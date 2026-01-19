Tragedia en el Aconcagua: muere andinista francés

Un andinista francés de 33 años perdió la vida este lunes mientras intentaba alcanzar la cumbre del cerro Aconcagua. El trágico suceso ocurrió cerca del mediodía en la zona conocida como La Cueva, a 6.700 metros de altura, convirtiéndose en el segunda muerte registrada durante la actual temporada de ascenso en Mendoza.

La ruta normal del Aconcagua es muy fácil técnicamente y muy difícil físicamente.

Un colapso repentino en la altura



El reloj marcaba aproximadamente las 12:30 horas cuando la jornada de ascenso se transformó en emergencia. La víctima, identificada por sus iniciales Guillaume Ferey , se encontraba transitando uno de los tramos más exigentes del recorrido hacia la cima del "Coloso de América". De manera súbita y sin advertencias previas, el joven deportista se desvaneció frente a sus compañeros y los guías de la expedición.

La reacción de los profesionales a cargo fue inmediata, activando los protocolos de seguridad de montaña en un entorno donde el oxígeno es escaso y cada movimiento requiere un esfuerzo sobrehumano. Al notar que el hombre no respondía a los estímulos básicos, los guías procedieron a constatar sus signos vitales. Al no detectar pulso ni respiración, iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar con la esperanza de revertir el cuadro clínico.

No hay una cifra "exacta" y final, pero se estima que hay más de 150 muertes registradas en el Aconcagua desde 1926

Las tareas de reanimación se extendieron durante treinta minutos ininterrumpidos en medio de las gélidas temperaturas de la alta montaña mendocina. Los guías no solo utilizaron sus manos para las compresiones torácicas, sino que también aplicaron medicación de emergencia siguiendo las directivas de los servicios médicos de base.

Mientras esto ocurría, se dio el aviso urgente a la Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña de la Policía de Mendoza. El servicio médico del Parque Provincial Aconcagua coordinó los esfuerzos de comunicación, monitoreando la situación desde los campamentos inferiores. A pesar del agotamiento físico que implica realizar estas maniobras a casi siete mil metros sobre el nivel del mar, el equipo de asistencia no se detuvo hasta agotar todas las posibilidades técnicas disponibles en ese momento de extrema tensión.

El arribo de los rescatistas y la confirmación



Finalmente, a las 12:50 horas, el personal especializado de la Patrulla de Rescate logró arribar al sector de La Cueva. Los oficiales, entrenados para intervenir en las condiciones más hostiles del planeta, verificaron el estado del andinista francés y confirmaron que ya no presentaba signos de vida. Poco después, un profesional médico certificó formalmente el deceso a través de la comunicación radial con los equipos en el terreno.

Tras la confirmación de la muerte, se dio intervención inmediata a la Fiscalía correspondiente para que se inicien las actuaciones de rigor necesarias en estos casos de muerte en alta montaña. El cuerpo del joven deberá ser descendido siguiendo un protocolo sumamente complejo, el cual requiere de una logística especial por parte de los brigadistas y personal de Guardaparques, quienes deben velar por la seguridad de todos los involucrados en el operativo de evacuación.

Este triste episodio marca la segunda víctima fatal en lo que va de la temporada de ascenso 2025/2026 en el cerro más alto de la cordillera de los Andes. El primer caso registrado semanas atrás involucró a un montañista de origen ruso, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad de andinistas internacionales.

El Aconcagua, con sus 6.962 metros de altura, representa un desafío de magnitud global que atrae a miles de visitantes cada año. Sin embargo, la montaña también impone condiciones climáticas extremas y riesgos fisiológicos que pueden ser determinantes incluso para personas jóvenes y con buena preparación física. La pérdida de este ciudadano francés ha generado una profunda conmoción entre los expedicionarios que se encuentran actualmente en los distintos campamentos base como Plaza de Mulas y Plaza Argentina, donde el clima suele alternar entre la camaradería y la cautela ante el peligro latente.

Los desafíos técnicos de La Cueva



La zona de La Cueva es un punto crítico en la ruta normal de ascenso, ubicada justo antes de la famosa Canaleta que conduce directamente a la cumbre. A 6.700 metros sobre el nivel del mar, el cuerpo humano se encuentra en la denominada "zona de la muerte", donde la presión atmosférica es tan baja que la absorción de oxígeno se reduce drásticamente.

En este sector, muchos andinistas experimentan los efectos del cansancio extremo, la hipoxia o el mal agudo de montaña. Aunque las causas exactas del desvanecimiento de F. G. serán determinadas mediante las pericias legales y la autopsia correspondiente, los especialistas señalan que a esa altitud el sistema cardiovascular se ve sometido a un estrés límite. El terreno en La Cueva es pedregoso y empinado, lo que dificulta cualquier tipo de maniobra médica y hace que el trabajo de la patrulla de rescate sea doblemente riesgoso y lento.

El operativo de descenso del cuerpo se llevará a cabo en las próximas horas, dependiendo estrictamente de las ventanas de buen clima que ofrezca la cordillera. La logística de montaña para retirar a una persona fallecida desde tales alturas es una tarea que puede demandar varios días y la participación de múltiples especialistas.

Mientras tanto, la Fiscalía trabajará en la recopilación de testimonios de los guías y otros integrantes de la expedición para reconstruir los momentos previos al colapso. Es fundamental para las autoridades determinar si existieron condiciones preexistentes o si el desenlace fue producto exclusivo de la adaptación fallida a la altitud. Por ahora, el Parque Provincial Aconcagua continúa operativo, pero con el peso de una nueva tragedia que recuerda a todos la importancia de la prudencia y el respeto absoluto por las fuerzas de la naturaleza en su estado más puro.