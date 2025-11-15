Fatal choque en Rawson: muere ciclista de 75 años

Un ciclista de 75 años murió este sábado en Rawson tras ser impactado por un colectivo de la línea 243. El siniestro ocurrió cerca de las 14 en la intersección de Lemos y Granaderos. La víctima, identificada como Marcos Jorge Bustos, falleció horas más tarde en el Hospital Dr. Guillermo Rawson de la ciudad de San Juan.

Primeras versiones del hecho



De acuerdo con los datos preliminares aportados por la Policía, Bustos circulaba en su bicicleta por la zona cuando, por motivos que aún se investigan, fue embestido por una unidad de transporte público perteneciente a la empresa Mayo. El impacto dejó al ciclista gravemente herido, lo que movilizó de inmediato a testigos y personal de emergencia. Minutos después, una ambulancia del servicio de salud provincial trasladó al hombre al Hospital Rawson, donde ingresó con un cuadro crítico.

El operativo de rescate



Los primeros auxilios en el lugar estuvieron a cargo de transeúntes que presenciaron el choque y de efectivos policiales de la Comisaría 6°, quienes acudieron rápidamente tras recibir el aviso. Según indicaron fuentes oficiales, Bustos presentaba lesiones severas que comprometían su pronóstico. El equipo médico del hospital realizó maniobras para estabilizarlo, pero su estado se agravó con el correr de las horas. Finalmente, el deceso se confirmó a las 17:15, pese a los intentos por salvar su vida.

Testimonios y trabajo en la escena



Mientras el ciclista recibía atención, los peritos de Criminalística trabajaron en la esquina donde ocurrió el siniestro. Marcaron los puntos de impacto, relevaron la posición final de la bicicleta y del colectivo, y tomaron declaración a testigos del lugar. Vecinos indicaron que la intersección de Lemos y Granaderos suele tener un flujo considerable de vehículos, especialmente durante la tarde. Aunque algunos mencionaron que el colectivo circulaba a velocidad moderada, otros aseguraron que el choque se produjo de manera repentina, sin tiempo para que la víctima lograra esquivar la maniobra.

Investigación en curso



Las autoridades buscan ahora determinar con precisión cómo se desencadenó el accidente. Para ello, analizarán las cámaras de seguridad cercanas, evaluarán la mecánica del impacto y revisarán la declaración del chofer del colectivo, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza el expediente. Se espera que las pericias técnicas aporten detalles que permitan reconstruir los segundos previos al siniestro. También se investigará si influyeron factores como la visibilidad, la posición del ciclista en la calzada o posibles maniobras evasivas.

Contexto vial en la zona



La esquina donde ocurrió la tragedia es una de las más transitadas de Rawson, ya que conecta barrios residenciales con arterias de circulación frecuente para vehículos particulares y transporte público. Vecinos de la zona han señalado en ocasiones anteriores que el cruce requiere mejoras en la señalización y en el orden del tránsito, especialmente en horarios de movimiento intenso. Aunque no se registran antecedentes recientes de accidentes graves en ese punto, la muerte de Bustos reabre el debate sobre las condiciones de seguridad vial y el comportamiento de los usuarios de la vía pública.

Impacto comunitario y acciones posteriores



La noticia de la muerte de Marcos Jorge Bustos generó conmoción en el departamento, ya que el hombre era conocido por recorrer frecuentemente la zona en bicicleta. Su muerte puso nuevamente en agenda la vulnerabilidad de los ciclistas en las calles y la necesidad de reforzar medidas de prevención. La Policía confirmó que continuará con las actuaciones formales hasta esclarecer por completo el hecho y establecer responsabilidades. En tanto, desde el ámbito sanitario insistieron en la importancia de respetar normas de tránsito y mantener la atención en zonas de cruce, especialmente en sectores donde confluyen distintos tipos de vehículos. El caso quedará ahora en manos de la Justicia, mientras la comunidad de Rawson lamenta una pérdida que pudo evitarse.