Murió una ciclista al ser embestida por un camión en Rawson

El siniestro ocurrió este martes en San Juan cuando el rodado de gran porte giró sin advertir la presencia de la mujer que murió en el lugar

Una ciclista perdió la vida este martes por la mañana en Rawson en la provincia de San Juan, tras ser embestida por un camión mientras circulaba por la intersección de calles Mendoza e Independencia. El conductor del transporte de carga giró en la esquina donde ocurrió el impacto sin advertir la presencia de la joven mujer que murió en el lugar a raiz de la gravedad de las heridas sufridas por el impacto.

La víctima fue identificada como Claudia Patricia Ventrice de 48 años, quien conducía una bicicleta tipo mountain bike rodado 26,  y chocó  con el camión guiado por José Luis Bolado. Se trata de un Mercedes Benz  con un semirremolque Marca Salto.

Según el ministerio Público Fiscal cerca de las 10:25 horas, el camión que circulaba como la bicicleta por calle Mendoza con sentido al norte, al llegar a la intersección con calle Independencia, el rodado de mayor porte giró hacia su derecha, sin percatarse de que a su costado derecho venía circulando la Sra. Ventrice, impactándola y provocando su deceso inmediato.

La emergencia médica en el lugar, constató el deceso de la ciclista.

