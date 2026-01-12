Banco Nación ofrece reintegro diario en pasajes

San Luis: naturaleza y cultura en armonía
Paisajes serranos, historia viva y hospitalidad convierten a San Luis en un destino completo todo el año. Un destino que crece y se diversifica
La promoción devuelve el 10% y permite pagar en hasta tres cuotas sin interés usando MODO. Un beneficio que apunta al ahorro inmediatoEconomía12/01/2026Periodistas CuyoNoticias
Banco Nación lanzó una promoción para pasajes nacionales que combina reintegro y financiación. El esquema devuelve el 10% del monto abonado y permite pagar en hasta tres cuotas sin interés, siempre que la operación se realice con tarjetas de crédito habilitadas a través de la billetera MODO. La propuesta estará vigente hasta marzo de 2026.
Cómo funciona el reintegro y las cuotas
El beneficio se compone de dos partes: devolución y financiación. Por un lado, el banco reintegra el 10% del valor de la compra, sin límite máximo de devolución, lo que lo diferencia de otras campañas similares. Por otro, ofrece la posibilidad de dividir el gasto en tres cuotas mensuales con tasa 0%. La promoción está dirigida a usuarios de tarjetas Visa y Mastercard emitidas por Banco Nación, que buscan alivio en los gastos de temporada. Para acceder, la compra debe realizarse en comercios adheridos a la venta de pasajes nacionales y validarse mediante MODO, el canal elegido por la entidad para identificar las operaciones. El esquema apunta a quienes necesitan ordenar su presupuesto sin resignar viajes, escapadas o traslados dentro del país.
El paso a paso: MODO, QR y comercios participantes
La clave está en el modo de pago. Para que el reintegro se active, la compra debe concretarse mediante la aplicación BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago la tarjeta de crédito participante. Si se utiliza otra billetera, una transferencia o saldo en cuenta, el beneficio no aplica. El sistema reconoce la operación por el canal y por el plástico elegido. Antes de comprar, conviene verificar si el comercio está dentro del listado de participantes. Semana Nación aparece como plataforma adherida y suele ser el primer lugar donde los usuarios consultan condiciones. La recomendación práctica es confirmar en el checkout o revisar los términos publicados por la entidad. De esta manera, se evitan inconvenientes y se asegura que el reintegro se procese correctamente.
Cuándo impacta el reintegro en el resumen
El descuento no se refleja de inmediato. Banco Nación informa que el reintegro aparecerá en el extracto mensual de la tarjeta y puede acreditarse en el mes siguiente o, como máximo, en el segundo posterior. Esto obliga a guardar comprobantes y revisar el estado de cuenta. Si la compra se realiza cerca de la fecha de cierre, el crédito puede aparecer recién en el período siguiente. La promoción tiene vigencia hasta el 15 de marzo de 2026 y se aplica exclusivamente a compras realizadas en Argentina. Además, se aclara que es un beneficio para cartera de consumo, con tasas fijas en 0% para el financiamiento asociado. En la práctica, el reintegro funciona como un descuento diferido que ayuda a reducir el gasto total del viaje, aunque no se vea en el momento de la compra.
Un alivio para viajes en temporada y más allá
La propuesta se presenta como una herramienta útil para quienes planean moverse durante el verano o anticipar viajes de otoño. La combinación de devolución y cuotas sin interés permite organizar el presupuesto y aprovechar oportunidades de traslado sin afectar el bolsillo de manera inmediata. Los tres filtros que definen si el ahorro llega o no son claros: elegir MODO, pagar con la tarjeta correcta y comprar en un comercio participante. Con esos cuidados, el beneficio se convierte en un incentivo para viajar dentro del país, sumando un atractivo más a la oferta turística nacional. Banco Nación refuerza así su estrategia de acompañar a los consumidores con promociones que combinan accesibilidad y financiamiento, en un contexto donde cada punto de ahorro resulta valioso.
Paisajes serranos, historia viva y hospitalidad convierten a San Luis en un destino completo todo el año. Un destino que crece y se diversifica
Tras una creciente que dañó un canal clave, San Juan ejecuta obras de emergencia, garantiza el agua para riego y activa asistencia para productores.
El espacio promociona turismo y productos regionales en plena temporada de verano en la Costa Atlántica. Un espacio sanjuanino en costero
Productores sanjuaninos afectados deben denunciar el siniestro en diez días hábiles para acceder a la asistencia. Protocolo en marcha
Un informe de Civitatis mostró un fuerte aumento en excursiones durante 2025, con Jáchal, Rodeo, Pismanta e Ischigualasto entre los destinos más elegidos.
El parque solar municipal ya inyecta energía a la red y permitirá reducir el gasto eléctrico en polideportivos, jardines, centros de salud y espacios culturales
En 2026, el sistema ofrece seis modalidades y tarifas congeladas para recorrer los Caminos del Vino. Una alternativa segura y organizada.
Orrego anunció $11.000 millones para cosecha y elaboración con créditos y subsidios provinciales. Asistencia Financiera para el agro sanjuanino.
La obra social incorporó consultas médicas virtuales en su app Mi OSEP, disponibles todo el día, sin traslados y con un coseguro accesible para afiliados.
Jugará el 17 de febrero frente a Ciudad Bolívar e Independiente Rivadavia, el actual campeón, enfrentará a Estudiantes de Caseros eldomingo 18 de enero.
El siniestro ocurrió en la Variante Palmira en Mendoza. Un camión y un Fiat Uno chocaron por causas que se investigan. El conductor sigue grave.
Los de Russell ahora enfrentarán a un equipo sanjuanino que saldrá de la llave entre Unión Villa Krausse y Peñaflor con ventaja para los primeros en la ida.
El siniestro ocurrió de madrugada en Malargüe. Una camioneta cayó bajo un puente. Hay heridos graves, entre ellos un adolescente en estado reservado.