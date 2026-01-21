Rescate en Potrerillos: exitoso auxilio en altura

Joven murió tras una riña armada en Godoy Cruz
Dos mujeres de 51 y 65 años fueron rescatadas en el Cerro Las Cabras tras una descompensación en la cima. El operativo contó con policías y puesteros locales.
Una mujer de 51 años fue rescatada tras descompensarse en la cima del Cerro Las Cabras, en Potrerillos en la provincia de Mendoza. El operativo comenzó cerca de las 17 horas cuando su acompañante dio aviso a las autoridades. Tras un complejo despliegue que involucró a policías y puesteros de la zona, ambas mujeres fueron puestas a salvo cerca de la medianoche.
El Cerro Las Cabras es un destino bellísimo, pero también muy exigente. La aventura para P.E.R. (51) y B.M. (65) comenzó como una caminata recreativa hacia la zona de la cruz, un punto de referencia muy conocido en esta zona de Luján de Cuyo. Todo parecía marchar bien hasta que, al alcanzar la parte más alta, el cansancio acumulado y las condiciones del ambiente le jugaron una mala pasada a la mujer de 51 años. Se sintió mal, su cuerpo simplemente se agotó y quedó tendida cerca de la cumbre.
Ante la angustia de ver a su amiga descompensada, la mujer de 65 años tomó la decisión más acertada: bajar lo más rápido posible para buscar señal en el celular y dar aviso. En la montaña, unos pocos metros de desnivel separan el aislamiento total de la posibilidad de pedir ayuda. Al lograr comunicarse con el personal de la Comisaría 53, se activó de inmediato un protocolo de emergencia que movilizó a varios equipos.
El terreno en esta zona es muy particular, con laderas empinadas y una vegetación baja que apenas ofrece sombra, como se puede apreciar en las vistas panorámicas de los cerros grises bajo el cielo nublado.
En situaciones de montaña, el conocimiento de los vecinos de la zona es fundamental. La Policía Rural fue notificada y, rápidamente, se organizó un equipo junto a puesteros locales que conocen cada sendero como la palma de su mano. Decidieron subir a caballo para ganar tiempo y conservar energías ante la dificultad del ascenso. En una de las imágenes capturadas durante el operativo, se observa la complejidad del camino: senderos angostos y polvorientos donde apenas pasa un animal, rodeados de arbustos espinosos y piedras sueltas.
Los rescatistas lograron ubicar primero a la mujer de 65 años, quien los guio hacia donde había quedado su compañera. Sin embargo, cuando llegaron al punto de la cruz, se llevaron una sorpresa: la mujer ya no estaba allí. Se sospechó que, quizás por un instinto de supervivencia, la víctima intentó retomar la marcha por su cuenta, pero el terreno es sumamente traicionero para alguien que no se siente bien.
La inmensidad de los cerros mendocinos puede ser abrumadora cuando uno se siente perdido o debilitado, y encontrar a alguien en esas laderas requiere una vista muy entrenada.
La tensión aumentó cuando, tras varias búsquedas, se logró divisar a la mujer a lo lejos. Increíblemente, no estaba bajando, sino que seguía ascendiendo hacia una zona todavía más elevada y de difícil acceso. A esa altura y con esa pendiente, ya no era seguro avanzar con los caballos ni para el personal a pie que no tuviera el equipo adecuado. El paisaje, que muestra cumbres grises y profundos valles con poca visibilidad, resalta lo peligroso que se vuelve el entorno al atardecer.
Ante esta situación, se solicitó de inmediato la intervención de personal de rescate especializado. Ellos cuentan con la formación técnica necesaria para moverse en zonas donde el suelo es inestable y el aire se siente más pesado. Mientras tanto, la luz del día empezaba a desaparecer sobre Potrerillos, lo que obligaba a los equipos a trabajar con linternas y extremar los cuidados para no sufrir caídas.
Es un trabajo de mucha paciencia y coordinación, donde cada paso debe ser firme para garantizar la seguridad de todos los involucrados en el cerro.
Afortunadamente, el esfuerzo coordinado dio sus frutos. Cerca de las 23:00 horas, el operativo concluyó exitosamente con el descenso de ambas mujeres. Una vez abajo, fueron trasladadas al Centro de Salud Regional para ser examinadas por los médicos.
Allí se confirmó que P.E.R. sufría un cuadro de deshidratación severa acompañado de vómitos, lo cual explica por qué se había sentido tan mal en la cima. Por suerte, tras recibir la atención necesaria, su cuadro se estabilizó. Este hecho nos deja una enseñanza importante sobre el respeto que le debemos a la naturaleza.
Siempre es recomendable subir con mucha agua, protector solar y, fundamentalmente, conocer nuestros propios límites físicos antes de intentar cumbre en cerros tan técnicos como Las Cabras. El susto pasó, y gracias al gran trabajo de la policía, los puesteros y los rescatistas, estas dos mujeres hoy están bien y pueden contar su experiencia desde la calidez de su hogar. Es un alivio saber que contamos con gente tan preparada para cuidarnos cuando la montaña se pone difícil.
