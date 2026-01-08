San Juan asiste a productores de Albardón

El Gobierno de San Juan activó un plan de contingencia para garantizar el riego en Albardón, luego de que una creciente dañara un tramo del canal. La respuesta incluyó obras de emergencia, un sistema provisorio para asegurar el agua y la puesta en marcha de herramientas de asistencia y prevención destinadas a los productores afectados.

Respuesta inmediata ante la emergencia

La creciente registrada la semana pasada en el departamento Albardón generó preocupación en el sector productivo por el impacto directo sobre el sistema de riego. Ante ese escenario, el Ejecutivo provincial dispuso una intervención inmediata para evitar la interrupción del suministro de agua. Las primeras acciones se concentraron en evaluar los daños, asegurar la infraestructura existente y definir soluciones rápidas que permitieran sostener la actividad agrícola. El objetivo central fue brindar previsibilidad a los productores, en un momento clave del calendario productivo, y reducir al mínimo los efectos negativos derivados de la falta de riego. Las tareas se coordinaron entre distintas áreas del Estado provincial, con presencia técnica en el lugar afectado y seguimiento permanente de la situación hidráulica.

Riego asegurado mientras avanzan las obras

Mientras se desarrollan los trabajos de reconstrucción del tramo del canal dañado, el suministro de agua se mantiene mediante un bypass provisorio. Este sistema opera con un caudal superior a los 1.000 metros cúbicos por segundo, volumen que permite sostener el riego y la actividad productiva sin interrupciones. La solución transitoria fue diseñada para garantizar continuidad y estabilidad, evitando pérdidas mayores en los cultivos y dando tiempo a la ejecución de las obras definitivas. De forma paralela, se inició el proceso de contratación de una empresa especializada que tendrá a su cargo la restitución completa de la infraestructura afectada. La meta es normalizar el servicio en el menor plazo posible y reforzar la seguridad del sistema de riego, teniendo en cuenta la recurrencia de eventos climáticos extremos.

Obras de defensa y mirada a futuro

Además de la reconstrucción del canal, el Gobierno provincial prevé ejecutar una obra de defensa en el sector impactado por la creciente. Esta intervención busca reforzar la protección de la traza y disminuir el riesgo de daños ante futuras contingencias climáticas. Se trata de una obra largamente solicitada por los productores de la zona, que apunta a fortalecer el sistema de riego y a mejorar su resiliencia frente a crecidas repentinas. La planificación incluye estudios técnicos y criterios de prevención, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de la infraestructura hídrica. Desde la Provincia remarcaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral, orientada no solo a resolver la emergencia actual, sino también a anticipar escenarios similares y proteger la producción local.

Asistencia directa y convocatoria a productores

En paralelo a las obras, el Ministerio de Producción informó que se encuentra activo el Programa de Contingencias, destinado a productores que hayan sufrido perjuicios como consecuencia de la falta de agua de riego. Los interesados deben realizar la denuncia correspondiente en la Dirección de Contingencias y Registro de Productores, ubicada en el cuarto piso, Núcleo 5, del Centro Cívico, o comunicarse a los teléfonos 430-8826 y 430-6645. Asimismo, se convocó a los productores que cuenten con perforaciones o pozos en condiciones operativas a inscribirse de manera preventiva. Esta medida permitirá, de ser necesario, complementar el caudal de riego durante el período que demanden las obras. La iniciativa busca fortalecer la colaboración y asegurar que el agua llegue a los distintos establecimientos productivos mientras se completa la recuperación del canal.