Accidente en Lavalle deja ciclista hospitalizado

Dos heridos tras despiste en Autopista Puntana
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 742, en Fraga. Un hombre de 72 años y una mujer de 77 fueron asistidos y trasladados al Hospital Central.
Un camión embistió a un ciclista en Ruta 40. El conductor fue detenido y el herido trasladado al Hospital Sicoli.Un hecho que conmocionó la tarde en LavallePoliciales31/12/2025Periodistas CuyoNoticias
Un ciclista de 31 años resultó lesionado tras ser atropellado por un camión en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3344, en el departamento de Lavalle en la provincia de Mendoza. El accidente ocurrió cerca de las 20:25 horas y movilizó a personal policial y de emergencias médicas.
El llamado al 911 y la primera intervención
El hecho se conoció gracias a un aviso telefónico al 911. Testigos informaron que un ciclista había sido embestido por un camión que continuó su marcha sin detenerse. De inmediato, efectivos de la Subcomisaría El Porvenir se desplazaron hasta el lugar para constatar la situación y brindar asistencia.
El estado del ciclista y su traslado
Al llegar, los uniformados encontraron a un hombre de 31 años tendido sobre la calzada, con lesiones visibles. Según las primeras informaciones, circulaba en dirección sur cuando fue impactado desde atrás por el vehículo de gran porte. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Sicoli, donde recibió atención médica especializada. Su estado de salud se mantiene bajo observación.
El camión interceptado más adelante
Mientras se asistía al ciclista, otro grupo de policías inició la búsqueda del camión involucrado. El vehículo, un Iveco Modelo 330 conducido por un hombre de 43 años, fue interceptado más adelante en la misma ruta. El procedimiento se realizó sin incidentes y el conductor quedó bajo custodia policial.
Control de alcoholemia y resultado
Como parte del protocolo, al chofer se le practicó un dosaje de alcohol en sangre. El resultado fue 0,0 g/l, lo que descartó la presencia de alcohol en su organismo. Sin embargo, por la gravedad del hecho y las circunstancias en que se produjo, el hombre fue trasladado a la Comisaría 17°, donde quedó aprehendido a disposición de la justicia.
Ruta 40: un corredor de tránsito intenso
La Ruta Nacional 40 es uno de los principales corredores viales del país y atraviesa gran parte de Mendoza. En la zona de Jocolí, donde ocurrió el accidente, el tránsito de camiones y vehículos particulares es constante. Las autoridades recuerdan que la convivencia entre automotores y ciclistas requiere máxima precaución, especialmente en horarios de baja visibilidad.
Investigación en curso y llamado a la prevención
La justicia mendocina deberá determinar las responsabilidades del hecho y establecer las condiciones en que se produjo el impacto. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en agenda la importancia de respetar las normas de tránsito y de extremar cuidados al circular por rutas nacionales. La seguridad vial es un compromiso compartido que busca evitar tragedias y proteger la vida de todos los usuarios de la vía pública.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 742, en Fraga. Un hombre de 72 años y una mujer de 77 fueron asistidos y trasladados al Hospital Central.
Un joven de 28 años murió tras impactar contra un colectivo en la intersección de Martín Fierro y 25 de Mayo en el departamento de Las Heras en Mendoza
Un allanamiento en la capital puntana permitió recuperar bienes robados y secuestrar un celular en una causa por un hecho ocurrido en julio.
El trágico siniestro ocurrió en alta montaña, a la altura del kilómetro 1090. La conductora resultó herida de gravedad y el menor murió en el lugar.
Un chofer denunció la sustracción de 10.000 dólares mientras realizaba una compra en un minimarket en el departamento de Las Heras
El niño fue asistido por personal de la comisaría 38° después de presentar convulsiones. Realizaron los primeros auxilios y contuvieron hasta llegar emergencias médicas
El siniestro vial ocurrió de noche en el barrio Cerro de la Cruz de ciudad de San Luis. Un camión municipal chocó un poste, volcó y dejó sin luz a la zona.
Un hombre de 31 años sufrió lesiones leves tras dar tumbos con su vehículo en Acceso Sur en Luján de Cuyo en la provincia de Mendoza. Alcoholemia positiva.
En 2026, el sistema ofrece seis modalidades y tarifas congeladas para recorrer los Caminos del Vino. Una alternativa segura y organizada.
Con propuestas pensadas para que vecinos y visitantes disfruten de una temporada cargada de cultura, tradición, deporte, recreación y encuentros al aire libre.
El Foro de Periodismo Argentino reclama la derogación de una ordenanza en Tanti que restringe la cobertura periodística de sesiones públicas
El Museo de la Poesía de La Carolina recibió turistas, escuelas y artistas durante 2025, con una agenda cultural activa que fortaleció la identidad regional.