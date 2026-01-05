Aerolíneas Argentinas conecta Aruba hasta septiembre

Mendoza iluminó Plaza Independencia por Venezuela
La Ciudad de Mendoza acompañó a la comunidad venezolana con una intervención simbólica en la fuente central y la entonación de su himno nacional.
La nueva ruta directa desde Buenos Aires y Córdoba amplía la oferta de vuelos al Caribe. Un destino de playa más cercaSociedad05/01/2026Periodistas CuyoNoticias
Aerolíneas Argentinas inauguró su ruta directa entre Buenos Aires y Aruba con un vuelo que partió desde Ezeiza a la medianoche y arribó a la isla en la mañana del lunes. El vuelo inaugural despegó con los 170 asientos ocupados, confirmando la alta demanda del nuevo destino. La compañía anunció que la operación se extenderá hasta septiembre.
Frecuencias, aeronaves y accesibilidad
Durante la temporada alta de verano, Aruba recibirá tres vuelos semanales desde Buenos Aires, uno desde Córdoba y otro desde Mendoza. Debido al interés de los pasajeros, la empresa confirmó que la operación continuará hasta fines de septiembre, con vuelos regulares desde Buenos Aires y Córdoba.
La programación prevista desde mayo incluye cuatro frecuencias semanales desde Buenos Aires hacia Aruba, con operaciones los lunes, viernes, sábados y domingos, además de una frecuencia semanal desde Córdoba los jueves. Todos los vuelos se realizan con aeronaves Boeing 737-MAX, que ofrecen mayor eficiencia, menor consumo y una experiencia de viaje más confortable.
Cabe recordar que el primer vuelo programado para el sábado pasado debió ser suspendido por las limitaciones operativas vinculadas al conflicto en Venezuela, que afectaron a todas las compañías aéreas que operan en la región. El ingreso a Aruba resulta sencillo para los argentinos: solo se requiere pasaporte vigente, completar la tarjeta digital de embarque (ED Card) y presentar pasaje de regreso junto con alojamiento confirmado. No es necesario contar con visa para estadías turísticas.
Aruba, atractivo del Caribe y expansión de la red
Aruba se consolida como uno de los destinos más atractivos del Caribe gracias a su clima estable durante todo el año, su reconocimiento internacional por albergar la mejor playa de la región y su variada oferta gastronómica multicultural. Además, la isla ofrece opciones de compras con precios competitivos que la convierten en un lugar elegido por turistas de distintas nacionalidades.
Con esta incorporación, Aerolíneas Argentinas amplía su red de destinos en el Caribe y responde a la creciente demanda de los pasajeros por nuevas alternativas turísticas. La ruta refuerza la estrategia de la compañía de diversificar su oferta internacional y posicionarse en mercados de alta demanda. La aceptación comercial del vuelo inaugural, con ocupación total, refleja el interés de los viajeros argentinos en sumar experiencias en destinos caribeños.
La extensión de la operación hasta septiembre confirma la apuesta de la aerolínea por sostener la conectividad y ofrecer más opciones de viaje en un mercado en expansión.
La Ciudad de Mendoza acompañó a la comunidad venezolana con una intervención simbólica en la fuente central y la entonación de su himno nacional.
Godoy Cruz recuperó 31 toneladas de reciclables y cargó más de 96.000 pasajes de transporte. Un logro que marca tendencia
El lunes 5 a las 19:30, la Policía de San Luis realizará el tradicional encuentro en el Monumento al Pueblo Puntano. La entrada será libre y gratuita.
El primer domingo de 1970, el 4 de enero, se desató sobre Mendoza una tormenta muy intensa. El agua que bajaba de los cerros hizo colapsar el dique Frías.
Verisure comparte medidas preventivas para reducir riesgos en comercios, transporte y plataformas digitales. Riesgos en aumento durante las celebraciones
Mendoza registra altas temperaturas en el inicio del 2026 y desde ambiente de la provincia piden extremar los cuidados para evitar accidentes o provocar incendios
El Museo de la Poesía de La Carolina recibió turistas, escuelas y artistas durante 2025, con una agenda cultural activa que fortaleció la identidad regional.
Productores sanjuaninos afectados deben denunciar el siniestro en diez días hábiles para acceder a la asistencia. Protocolo en marcha
El primer domingo de 1970, el 4 de enero, se desató sobre Mendoza una tormenta muy intensa. El agua que bajaba de los cerros hizo colapsar el dique Frías.
El lunes 5 a las 19:30, la Policía de San Luis realizará el tradicional encuentro en el Monumento al Pueblo Puntano. La entrada será libre y gratuita.
El montañista de 55 años se desvaneció en la zona conocida como El Hombro, sobre la ruta normal del cerro más alto de América, a unos 6.800 mnsm
El siniestro ocurrió el domingo por la tarde, a la altura del kilómetro 730. Dos adultos mayores fueron asistidos en el lugar y sin traslado hospitalario.