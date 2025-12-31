Accidente en Lavalle deja ciclista hospitalizado

Un ciclista de 31 años resultó lesionado tras ser atropellado por un camión en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3344, en el departamento de Lavalle en la provincia de Mendoza. El accidente ocurrió cerca de las 20:25 horas y movilizó a personal policial y de emergencias médicas.

El llamado al 911 y la primera intervención

El hecho se conoció gracias a un aviso telefónico al 911. Testigos informaron que un ciclista había sido embestido por un camión que continuó su marcha sin detenerse. De inmediato, efectivos de la Subcomisaría El Porvenir se desplazaron hasta el lugar para constatar la situación y brindar asistencia.

El estado del ciclista y su traslado

Al llegar, los uniformados encontraron a un hombre de 31 años tendido sobre la calzada, con lesiones visibles. Según las primeras informaciones, circulaba en dirección sur cuando fue impactado desde atrás por el vehículo de gran porte. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Sicoli, donde recibió atención médica especializada. Su estado de salud se mantiene bajo observación.

El camión interceptado más adelante

Mientras se asistía al ciclista, otro grupo de policías inició la búsqueda del camión involucrado. El vehículo, un Iveco Modelo 330 conducido por un hombre de 43 años, fue interceptado más adelante en la misma ruta. El procedimiento se realizó sin incidentes y el conductor quedó bajo custodia policial.

Control de alcoholemia y resultado

Como parte del protocolo, al chofer se le practicó un dosaje de alcohol en sangre. El resultado fue 0,0 g/l, lo que descartó la presencia de alcohol en su organismo. Sin embargo, por la gravedad del hecho y las circunstancias en que se produjo, el hombre fue trasladado a la Comisaría 17°, donde quedó aprehendido a disposición de la justicia.

Ruta 40: un corredor de tránsito intenso

La Ruta Nacional 40 es uno de los principales corredores viales del país y atraviesa gran parte de Mendoza. En la zona de Jocolí, donde ocurrió el accidente, el tránsito de camiones y vehículos particulares es constante. Las autoridades recuerdan que la convivencia entre automotores y ciclistas requiere máxima precaución, especialmente en horarios de baja visibilidad.

Investigación en curso y llamado a la prevención

La justicia mendocina deberá determinar las responsabilidades del hecho y establecer las condiciones en que se produjo el impacto. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en agenda la importancia de respetar las normas de tránsito y de extremar cuidados al circular por rutas nacionales. La seguridad vial es un compromiso compartido que busca evitar tragedias y proteger la vida de todos los usuarios de la vía pública.