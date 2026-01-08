Patrullajes en Luján: recuperan bicicletas robadas

Tres lesionadas tras vuelco en Autopista 55 en San Luis
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 615, entre Nueva Galia y Buena Esperanza. Una joven, una mujer y una beba fueron trasladadas al hospital.
Operativos policiales en el Departamento de Luján de Cuyo en distintos barrios permitieron esclarecer robos y avanzar en causas judiciales en Mendoza.Policiales08/01/2026Periodistas CuyoNoticias
En Luján de Cuyo, la Policía de Mendoza realizó dos procedimientos que permitieron recuperar bicicletas robadas y avanzar en causas judiciales. Los operativos se desarrollaron en distintos puntos del departamento, con participación de varias unidades policiales. Las intervenciones fueron posibles gracias a los patrullajes preventivos que se realizan de manera constante en la zona.
Primer procedimiento: Cipolletti y río Mendoza
El primer hecho ocurrió en la tarde del miércoles, en inmediaciones de calle Cipolletti y el puente sobre el río Mendoza, jurisdicción de la Comisaría 48. Tras conocerse el robo, se dio intervención a la fiscalía en turno y se activó un operativo conjunto entre personal de la comisaría y la Unidad Especial de Patrullaje (UEP). Los recorridos preventivos permitieron localizar en cercanías del lugar las bicicletas sustraídas. Por disposición judicial, se procedió al secuestro de los rodados y se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Las actuaciones buscan identificar a los autores del ilícito y avanzar en el esclarecimiento del caso.
Segundo procedimiento: Balcón de Vistalba
El segundo operativo se registró durante la noche en el barrio Balcón de Vistalba, jurisdicción de la Subcomisaría Blanco Encalada. Un aviso recibido a través del sistema de emergencias 911 alertó sobre un robo en una vivienda. Efectivos del Cuerpo Motorizado acudieron rápidamente al lugar y desplegaron patrullajes en las inmediaciones. Durante esos recorridos, personal del Cuerpo Motorizado y de la UEP Luján interceptó a un hombre que circulaba en una bicicleta con características similares a la denunciada como sustraída. El rodado fue recuperado y se labraron las actuaciones correspondientes. El procedimiento quedó a cargo de la dependencia jurisdiccional, que continuará con las investigaciones.
Coordinación y respuesta rápida
Ambos procedimientos reflejan la importancia de los patrullajes preventivos en la provincia. La coordinación entre distintas unidades policiales, como las comisarías jurisdiccionales, la UEP y el Cuerpo Motorizado, permitió dar respuestas rápidas y efectivas ante los hechos delictivos. La intervención de la fiscalía y de Policía Científica asegura que los casos avancen en el ámbito judicial, con el objetivo de identificar a los responsables y garantizar que los bienes recuperados sean restituidos a sus dueños. Estas acciones forman parte de una estrategia de seguridad que busca reducir los delitos y aumentar la confianza de la comunidad en las fuerzas de seguridad.
Seguridad y comunidad
Los patrullajes preventivos no solo permiten esclarecer hechos delictivos, sino también fortalecer la presencia policial en los barrios. La recuperación de bicicletas robadas en Luján es un ejemplo concreto de cómo la vigilancia activa y la rápida respuesta pueden marcar la diferencia. La participación ciudadana, a través de denuncias y llamados al 911, también resulta clave para que las fuerzas de seguridad actúen con eficacia. Con estos procedimientos, la Policía de Mendoza reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con la comunidad para mejorar la seguridad y avanzar en la resolución de causas judiciales.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 615, entre Nueva Galia y Buena Esperanza. Una joven, una mujer y una beba fueron trasladadas al hospital.
Ocurrió en Potrero de los Funes se trata de un hombre de 45 años en el predio de su vivienda. Interviene la Fiscalía y se aguarda el resultado de la necropsia.
El siniestro ocurrió en la Ruta 7, a la altura de la Curva del Yeso. Un hombre murió en el acto y una mujer sufrió heridas graves. Investiga la Fiscalía.
Un camión chocó desde atrás a un Volkswagen Polo en el noroeste de San Luis. El auto terminó volcado, pero los ocupantes solo sufrieron golpes leves.
La Policía puso a resguardo a una adolescente de 15 años en Juana Koslay tras un operativo nocturno. Intervino la Justicia y se investiga lo ocurrido.
El Tribunal de Impugnaciones rechazó el pedido de arresto domiciliario y ratificó cuatro meses de prisión preventiva en el SPP para una imputada por doble homicidio calificado.
Hubo heridos de arma de fuego y un policía lesionado durante un violento enfrentamiento entre vecinos en el barrio La República. Secuestraron un calibre 22.
Dos hombres armados amenazaron a un joven de 19 años mientras trabajaba como sereno y escaparon con una motocicleta Bajaj en Lulunta, Maipú.
El espacio promociona turismo y productos regionales en plena temporada de verano en la Costa Atlántica. Un espacio sanjuanino en costero
Un camión chocó desde atrás a un Volkswagen Polo en el noroeste de San Luis. El auto terminó volcado, pero los ocupantes solo sufrieron golpes leves.
Ante la alerta de fuertes tormentas y peligro de deslizamientos, el Paso Cristo Redentor dejará de operar desde la medianoche de este miércoles.
El programa fue inaugurado en Sarmiento con un acto encabezado por el vicegobernador Fabián Martín y prevé la participación de más de 25 mil personas.
El siniestro ocurrió en la Ruta 7, a la altura de la Curva del Yeso. Un hombre murió en el acto y una mujer sufrió heridas graves. Investiga la Fiscalía.