a pocos metros de la zona indicada. Tras identificarlo y constatar la denuncia de la víctima, procedieron a demorarlo. La mujer expresó su voluntad de radicar la denuncia formal, lo que reforzó la decisión de trasladar al sujeto a la Comisaría Seccional 1°, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

Contexto y procedimiento
El accionar policial se enmarca en los protocolos de seguridad urbana que buscan garantizar la protección de las personas frente a situaciones de acoso y violencia en espacios públicos. La intervención rápida permitió contener el episodio y brindar asistencia a la víctima, evitando que la situación escalara.

Este tipo de hechos, aunque aislados, generan preocupación en la comunidad y ponen de relieve la importancia de la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad. El traslado del detenido a la dependencia policial asegura que se inicien las actuaciones correspondientes y que la denuncia de la mujer sea incorporada al expediente. La Policía destacó que la colaboración ciudadana, a través de la comunicación con el Centro de Operaciones, resulta clave para detectar y frenar conductas que afectan la tranquilidad pública.

 

Te puede interesar
Lo más visto
El aluvión de 1970

El aluvión del 4 de Enero de 1970

Deportes CuyoNoticias
Sociedad04/01/2026

El primer domingo de 1970, el 4 de enero, se desató sobre Mendoza una tormenta muy intensa. El agua que bajaba de los cerros hizo colapsar el dique Frías.

Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email