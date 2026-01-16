Recuperan tres vehículos robados en San Juan

Detuvieron a un hombre por robar moto en el centro
Sucedió en un local de Avenida Rioja. El sujeto de 48 años intentó llevarse el rodado mostrando un contrato dudoso y fue atrapado por la policía.
La Policía de San Juan secuestró una camioneta y dos motos con documentación y numeración adulteradas durante operativos realizados en Pocito y Rawson.Policiales16/01/2026Periodistas CuyoNoticias
La Policía de San Juan recuperó tres vehículos robados y adulterados durante un operativo relámpago realizado en los departamentos de Pocito y Rawson. El procedimiento estuvo a cargo de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 y permitió secuestrar una camioneta y dos motocicletas con serias irregularidades legales y técnicas.
El operativo fue llevado adelante por personal especializado de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, una división dedicada a investigar delitos vinculados al robo y la adulteración de vehículos. Las tareas se realizaron en distintos puntos de Pocito y Rawson, donde los efectivos detectaron rodados con anomalías visibles en su identificación.
A partir de controles específicos y verificaciones técnicas, se constató que los vehículos presentaban irregularidades graves tanto en la documentación como en los números identificatorios de motor y chasis. La intervención fue rápida y coordinada, lo que permitió asegurar los rodados sin que se produjeran incidentes. Desde la fuerza destacaron que este tipo de operativos apunta a desarticular maniobras delictivas vinculadas a la comercialización ilegal de vehículos y autopartes, una modalidad que afecta tanto a compradores desprevenidos como al sistema registral.
Uno de los vehículos secuestrados fue una camioneta Ford Ranger de color blanco, localizada en el Loteo Los Nogales, en el departamento Pocito. Durante la inspección, los efectivos detectaron que el rodado circulaba con placas de dominio apócrifas y presentaba adulteraciones en los dígitos identificatorios del motor y del chasis. Estas irregularidades constituyen una infracción grave a la normativa vigente.
Como resultado, la camioneta fue inmediatamente incautada y puesta a disposición de la Unidad Fiscal Genérica. La causa se encuadra en el artículo 289, inciso 3, del Código Penal Argentino, que sanciona la falsificación, alteración o supresión de elementos identificatorios de un vehículo. El secuestro de este rodado permitió evitar que continúe circulando en el mercado informal y avanzar en la investigación sobre su origen y posible vinculación con otros hechos delictivos.
Además de la camioneta, el operativo permitió recuperar dos motocicletas que también presentaban serias irregularidades. Una de ellas es una Yamaha Crypton 110 cc que había sido denunciada como robada en el año 2023. El rodado fue localizado durante uno de los controles realizados en Pocito, donde se confirmó su pedido de secuestro vigente.
La segunda motocicleta es una Motomel B-110 cc, hallada en el departamento Rawson. En este caso, los efectivos constataron que los dígitos del cuadro se encontraban desbastados, una maniobra habitual para ocultar la identidad del vehículo y dificultar su rastreo. Ambas motos fueron secuestradas y quedaron bajo resguardo judicial, a la espera de las actuaciones correspondientes. Estos hallazgos refuerzan la importancia de los controles preventivos y de la verificación técnica en la lucha contra el delito automotor.
La recuperación de estos tres vehículos representa un avance significativo en la lucha contra la delincuencia automotriz en la provincia de San Juan. Este tipo de delitos no solo implica el robo de rodados, sino también la adulteración de documentos y numeraciones, lo que genera un circuito ilegal difícil de detectar sin controles especializados. Desde la Policía destacaron que los operativos continuarán en distintos puntos de la provincia y que la colaboración ciudadana resulta clave para detectar situaciones sospechosas.
Asimismo, recordaron la importancia de verificar el estado legal de cualquier vehículo antes de su compra, especialmente en operaciones informales. El secuestro de la camioneta y las motocicletas permite avanzar en las investigaciones judiciales y refuerza las acciones preventivas destinadas a reducir este tipo de delitos en Pocito, Rawson y el resto del territorio provincial.
