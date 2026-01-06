Disturbio con disparos en San Luis: seis demorados

Un violento disturbio ocurrido en el barrio La República de la ciudad de San Luis dejó como saldo seis personas demoradas, dos civiles heridos por disparos de arma de fuego y un efectivo policial lesionado. El hecho se produjo el lunes 5 de enero por la noche e involucró la intervención de varias dependencias policiales.

Alerta y primera intervención policial

El episodio se registró en la manzana 41 del mencionado barrio, cuando efectivos de la sección móvil del Comando Radioeléctrico fueron alertados por el Centro de Operaciones Policiales. El aviso daba cuenta de un conflicto entre varias personas que se desarrollaba con extrema violencia en la vía pública.

Piedras, detonaciones y personas heridas

Al arribar al lugar, los policías constataron que los involucrados se arrojaban piedras entre sí. En ese contexto se escucharon detonaciones de arma de fuego. Poco después, los uniformados tomaron conocimiento de que una mujer de 39 años y un joven de 23 habían resultado heridos por disparos.

Traslados de urgencia y refuerzos

El joven de 23 años fue trasladado por familiares a un centro de salud. En paralelo, se hizo presente otro móvil policial para reforzar el operativo. Durante la intervención, uno de los efectivos resultó lesionado tras recibir el impacto de una piedra en el rostro.

Control de la situación y asistencia médica

Al lugar también acudieron efectivos de la sección motorizada del Comando Radioeléctrico, quienes lograron dispersar el disturbio y restablecer el orden. El policía herido fue asistido por personal médico del Sempro, que arribó en ambulancia para brindarle atención en el lugar.

Personas demoradas y derivaciones

Como resultado del procedimiento, la Policía demoró a seis personas vinculadas al hecho: dos jóvenes de 19 y 20 años, un hombre de 31 y tres adolescentes de 17 años. Posteriormente, la mujer de 39 años herida por un disparo fue trasladada en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.

Arma secuestrada y situación judicial

El hombre de 31 años también fue derivado al mismo hospital, ya que presentaba una herida de arma de fuego en un brazo, quedando bajo custodia policial. Los jóvenes mayores de edad fueron trasladados a la Comisaría Seccional 4°, mientras que los adolescentes quedaron al resguardo de la CANAF. En el lugar del hecho se secuestró un revólver calibre 22 largo y municiones, que estaban en poder de algunos de los demorados.