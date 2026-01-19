Paso Cristo Redentor Habilitado

Lentos bajo las estrellas, clásicos en una noche para el corazón

El Espacio Verde Menotti Pescarmona se transforma en pista de emociones con más de 20 DJs, foodtrucks y los grandes hits de los 80, 90 y 2000

lentosQue vuelvan los lentos

La pista bajo las estrellas vuelve a latir este sábado 24, a las 21:00 horas en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona será escenario de una propuesta nostálgica y festiva. Así, se invita a revivir los grandes clásicos musicales de los años 80, 90 y 2000, en una noche pensada para todas las edades
 
Godoy Cruz, en el marco de las propuestas impulsadas para celebrar el encuentro y el disfrute colectivo durante el verano, lanza una nueva edición de «Que vuelvan los lentos». Así, el Municipio continúa promoviendo actividades culturales al aire libre que invitan a apropiarse de los espacios públicos.

Asimismo, esta iniciativa está pensada especialmente para personas mayores de 40 años, aunque el espacio está abierto a toda la familia. En este sentido, la propuesta busca recuperar la mística de aquellas melodías inolvidables que marcaron distintas épocas y generaciones.

Una experiencia para disfrutar al aire libre

El encuentro tendrá lugar el sábado 24, a las 21:00 horas, en el Espacio Verde Pescarmona, con entrada libre y gratuita.
La noche contará con un clima nostálgico y festivo, donde la música será el hilo conductor para conectar recuerdos, emociones y momentos compartidos. Además, habrá foodtrucks y barra de bebidas, sumando opciones gastronómicas para completar la experiencia.

Más de 20 DJs y clásicos inolvidables

La musicalización estará a cargo de más de 20 DJs, quienes recorrerán lo mejor del repertorio nacional e internacional de los años 80, 90 y 2000.
De este modo, bailando, recordando y compartiendo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una noche especial. Es que, será ideal para reencontrarse con la música que dejó huella y vivir una experiencia comunitaria al ritmo de los grandes clásicos.

