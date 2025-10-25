Motochorros asaltaron a un hombre en Luján de Cuyo

Un hombre de 36 años fue víctima de un asalto armado en la tarde del jueves en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. El hecho ocurrió cerca de las 19:18 horas, cuando la víctima, identificada como Carlos O., fue interceptada por dos motochorros armados que le robaron su moto y sus pertenencias en el lateral Este del acceso Sur, a la altura de calle Anchorena.

El ataque en movimiento

Según el testimonio del damnificado, circulaba a bordo de su motocicleta marca Honda 110 cc., color gris, cuando al girar por calle Anchorena fue sorprendido por dos individuos que se desplazaban en otra moto. Los asaltantes lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a entregar la billetera y el rodado, para luego escapar a toda velocidad por la misma arteria.

A pesar del violento episodio, la víctima no sufrió lesiones físicas, aunque sí un gran susto producto de la intimidación armada.

Intervención policial inmediata

Tras el robo, el hombre se dirigió hasta la Comisaría 11° de Luján de Cuyo, donde radicó la denuncia correspondiente. Personal policial realizó un operativo de patrullaje por la zona, pero los delincuentes lograron fugarse antes de ser localizados.

Fuentes policiales indicaron que se dio intervención a la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que instruyó las actuaciones y dispuso la revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas cercanas al lugar del hecho.

Investigación en curso

Los investigadores trabajan para identificar a los autores del robo, que actuaron con rostros cubiertos y cascos de motocicleta. Se presume que utilizaron un arma de fuego corta y que habrían planificado el ataque aprovechando el tránsito reducido en la zona a esa hora.

Los uniformados también verifican si el rodado sustraído cuenta con seguro o rastreador satelital, lo que podría facilitar su recuperación.

Zona con antecedentes de robos

Vecinos del sector señalaron que el lateral Este del acceso Sur se ha convertido en un punto frecuente de robos a motociclistas y automovilistas, especialmente durante el anochecer. En ese sentido, la Policía reforzó los patrullajes preventivos en los accesos principales de Luján de Cuyo y Godoy Cruz, zonas donde se registran hechos similares.

El robo se suma a una serie de asaltos bajo la modalidad “motochorros” que preocupan a los vecinos y comerciantes del área metropolitana de Mendoza.

Acciones judiciales y búsqueda de los sospechosos

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Luján de Cuyo, que coordina las tareas de investigación con la División Robos y Hurtos. Se espera la revisión de registros de tránsito y cámaras de control urbano para obtener imágenes de los delincuentes o del vehículo en el que escaparon.

Por el momento, no hay detenidos, aunque la policía mantiene activo un operativo de búsqueda del rodado Honda 110 cc. color gris, robado durante el hecho.

Recomendaciones y medidas de seguridad

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener precaución al circular por zonas poco iluminadas o con escaso movimiento y evitar detenerse en lugares solitarios. Además, se recomienda denunciar de inmediato cualquier situación sospechosa al 911 para facilitar una respuesta rápida de los equipos de seguridad.