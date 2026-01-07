Choque fatal en Horcones: murió un conductor

Un siniestro vial con resultado fatal se registró este martes por la tarde en la zona de Horcones, sobre la Ruta Nacional N.º 7 km. 1212 (Prov. Mendoza) lo que es parte del Corredor Cristo Redentor. El choque fue frontal entre un automóvil y una camioneta SUV. El conductor del vehículo menor murió en el lugar, mientras que su acompañante resultó con lesiones graves y fue hospitalizada en el Hospital Luis Chrabalowski, ubicado en la localidad cordillerana de Uspallata.

Cómo se produjo el accidente

El hecho ocurrió alrededor de las 18.04 hs., a la altura del kilómetro 1212 de la Ruta Nacional N° 7, en el sector conocido como la Curva del Yeso. Según la información oficial, el Renault Clio circulaba en sentido Este-Oeste, mientras que en dirección contraria lo hacía una camioneta SUV marca Jaguar. Por razones que aún se investigan, ambos rodados colisionaron de manera frontal. El impacto fue de gran violencia. Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso inmediato al 911 ante la posibilidad de personas atrapadas. Al arribar al lugar, el personal policial constató que el conductor del Clio había muerto de forma instantánea debido a la magnitud del choque. La escena reflejaba la gravedad del episodio y obligó a interrumpir parcialmente el tránsito para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Las víctimas y el estado de los heridos

La víctima fatal fue identificada de manera provisoria como un hombre de aproximadamente 40 años, de nacionalidad argentina, conductor del Renault Clio. Su identidad aún no fue confirmada oficialmente. En el mismo vehículo viajaba una mujer, cuya identidad tampoco había sido establecida al cierre de esta información. Ella sufrió lesiones de carácter grave y fue trasladada de urgencia al hospital de Uspallata Hospital Luis Chrabalowski, donde recibió atención médica inmediata. En cuanto a la camioneta Jaguar, era conducida por un hombre de nacionalidad chilena, acompañado por una mujer. Ninguno de los ocupantes del rodado mayor había sido identificado formalmente en las primeras horas posteriores al siniestro, ni se precisó el tipo ni la gravedad de las lesiones que presentaban. Las autoridades aguardaban los informes médicos para completar ese cuadro.

Intervención policial y judicial

El procedimiento quedó bajo la jurisdicción de la Comisaría 23° de Uspallata, en el departamento Las Heras. Personal policial aseguró la zona, ordenó el tránsito y colaboró con los servicios de emergencia sanitaria. También trabajaron peritos para relevar la escena, tomar registros fotográficos y realizar las mediciones necesarias. Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Uspallata, que inició una investigación para determinar las causas exactas del choque. Entre los elementos a analizar se encuentran las condiciones de la calzada, la visibilidad, el estado de los vehículos y las posibles maniobras previas al impacto. El conductor de la camioneta fue señalado como imputado de manera inicial, en el marco del proceso habitual para este tipo de hechos, hasta que se esclarezcan las responsabilidades.

Un tramo exigente y el llamado a la prudencia

La Ruta Nacional N.º 7, especialmente en la zona de montaña y curvas cerradas como la de Horcones, presenta condiciones que exigen máxima atención al volante. Se trata de un corredor clave para el tránsito local e internacional, con circulación constante de vehículos particulares y de carga. Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la importancia de respetar las velocidades permitidas, mantener la distancia de frenado y extremar cuidados en sectores de curvas y contracurvas. Mientras avanza la investigación judicial, el siniestro deja una nueva víctima fatal en las rutas de la provincia y vuelve a poner en primer plano la necesidad de conducir con responsabilidad. Las autoridades continuaban trabajando para completar las identificaciones y brindar información oficial a las familias involucradas.





Un frente de lluvias activó complicaciones este martes en el corredor Cristo Redentor. En la Ruta Nacional 7, entre Polvaredas y Punta de Vacas, se registraron dos siniestros casi consecutivos: un choque entre vehículos de distinto origen y, poco después, un camión brasileño que hizo tijera. El tránsito permanece asistido.

Condiciones climáticas adversas

Comenzó a llover en la zona de Caracoles, en el sector chileno del corredor internacional. Del lado argentino, se observaron lluvias y lloviznas leves desde Polvaredas hasta Punta de Vacas. Estas condiciones redujeron la visibilidad y complicaron la circulación, especialmente en sectores de curvas y pendientes.

Segundo hecho a pocos kilómetros

Un rato después, también sobre la Ruta Nacional N.º 7, se produjo otro accidente en solitario. Un camión de carga brasileño con semirremolque hizo tijera a solo 2 kilómetros del primer siniestro, en la misma traza. Gendarmería se desplazó de inmediato y se notificó a Vialidad Nacional para evaluar la remoción del vehículo.