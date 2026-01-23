Rescatan una familia en el Paso de Agua Negra

Una familia riojana que regresaba de Chile por el Paso Internacional Agua Negra fue rescatada tras quedar atrapada por una creciente en el arroyo San Javier, San Juan. El grupo, compuesto por un matrimonio, su bebé y otro adulto, viajaba en una camioneta Chevrolet Tracker que fue arrastrada por el lodo y el agua.

Atrapados en medio del barro y la montaña



Las imágenes del lugar muestran la magnitud del peligro que enfrentó esta familia en plena cordillera. En las fotografías se observa una camioneta de color rojo oscuro detenida en medio de un cauce de agua marrón y turbulenta que corre con fuerza sobre el camino. El vehículo parece pequeño frente a la inmensidad de las montañas áridas y el cielo azul que enmarca la escena. A un costado, una imponente máquina vial de color amarillo, una motoniveladora marca Champion, trabaja para abrirse paso entre el lodo. La escena es tensa: el agua chocolatosa cubre gran parte de la calzada y se extiende hacia el horizonte, donde otros vehículos esperan con las luces encendidas para poder continuar. Personal de vialidad y camionetas de apoyo, como una Toyota Hilux plateada, custodian la zona mientras los operarios evalúan la profundidad del arroyo.

Un operativo conjunto para salvar vidas



Apenas se conoció la emergencia, se activó un operativo de rescate que involucró a diversos organismos de seguridad y mantenimiento vial. El personal de Vialidad Provincial de San Juan trabajó codo a codo con agentes de Vialidad Nacional y operarios de una empresa contratista que se encontraba realizando tareas en la zona de alta montaña. Gracias al uso de maquinaria pesada, lograron enganchar y remolcar la Chevrolet Tracker fuera de la corriente antes de que la situación pasara a mayores. Fue un trabajo de precisión, ya que el lecho del arroyo San Javier suele ser traicionero cuando las tormentas de verano provocan bajadas repentinas de agua y sedimentos. Mientras tanto, el personal de Gendarmería Nacional se mantenía en alerta para asistir a los ocupantes del vehículo, quienes afortunadamente resultaron ilesos tras el gran susto.

Control estricto para los viajeros que retornan



Más allá del rescate puntual, las autoridades debieron desplegar un control exhaustivo sobre el resto de los turistas que venían bajando desde la aduana chilena en Junta del Toro. El objetivo era garantizar que todos los vehículos que ya habían cruzado la frontera pudieran llegar de forma segura al puesto de Guardia Vieja y, finalmente, a la Aduana Argentina en Las Flores, Iglesia. Se coordinó el paso de las caravanas de autos y camionetas para evitar nuevos incidentes en los cruces de arroyos que presentaban crecidas similares a la del San Javier. En las fotos se puede ver una fila de vehículos blancos y oscuros esperando pacientemente a que la maquinaria vial termine de acondicionar la huella en el terreno barroso. La presencia del personal estatal fue clave para llevar tranquilidad a los viajeros en un entorno tan remoto.

La importancia de respetar las alertas climáticas



Este incidente sirve como un recordatorio vital sobre los riesgos de transitar pasos internacionales de alta montaña durante la temporada de lluvias estivales. El Paso de Agua Negra, con sus paisajes majestuosos y sus rutas sinuosas, puede transformarse rápidamente cuando el clima cambia bruscamente. Las autoridades recordaron que es fundamental consultar el estado de las rutas y los pronósticos meteorológicos antes de emprender el viaje de regreso desde el vecino país. Afortunadamente, la rápida intervención de los trabajadores viales y la solidaridad entre quienes se encontraban en el camino permitieron que esta familia riojana pudiera continuar su viaje a salvo. El camino de regreso a casa fue más largo de lo previsto, pero hoy pueden contar la historia gracias al esfuerzo de quienes cuidan nuestras rutas de montaña.

Cruzar el Paso Internacional Agua Negra (que une San Juan con la Región de Coquimbo, Chile) es una experiencia increíble, pero al ser uno de los pasos más altos del mundo (alcanza los 4.780 msnm), requiere una preparación especial.

Las recomendaciones clave basadas en la información oficial actualizada

Para el vehículo y la conducción

Revisión técnica: Antes de subir, chequeá frenos, luces, dirección, amortiguadores y el estado de los neumáticos.



Combustible: Salí con el tanque lleno. Las últimas estaciones de servicio están en Las Flores (Argentina) y en la ciudad de Vicuña (Chile). No hay carga de combustible en el trayecto de alta montaña.

Luces y velocidad: Es obligatorio circular con las luces bajas encendidas durante todo el trayecto. Respetá los límites de velocidad, ya que gran parte del camino es consolidado (ripio) y hay personal de Vialidad Nacional trabajando permanentemente.

Kit de emergencia: Se recomienda llevar una pala, cuerda o lanza de remolque, linterna, botiquín y, aunque sea verano, cadenas (el clima en la cumbre puede cambiar bruscamente y nevar).



Documentación obligatoria

Personas: DNI físico vigente (el último ejemplar tramitado) o Pasaporte. Si viajás con menores, llevá la partida de nacimiento original o libreta de familia. Si el menor viaja con un solo padre, necesitás la autorización ante escribano o juez de paz.

Vehículo: Cédula Verde (o Azul si no sos el titular con autorización ante escribano), seguro con extensión internacional (Mercosur/Chile) y grabado de autopartes.

Aduana: Recordá que existen límites para compras en el exterior (USD 300 por adulto) y restricciones del SAG (Chile) y SENASA (Argentina) sobre el ingreso de alimentos frescos (frutas, verduras, carnes).



Salud y comodidad

Mal de altura (Apunamiento): El ascenso es pronunciado. Hidratate bien (llevá abundante agua), comé liviano y evitá movimientos bruscos al bajar del auto en la cumbre.



Clima: Llevá siempre abrigo a mano, incluso si en la ciudad hace 35°C; en el límite la temperatura puede estar cerca de los 0°C. No olvides protector solar y lentes de sol, ya que la radiación es muy alta.



Horarios: El paso opera generalmente de 07:00 a 17:00 horas. Tratá de cruzar temprano para evitar las tormentas de verano que suelen formarse por la tarde y causar crecidas de arroyos (como la que ocurrió recientemente en el San Javier).