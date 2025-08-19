"Tierra de Gigantes" superó los 400 participantes
La 4ta edición de la competencia de trail tuvo esta convocatoria excelente de runners. El Kayak club San Juan fue el punto de largada para las distancias.
San Luis vive un fin de semana a puro rugby con curso infantil gratuito, campus juvenil y la quinta fecha del torneo provincial en Chancay.Deportes19/08/2025Periodistas CuyoNoticias
La pasión por el rugby se vive a pleno en la provincia de San Luis con una agenda cargada de actividades que reúnen a jugadores, entrenadores y fanáticos de este deporte. La Unión de Rugby de San Luis (URSL) organiza tres jornadas imperdibles que combinan capacitación, formación juvenil y competencia de alto nivel.
Curso de Rugby Infantil
El próximo viernes 22 de agosto a las 17 hs., en la cancha de Los Teros Rugby Club, se dictará el Curso de Entrenador de Rugby Infantil, a cargo del Lic. Alejandro Gustavo Costanzo.
La capacitación cuenta con el aval de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y World Rugby, y será gratuita y abierta al público. Está destinada a todos aquellos que deseen formarse como entrenadores infantiles, con contenidos que incluyen seguridad, iniciación y enseñanza del rugby a los más chicos.
Campus de Juveniles: Entrenamiento y Preselección
El sábado 23 de agosto desde las 11 hs., también en la cancha de Los Teros Rugby Club (Juana Koslay), se desarrollará el Campus de Juveniles.
La actividad está dirigida a jóvenes de 13 a 18 años y será coordinada por Gustavo Costanzo, Manolo Latorre y Leandro Milanovich.
El objetivo es preparar y seleccionar a los combinados provinciales que representarán a San Luis en los Juegos Evita y en el Torneo Nacional M17, fortaleciendo el desarrollo del rugby juvenil en la provincia Cuyana.
Quinta Fecha del Torneo Provincial
El cierre de la intensa agenda llegará el domingo 24 de agosto a partir de las 14 hs., con el Quinto Encuentro Provincial de Rugby en la cancha de Chancay Rugby Club, en la ciudad de San Luis.
La jornada reunirá a los principales equipos provinciales en las categorías masculino y femenino:
Masculino: Chancay, Los Teros Rugby, Herradura y La Rivera de Villa Mercedes.
Femenino: Chancay, Cautivas de Villa de Merlo y Las Sirenas de Villa Mercedes.
Con estos eventos, San Luis se consolida como un punto fuerte del rugby regional, apostando a la formación de nuevas generaciones y al crecimiento competitivo de sus equipos.
📣 La invitación está hecha: acercate, participá y apoyá al rugby puntano.
