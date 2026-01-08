Patrullajes en Luján: recuperan bicicletas robadas

En Luján de Cuyo, la Policía de Mendoza realizó dos procedimientos que permitieron recuperar bicicletas robadas y avanzar en causas judiciales. Los operativos se desarrollaron en distintos puntos del departamento, con participación de varias unidades policiales. Las intervenciones fueron posibles gracias a los patrullajes preventivos que se realizan de manera constante en la zona.

Primer procedimiento: Cipolletti y río Mendoza

El primer hecho ocurrió en la tarde del miércoles, en inmediaciones de calle Cipolletti y el puente sobre el río Mendoza, jurisdicción de la Comisaría 48. Tras conocerse el robo, se dio intervención a la fiscalía en turno y se activó un operativo conjunto entre personal de la comisaría y la Unidad Especial de Patrullaje (UEP). Los recorridos preventivos permitieron localizar en cercanías del lugar las bicicletas sustraídas. Por disposición judicial, se procedió al secuestro de los rodados y se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Las actuaciones buscan identificar a los autores del ilícito y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Segundo procedimiento: Balcón de Vistalba

El segundo operativo se registró durante la noche en el barrio Balcón de Vistalba, jurisdicción de la Subcomisaría Blanco Encalada. Un aviso recibido a través del sistema de emergencias 911 alertó sobre un robo en una vivienda. Efectivos del Cuerpo Motorizado acudieron rápidamente al lugar y desplegaron patrullajes en las inmediaciones. Durante esos recorridos, personal del Cuerpo Motorizado y de la UEP Luján interceptó a un hombre que circulaba en una bicicleta con características similares a la denunciada como sustraída. El rodado fue recuperado y se labraron las actuaciones correspondientes. El procedimiento quedó a cargo de la dependencia jurisdiccional, que continuará con las investigaciones.

Coordinación y respuesta rápida

Ambos procedimientos reflejan la importancia de los patrullajes preventivos en la provincia. La coordinación entre distintas unidades policiales, como las comisarías jurisdiccionales, la UEP y el Cuerpo Motorizado, permitió dar respuestas rápidas y efectivas ante los hechos delictivos. La intervención de la fiscalía y de Policía Científica asegura que los casos avancen en el ámbito judicial, con el objetivo de identificar a los responsables y garantizar que los bienes recuperados sean restituidos a sus dueños. Estas acciones forman parte de una estrategia de seguridad que busca reducir los delitos y aumentar la confianza de la comunidad en las fuerzas de seguridad.

Seguridad y comunidad

Los patrullajes preventivos no solo permiten esclarecer hechos delictivos, sino también fortalecer la presencia policial en los barrios. La recuperación de bicicletas robadas en Luján es un ejemplo concreto de cómo la vigilancia activa y la rápida respuesta pueden marcar la diferencia. La participación ciudadana, a través de denuncias y llamados al 911, también resulta clave para que las fuerzas de seguridad actúen con eficacia. Con estos procedimientos, la Policía de Mendoza reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con la comunidad para mejorar la seguridad y avanzar en la resolución de causas judiciales.