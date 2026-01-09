River en su debut en la Copa Argentina en La Pedrera

Inscripciones abiertas para el `José María Gatica´ de box
Jugará el 17 de febrero frente a Ciudad Bolívar e Independiente Rivadavia, el actual campeón, enfrentará a Estudiantes de Caseros el domingo 18 de enero.
Como durante todo el 2025, San Luis continúa siendo una de las provincias más elegidas por la Copa Argentina para recibir partidos de gran envergadura y equipos de primer nivel. Durante el año pasado visitaron la provincia Racing, Independiente, Independiente Rivadavia (actual campeón) y Belgrano de Córdoba, entre otros.
La tendencia continuará este año, ya que el estadio de La Pedrera, en Villa Mercedes, será sede de dos partidos muy esperados por el público futbolero. Por un lado estará el debut del actual campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia, que se enfrentará al siempre duro Estudiantes de Caseros, un enfrentamiento que ya se dio en 2025, pero en otra instancia de la competencia.
La cita entre La Lepra Mendocina y Estudiantes de Buenos Aires será el próximo domingo 18 de enero. La información sobre la venta de entradas será confirmada en los próximos días.
Por otro lado, River desembarcará en la provincia un mes después, el 17 de febrero, cuando se enfrentará a Ciudad Bolívar, un club muy joven que recientemente ascendió a la Primera B Nacional. Tampoco hay horario confirmado, pero seguramente la expectativa por ver al equipo de Marcelo Gallardo será enorme.
Ambos equipos ya se enfrentaron en la primera ronda del certamen 2025, y la victoria fue millonaria: lo derrotó por 2 a 0 con goles de Leandro González Pírez y Franco Mastantuono.
Bolívar es la institución que fundó Marcelo Tinelli en 2002, y que durante dos décadas estuvo ligado al vóley con un plantel en la liga nacional. El fútbol fue un proyecto de inversores que comenzó en 2019.
Luego de ser campeón del Regional Amateur, en 2021 Bolívar ascendió al Federal A en 2021. Tras una campaña sostenida el golpe definitivo lo dio en octubre de 2025, cuando le ganó a Atlético Rafaela y subió a la segunda categoría del fútbol argentino. Integrará la Zona A de la Primera Nacional y debutará como visitante ante Godoy Cruz en Mendoza el 7 de febrero.
Independiente Rivadavia debutará en el Bautista Gargantini ante Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima en Santiago del Estero frente a Central Córdoba.
La 20° edición de esta clásicoa carrera. 14° fecha del calendario fue organizada por Agrupación Provincial de Ciclismo para ibres y Máster.
El representante del SEP (Sindicato Empleados Públicos) se alzó con el triunfo en la primera competencia ciclistica del año de la Federación Sanjuanina.
La tercera fue la vencida, despues de perder dos domingos consecutivos ante el Boli en la misma cancha esta vez el Cóndor ganó un partido clave en la ida.
Será este Domingo 11 de enero a las 9.00 en el Club Junín – El Carrizal, Categorías: Individuales y Posta, 2,5K Kayak, 37K Ciclismo, 5K Pedestrismo.
Tres competencias cerraron la temporada de carreras pedestres que tuvo además en diciembre la icónica y exitosa "Santa Lucía corre de noche" .
Los dos Mundiales de Clubes y los 8 Panamericanos fueron los torneos internacionales que se celebraron durante el año en la provincia cuyana lo reafirman.
Un camión chocó desde atrás a un Volkswagen Polo en el noroeste de San Luis. El auto terminó volcado, pero los ocupantes solo sufrieron golpes leves.
La obra social incorporó consultas médicas virtuales en su app Mi OSEP, disponibles todo el día, sin traslados y con un coseguro accesible para afiliados.
El programa fue inaugurado en Sarmiento con un acto encabezado por el vicegobernador Fabián Martín y prevé la participación de más de 25 mil personas.
El siniestro ocurrió en la Ruta 7, a la altura de la Curva del Yeso. Un hombre murió en el acto y una mujer sufrió heridas graves. Investiga la Fiscalía.
Ocurrió en Potrero de los Funes se trata de un hombre de 45 años en el predio de su vivienda. Interviene la Fiscalía y se aguarda el resultado de la necropsia.