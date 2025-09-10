Motociclista murió en choque en Ruta 60
Un motociclista de 43 años murió tras ser embestido por un auto con fallas en los frenos en la Ruta 60, a la altura del puente sobre el Río Mendoza.
Un camión volcó en el falso túnel del Paso Cristo Redentor, Ruta 7 en Mendoza. El chofer quedó politraumatizado. Trabajan Gendarmería y Policía.Policiales10/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Un nuevo siniestro vial se registró este miércoles en el Paso Internacional Cristo Redentor, a la altura del kilómetro 1233 de la Ruta Nacional 7, en la provincia de Mendoza.
De acuerdo con la información oficial, un camión volcó en la zona del falso túnel, dejando a su conductor politraumatizado. Una ambulancia fue desplazada al lugar para asistir al chofer, mientras trabajan en el operativo de seguridad efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Mendoza.
Este episodio vuelve a poner en evidencia la preocupante cantidad de accidentes viales que se producen en este corredor internacional, uno de los más transitados del país y clave para el comercio y el turismo entre Argentina y Chile. La combinación de curvas cerradas, condiciones climáticas adversas y el intenso tránsito pesado generan un escenario de alta peligrosidad.
Autoridades de seguridad vial remarcaron la importancia de extremar las precauciones al circular por la zona, especialmente durante la temporada invernal, cuando la calzada suele presentar hielo o nieve.
