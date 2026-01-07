Ciudad de Mendoza refuerza separación de residuos

La Ciudad de Mendoza invita a vecinos y vecinas a repasar cómo separar los residuos en origen y respetar el cronograma de recolección diferenciada. El objetivo es reforzar hábitos responsables y cuidar el ambiente. El servicio funciona desde hace cuatro años y se ha consolidado como una práctica clave para la comunidad.

Un programa con impacto positivo

El municipio capitalino impulsa el plan “Separar para Reciclar”, una iniciativa pionera que promueve la gestión adecuada de los residuos domiciliarios. Este proceso no sólo ayuda a preservar el entorno, sino que también genera beneficios sociales y económicos. La propuesta se enmarca en una gestión de triple impacto, que combina cuidado ambiental, inclusión laboral y desarrollo económico. Gracias a la participación de los hogares, los materiales reciclables se reinsertan en la cadena productiva y generan trabajo genuino para más de 25 familias de recuperadores urbanos.

Cronograma de recolección domiciliaria

El servicio de recolección diferenciada funciona a partir de las 21 horas, con un esquema claro y sencillo. Los residuos húmedos y restos se retiran los lunes, miércoles, viernes y domingos. Los residuos secos reciclables se recolectan los jueves. Los residuos verdes de jardín, como hojas secas y ramas, se levantan los lunes. Los martes y sábados no hay servicio. Este cronograma permite organizar circuitos específicos para cada tipo de residuo, optimizando su tratamiento y recuperación. Para que el sistema funcione de manera eficiente, es fundamental que cada hogar respete los días y horarios establecidos.

La importancia de separar en casa

Separar en origen es el primer paso del proceso de reciclaje. Cada vez que una persona clasifica correctamente sus residuos, contribuye al trabajo de los recuperadores urbanos que revalorizan esos materiales y los reintegran como materia prima a la industria. La recolección diferenciada es un servicio exclusivo para residuos secos reciclables, que se trasladan desde el canasto domiciliario hasta la planta de recuperación y reciclaje de la cooperativa COREME. Allí se realiza el tratamiento adecuado para que los materiales puedan volver a la cadena productiva. La colaboración de los hogares es esencial para que este circuito funcione de manera ordenada y eficiente.

Cómo separar los residuos en el hogar

La separación domiciliaria se organiza en tres grandes grupos. Los residuos húmedos y restos incluyen comida, frutas, verduras, envoltorios sucios, pañales y servilletas usadas. Los residuos secos reciclables abarcan papel, cartón, revistas, diarios, botellas y envases plásticos, latas, vidrios, frascos, envases de tetra brik, metales, aluminio, telgopor, nylon, corchos y blísteres de medicamentos. Es importante que todos los envases estén limpios y secos. Los residuos verdes de jardín comprenden hojas secas, ramas, restos de poda y pasto, que deben sacarse embolsados, hasta un máximo de medio metro cúbico. Este esquema permite que cada tipo de residuo tenga un circuito específico, asegurando un tratamiento adecuado y un impacto positivo en el ambiente.