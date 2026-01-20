Murió una ciclista al ser embestida por un camión en Rawson

Golpe al narcotráfico en San Juan: hallan cocaína
Gendarmería Nacional incautó más de 63 kilos de cocaína tras detectar un camión con bananas en Rawson y realizar allanamientos en viviendas de la zona.
El siniestro ocurrió este martes en San Juan cuando el rodado de gran porte giró sin advertir la presencia de la mujer que murió en el lugarPoliciales20/01/2026Periodistas CuyoNoticias
Una ciclista perdió la vida este martes por la mañana en Rawson en la provincia de San Juan, tras ser embestida por un camión mientras circulaba por la intersección de calles Mendoza e Independencia. El conductor del transporte de carga giró en la esquina donde ocurrió el impacto sin advertir la presencia de la joven mujer que murió en el lugar a raiz de la gravedad de las heridas sufridas por el impacto.
La víctima fue identificada como Claudia Patricia Ventrice de 48 años, quien conducía una bicicleta tipo mountain bike rodado 26, y chocó con el camión guiado por José Luis Bolado. Se trata de un Mercedes Benz con un semirremolque Marca Salto.
Según el ministerio Público Fiscal cerca de las 10:25 horas, el camión que circulaba como la bicicleta por calle Mendoza con sentido al norte, al llegar a la intersección con calle Independencia, el rodado de mayor porte giró hacia su derecha, sin percatarse de que a su costado derecho venía circulando la Sra. Ventrice, impactándola y provocando su deceso inmediato.
La emergencia médica en el lugar, constató el deceso de la ciclista.
Gendarmería Nacional incautó más de 63 kilos de cocaína tras detectar un camión con bananas en Rawson y realizar allanamientos en viviendas de la zona.
Una mujer de 54 años perdió la vida esta mañana tras ser impactada por un colectivo en la intersección de las calles Paso de los Andes y Armani.
Inseguridad. Asalto en plena tarde. Dos empleados fueron amenazados con arma de fuego y les robaron 150 mil pesos en Luján de Cuyo (Provincia de Mendoza)
Una joven de 27 años y una menor de 8 sufrieron lesiones tras colisionar su moto contra una camioneta en el cruce de las rutas 24 y 28 este lunes por la tarde.
Un hombre de 33 años muró este lunes en la zona de La Cueva tras desvanecerse a 6.700 metros de altura. Es la segunda víctima fatal de la temporada actual.
Un hombre de 35 años fue asaltado de madrugada en el barrio La Gloria en Godoy Cruz. El agresor lo amenazó con un arma blanca y escapó con su ropa.
Un joven de 28 años fue asaltado en Ruta 50 y Serpa; le robaron dinero y celular. La Oficina Fiscal investiga el hecho. Recrudece la inseguridad urbana.
Con13 años, cayó al cauce el sábado por la tarde. Tras un intenso operativo nocturno entre pastizales y oscuridad, fue hallado muerto este domingo.
El crimen ocurrió el sábado por la noche en el barrio El Alto. La víctima de 32 años recibió cinco disparos. Los sospechosos están identificados, pero no detenidos.
Con13 años, cayó al cauce el sábado por la tarde. Tras un intenso operativo nocturno entre pastizales y oscuridad, fue hallado muerto este domingo.
Profeta en su tierra. Nahuel Cambareri ganó la 9na fecha de la Temporada de Ruta, íntegramente se corrió en ell departamento de Luján de Cuyo .
Se trata de una vasija ancestral de alto valor histórico que constituye testimonio de las comunidades que habitaron este territorio sanjuanino
Una joven de 27 años y una menor de 8 sufrieron lesiones tras colisionar su moto contra una camioneta en el cruce de las rutas 24 y 28 este lunes por la tarde.