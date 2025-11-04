OSEP implementa asistencia virtual para pacientes con diabetes

En el marco del Mes de la Diabetes, la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) lanzó una plataforma de seguimiento personalizado para afiliados que tienen esta condición crónica. En una primera etapa, el programa contactará a 3.000 personas que reciben tratamiento con insulina, a través de WhatsApp.

La iniciativa es impulsada por el Servicio de Atención para Pacientes Crónicos junto con la Gerencia de TIC, y busca facilitar el control diario del tratamiento mediante un asistente virtual. Este sistema establecerá una comunicación directa con cada paciente y aplicará un mecanismo de semaforización (verde, amarillo y rojo) para evaluar las respuestas sobre el manejo de la medicación y los controles de glucemia.

Cuando se detecte una respuesta que indique un manejo inadecuado, el caso será derivado al equipo interdisciplinario de OSEP —conformado por médicos, psicólogos, nutricionistas y enfermeros—, ya sea de forma presencial o a través de telemedicina.

La herramienta apunta a prevenir complicaciones y evitar internaciones mediante un contacto continuo con los afiliados. Cada día, los participantes recibirán un mensaje sobre sus controles y, según la respuesta, se determinará el nivel de riesgo. En casos no satisfactorios, la obra social ofrecerá orientación inmediata para corregir la situación.

Además, este sistema permitirá un uso más eficiente de los recursos médicos, priorizando la atención en los casos que realmente lo requieran, y garantizará un acceso equitativo a la atención en toda la provincia.

Según informaron desde OSEP, el nuevo bot también contribuirá al monitoreo poblacional de personas con diabetes, brindando datos actualizados para mejorar la toma de decisiones, y fomentará la autonomía del paciente, al promover una participación activa en el cuidado de su salud.