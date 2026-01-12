Banco Nación ofrece reintegro diario en pasajes

Banco Nación lanzó una promoción para pasajes nacionales que combina reintegro y financiación. El esquema devuelve el 10% del monto abonado y permite pagar en hasta tres cuotas sin interés, siempre que la operación se realice con tarjetas de crédito habilitadas a través de la billetera MODO. La propuesta estará vigente hasta marzo de 2026.

Cómo funciona el reintegro y las cuotas

El beneficio se compone de dos partes: devolución y financiación. Por un lado, el banco reintegra el 10% del valor de la compra, sin límite máximo de devolución, lo que lo diferencia de otras campañas similares. Por otro, ofrece la posibilidad de dividir el gasto en tres cuotas mensuales con tasa 0%. La promoción está dirigida a usuarios de tarjetas Visa y Mastercard emitidas por Banco Nación, que buscan alivio en los gastos de temporada. Para acceder, la compra debe realizarse en comercios adheridos a la venta de pasajes nacionales y validarse mediante MODO, el canal elegido por la entidad para identificar las operaciones. El esquema apunta a quienes necesitan ordenar su presupuesto sin resignar viajes, escapadas o traslados dentro del país.

El paso a paso: MODO, QR y comercios participantes

La clave está en el modo de pago. Para que el reintegro se active, la compra debe concretarse mediante la aplicación BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago la tarjeta de crédito participante. Si se utiliza otra billetera, una transferencia o saldo en cuenta, el beneficio no aplica. El sistema reconoce la operación por el canal y por el plástico elegido. Antes de comprar, conviene verificar si el comercio está dentro del listado de participantes. Semana Nación aparece como plataforma adherida y suele ser el primer lugar donde los usuarios consultan condiciones. La recomendación práctica es confirmar en el checkout o revisar los términos publicados por la entidad. De esta manera, se evitan inconvenientes y se asegura que el reintegro se procese correctamente.



Cuándo impacta el reintegro en el resumen

El descuento no se refleja de inmediato. Banco Nación informa que el reintegro aparecerá en el extracto mensual de la tarjeta y puede acreditarse en el mes siguiente o, como máximo, en el segundo posterior. Esto obliga a guardar comprobantes y revisar el estado de cuenta. Si la compra se realiza cerca de la fecha de cierre, el crédito puede aparecer recién en el período siguiente. La promoción tiene vigencia hasta el 15 de marzo de 2026 y se aplica exclusivamente a compras realizadas en Argentina. Además, se aclara que es un beneficio para cartera de consumo, con tasas fijas en 0% para el financiamiento asociado. En la práctica, el reintegro funciona como un descuento diferido que ayuda a reducir el gasto total del viaje, aunque no se vea en el momento de la compra.

Un alivio para viajes en temporada y más allá

La propuesta se presenta como una herramienta útil para quienes planean moverse durante el verano o anticipar viajes de otoño. La combinación de devolución y cuotas sin interés permite organizar el presupuesto y aprovechar oportunidades de traslado sin afectar el bolsillo de manera inmediata. Los tres filtros que definen si el ahorro llega o no son claros: elegir MODO, pagar con la tarjeta correcta y comprar en un comercio participante. Con esos cuidados, el beneficio se convierte en un incentivo para viajar dentro del país, sumando un atractivo más a la oferta turística nacional. Banco Nación refuerza así su estrategia de acompañar a los consumidores con promociones que combinan accesibilidad y financiamiento, en un contexto donde cada punto de ahorro resulta valioso.