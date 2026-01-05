Aerolíneas Argentinas conecta Aruba hasta septiembre

Aerolíneas Argentinas inauguró su ruta directa entre Buenos Aires y Aruba con un vuelo que partió desde Ezeiza a la medianoche y arribó a la isla en la mañana del lunes. El vuelo inaugural despegó con los 170 asientos ocupados, confirmando la alta demanda del nuevo destino. La compañía anunció que la operación se extenderá hasta septiembre.

Frecuencias, aeronaves y accesibilidad

Durante la temporada alta de verano, Aruba recibirá tres vuelos semanales desde Buenos Aires, uno desde Córdoba y otro desde Mendoza. Debido al interés de los pasajeros, la empresa confirmó que la operación continuará hasta fines de septiembre, con vuelos regulares desde Buenos Aires y Córdoba.



La programación prevista desde mayo incluye cuatro frecuencias semanales desde Buenos Aires hacia Aruba, con operaciones los lunes, viernes, sábados y domingos, además de una frecuencia semanal desde Córdoba los jueves. Todos los vuelos se realizan con aeronaves Boeing 737-MAX, que ofrecen mayor eficiencia, menor consumo y una experiencia de viaje más confortable.



Cabe recordar que el primer vuelo programado para el sábado pasado debió ser suspendido por las limitaciones operativas vinculadas al conflicto en Venezuela, que afectaron a todas las compañías aéreas que operan en la región. El ingreso a Aruba resulta sencillo para los argentinos: solo se requiere pasaporte vigente, completar la tarjeta digital de embarque (ED Card) y presentar pasaje de regreso junto con alojamiento confirmado. No es necesario contar con visa para estadías turísticas.

Aruba, atractivo del Caribe y expansión de la red

Aruba se consolida como uno de los destinos más atractivos del Caribe gracias a su clima estable durante todo el año, su reconocimiento internacional por albergar la mejor playa de la región y su variada oferta gastronómica multicultural. Además, la isla ofrece opciones de compras con precios competitivos que la convierten en un lugar elegido por turistas de distintas nacionalidades.



Con esta incorporación, Aerolíneas Argentinas amplía su red de destinos en el Caribe y responde a la creciente demanda de los pasajeros por nuevas alternativas turísticas. La ruta refuerza la estrategia de la compañía de diversificar su oferta internacional y posicionarse en mercados de alta demanda. La aceptación comercial del vuelo inaugural, con ocupación total, refleja el interés de los viajeros argentinos en sumar experiencias en destinos caribeños.



La extensión de la operación hasta septiembre confirma la apuesta de la aerolínea por sostener la conectividad y ofrecer más opciones de viaje en un mercado en expansión.