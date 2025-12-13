Camión chocó en autopista: conductor alcoholizado

Un accidente de tránsito se produjo este sábado de madrugada en la Autopista de las Serranías Puntanas, en la provincia de San Luis. Un camión perdió el control, impactó contra un poste de iluminación y cruzó de carril. El conductor no sufrió heridas graves, pero dio positivo en el test de alcoholemia.



El hecho ocurrió en plena madrugada

Según informó la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 4:30 del sábado 13 de diciembre. El episodio se registró a la altura del kilómetro 742 de la Autopista de las Serranías Puntanas (ex RN7) , un tramo de alta velocidad y escasa circulación durante la madrugada. Las condiciones del entorno eran normales y no se reportaron factores climáticos adversos al momento del accidente, por lo que las causas quedaron centradas en la maniobra del conductor.



El camión perdió el control del rodado

De acuerdo con las averiguaciones iniciales, un hombre de 40 años conducía un camión Mercedes Benz con semirremolque, sin carga, en sentido este-oeste. Por motivos que se intentan establecer, el conductor perdió el control del vehículo. El camión se desvió de su trayectoria, impactó contra un poste de iluminación pública ubicado en el cantero central y luego cruzó el carril contrario de circulación. Finalmente, el rodado quedó detenido sobre la banquina del sector sur de la autopista.



No hubo heridos ni terceros involucrados

A pesar de la violencia del impacto y de los daños materiales registrados, el conductor no sufrió heridas de consideración. Personal policial constató que no fue necesaria la intervención del servicio de emergencias médicas. Además, se confirmó que en el siniestro no participaron otros vehículos, lo que evitó consecuencias mayores. El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante algunos minutos, hasta que se aseguraron el lugar y el camión fue retirado de la calzada.



Control de alcoholemia en el lugar

Como parte del procedimiento habitual, los efectivos de Policía Caminera le realizaron el test de alcoholemia al conductor del camión. El resultado fue positivo, con un registro de 1,40 gramos de alcohol por litro de sangre. Este valor supera ampliamente los límites permitidos para la conducción, especialmente tratándose de un vehículo de gran porte. El dato fue incorporado al acta y quedó a disposición de las autoridades competentes para el avance de las actuaciones administrativas correspondientes.



Actuación policial y medidas adoptadas

Tras confirmarse el resultado del alcotest, se labró el acta de infracción correspondiente, conforme a la normativa vigente en materia de seguridad vial. El procedimiento incluyó la identificación del conductor, la verificación de la documentación del vehículo y la evaluación del estado general del rodado. Personal policial permaneció en el lugar hasta garantizar la seguridad del sector y normalizar la circulación. El poste de iluminación dañado también fue señalizado para evitar riesgos posteriores.



Un llamado a la conducción responsable

Desde la Policía Caminera recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar la conducción bajo los efectos del alcohol. Señalaron que este tipo de conductas incrementa de manera significativa el riesgo de siniestros, incluso cuando no hay otros vehículos cerca. En este caso, las consecuencias fueron solo materiales, pero la situación pudo haber derivado en un hecho grave. Las autoridades reiteraron que los controles continuarán en rutas y autopistas de la provincia para prevenir accidentes y proteger la vida de quienes circulan.