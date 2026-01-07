OSEP lanzó Telemedicina con atención médica 24h

Ayuno intermitente y dietas de moda bajo el ojo
La Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza (OSEP) puso en funcionamiento su servicio de Telemedicina, una nueva modalidad de atención que permite a los afiliados realizar consultas médicas a distancia, las 24 horas del día y desde cualquier dispositivo. La iniciativa busca facilitar el acceso a la salud, reducir tiempos de espera y evitar traslados innecesarios.
Tecnología aplicada a la atención médica
El lanzamiento de la Telemedicina forma parte del proceso de transformación digital que viene impulsando OSEP. El nuevo sistema permite a los afiliados conectarse con profesionales de la salud de manera remota, segura y eficiente, utilizando un celular, una tablet o una computadora con conexión a internet. El servicio tiene un coseguro bajo, fijado en $8.520, y está pensado para resolver consultas frecuentes sin necesidad de concurrir a un hospital o centro de salud. Al presentar esta herramienta, el presidente de OSEP, Carlos Funes, destacó que se trata de un avance clave para mejorar la accesibilidad y adaptarse a las nuevas formas de atención sanitaria. Según explicó, la Telemedicina responde a una demanda creciente de los afiliados y acompaña los cambios en los hábitos de cuidado de la salud, priorizando la comodidad y el uso responsable de los recursos del sistema.
Cómo funciona la teleconsulta paso a paso
El sistema fue diseñado con un enfoque simple y práctico, para que pueda ser utilizado por personas de distintas edades. El acceso se realiza exclusivamente a través de la aplicación oficial Mi OSEP. Una vez dentro de la app, el afiliado debe seleccionar la opción “Teleconsulta” y luego elegir una de las tres empresas prestadoras habilitadas para realizar la atención médica. El proceso es ágil e intuitivo, con pocos pasos y sin trámites complejos. Desde OSEP remarcaron que el objetivo es que el afiliado pueda resolver una consulta médica de manera rápida y sin barreras, especialmente en situaciones que no requieren atención de urgencia. Este tipo de consultas, conocidas como “código verde”, permiten descomprimir las guardias hospitalarias y liberar recursos para los casos que realmente necesitan atención inmediata y presencial.
Beneficios concretos para los afiliados
La Telemedicina ofrece múltiples ventajas que apuntan a mejorar la experiencia de atención. La rapidez es uno de los principales beneficios, ya que el tiempo máximo de espera para ser atendido es de pocos minutos. Al no requerir traslados, la consulta puede realizarse desde el hogar o desde cualquier lugar con conexión a internet, lo que resulta especialmente útil para personas con dificultades de movilidad, familias con niños pequeños o quienes viven lejos de centros urbanos. Además, el sistema permite la emisión de recetas digitales integradas al sistema SISAO de OSEP y certificados médicos validados mediante código QR, lo que agiliza trámites posteriores. El servicio funciona bajo demanda espontánea y está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que amplía las posibilidades de acceso a la atención médica en cualquier momento del día.
Especialidades disponibles y advertencia clave
En esta primera etapa, el servicio de Telemedicina contempla consultas remotas en Clínica Médica, Pediatría y Salud Mental, tres áreas de alta demanda entre los afiliados. Desde la obra social indicaron que se trata de un punto de partida, con la posibilidad de incorporar nuevas especialidades en el futuro. Al mismo tiempo, OSEP emitió una advertencia importante para evitar estafas o confusiones. La única forma oficial de acceder a la Telemedicina es a través de la aplicación Mi OSEP.
La obra social no realiza llamados telefónicos, no envía mensajes privados ni publica ofertas de turnos o consultas en redes sociales. Ante cualquier duda, se recomienda ingresar únicamente a los canales oficiales. Con esta iniciativa, OSEP refuerza su modelo de atención, incorpora tecnología al servicio de la salud y busca dar respuestas concretas a las necesidades actuales de sus afiliados.
