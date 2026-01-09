Finalistas del programa de apoyo a emprendedores de Calingasta

Maipú impulsa plan público-privado de viviendas
En el marco de la cuarta edición del Programa Fondo Impulso Emprendedor 2025, Glencore Pachón anuncia los 25 proyectos finalistas seleccionados en esta nueva convocatoria, orientada a fortalecer el entramado productivo local del departamento Calingasta en la provincia de San Juan.
Tras la difusión de las bases del concurso durante octubre pasado, entre los meses de noviembre y diciembre se llevó a cabo el proceso de evaluación y selección de los emprendimientos participantes, del cual resultaron elegidos 25 proyectos locales, pertenecientes a distintas localidades del departamento.
La empresa invertirá un total de $62,5 millones para financiarlos con equipamiento o materiales.
“El objetivo principal del Programa Fondo Impulso Emprendedor es promover el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos productivos y de servicios que generan trabajo e ingresos para las personas participantes, mediante el otorgamiento de materiales o equipamiento y el acceso a mentorías personalizadas para fortalecer las habilidades
comerciales de los emprendedores ”, expresó María Eugenia Basualdo, líder de Relaciones Comunitarias de Glencore Pachón.
El programa está especialmente dirigido a artesanos, pequeños productores, familias y grupos de emprendedores que desarrollan, o desean desarrollar, actividades productivas y de servicios, con domicilio en Calingasta.
Uno de los puntos fuertes del programa son las mentorías que reciben los emprendedores, que se extienden durante seis meses e incluyen asesoramiento técnico, visitas a los emprendimientos y trabajo individual con especialistas en temas como finanzas, producción, ventas y comunicación. Este acompañamiento busca empoderar a los emprendedores,
además de brindar les herramientas y conocimientos clave para potenciar sus negocios.
Desde su primera edición, el programa ha beneficiado 89 emprendimientos, consolidándose como una iniciativa clave para el desarrollo local, y reafirmando el compromiso de Glencore Pach ón con el crecimiento econ ómico, social y productivo de las comunidades del departamento .
• En Boca de Todos (Calingasta). Rubro: comida rápida.
• Oasis (Barreal). Rubro:jardinería.
• Lavandería Burbuja (Barreal). Rubro: l avander ía.
• Honey Granola Artesanal (Villa de Calingasta). Rubro: alimentos.
. Sushi Fusión (Barreal). Rubro: gastronomía.
• Repostería Dany (Alto Verde, Calingasta). Rubro: pastelería y panificación.
• Lavadero de Movilidades (Barreal). Rubro: lavadero de vehículos .
• Ohana (Calingasta). Rubro: pastelería y panificación.
• Regalería Yaqui (Barreal). Rubro: comercio.
• José Librería (Sorocayense). Rubro: comercio.
• La Esquina del Sabor (Calingasta). Rubro: pastelería y panificación.
• Supremas Ya (Calingasta) . Rubro: gastronomía.
• Entrañable Food Truck (Barreal). Rubro: catering especializado en parrilladas.
• Vivero Online (Barreal). Rubro: jardinería.
• Danais Costuras (Calingasta). Rubro: textil.
• Markos Peluquería Urbana (Barreal). Rubro: barbería y peluquería.
• Ojo Andino (Barreal) . Rubro: servicio fotográfico.
• Caricia Mía (Tamber ías). Rubro: textil .
• Frutos Secos Cumel én (Calingasta). Rubro: alimentos.
• Taller de Costuras (Barreal). Rubro: textil.
• Sabor Casero (Barreal). Rubro: pastelería y panificación.
• Taller de Motos y Gomería (Barreal). Rubro: gomería.
• Delicias Express (Tamberías). Rubro: servicio de viandas .
• Alkazar Proyecciones (Villa de Calingasta). Rubro: alquiler de proyector para eventos.
• Librería Lo de Cari (Alto Calingasta). Rubro: librería.
Con cada nueva edición, el programa de Glencore Pachón reafirma su compromiso con el crecimiento del tejido emprendedor de Calingasta, combinando apoyo técnico y humano para que cada proyecto sea sostenible en el tiempo.
Entre los emprendimientos que participaron de la tercera edición del Fondo Impulso Emprendedor, podemos mencionar a “Dicupcakes”, un negocio de pastelería liderados por las hermanas Dinorah y Romina Maglio y Francisco Castillo, creador de "Emprendiendo se crece mejor”, un proyecto inédito en San Juan dedicado a la producción de maní.
