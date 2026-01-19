Lentos bajo las estrellas, clásicos en una noche para el corazón

Que vuelvan los lentos

La pista bajo las estrellas vuelve a latir este sábado 24, a las 21:00 horas en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona será escenario de una propuesta nostálgica y festiva. Así, se invita a revivir los grandes clásicos musicales de los años 80, 90 y 2000, en una noche pensada para todas las edades



Godoy Cruz, en el marco de las propuestas impulsadas para celebrar el encuentro y el disfrute colectivo durante el verano, lanza una nueva edición de «Que vuelvan los lentos». Así, el Municipio continúa promoviendo actividades culturales al aire libre que invitan a apropiarse de los espacios públicos.

Asimismo, esta iniciativa está pensada especialmente para personas mayores de 40 años, aunque el espacio está abierto a toda la familia. En este sentido, la propuesta busca recuperar la mística de aquellas melodías inolvidables que marcaron distintas épocas y generaciones.

Una experiencia para disfrutar al aire libre

El encuentro tendrá lugar el sábado 24, a las 21:00 horas, en el Espacio Verde Pescarmona, con entrada libre y gratuita.

La noche contará con un clima nostálgico y festivo, donde la música será el hilo conductor para conectar recuerdos, emociones y momentos compartidos. Además, habrá foodtrucks y barra de bebidas, sumando opciones gastronómicas para completar la experiencia.

Más de 20 DJs y clásicos inolvidables

La musicalización estará a cargo de más de 20 DJs, quienes recorrerán lo mejor del repertorio nacional e internacional de los años 80, 90 y 2000.

De este modo, bailando, recordando y compartiendo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una noche especial. Es que, será ideal para reencontrarse con la música que dejó huella y vivir una experiencia comunitaria al ritmo de los grandes clásicos.