Impactante regreso del Comité Integración Paso de Agua Negra

Con la presencia de altas autoridades de Argentina y Chile, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó este lunes 14 de abril la apertura del XXVIII Comité de Integración Paso de Agua Negra, un espacio clave para el desarrollo de políticas de cooperación entre ambas naciones, que vuelve a reunirse tras siete años de inactividad.

El acto inaugural se llevó a cabo en el Auditorio Eloy Próspero Camus y contó con la participación del gobernador Regional de Coquimbo (Chile), Cristóbal Juliá de la Vega, y el embajador de Chile en Argentina, José Viera Gallo, entre otras autoridades nacionales y provinciales.

El objetivo central del encuentro es avanzar en la integración transfronteriza a través del Paso de Agua Negra, considerado un proyecto estratégico tanto en lo económico como en lo cultural y humano.

Durante su discurso, Orrego enfatizó el valor histórico y estratégico del proyecto:

“El Paso de Agua Negra no es solo un sueño, es una decisión estratégica que compartimos sanjuaninos y coquimbanos desde hace décadas. No podemos seguir dependiendo de los vaivenes de los gobiernos de turno: esto debe ser una verdadera política de Estado”.



Por su parte, Juliá de la Vega destacó el carácter humano y simbólico de la integración:

“La integración entre San Juan y Coquimbo no es solo diplomacia, es una historia compartida. El paso no es solo un túnel, es una puerta al futuro, una plataforma de desarrollo conjunto. Unidos, no hay fronteras que nos detengan”.



La ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, también subrayó la importancia de la reactivación del Comité en un contexto de crecimiento económico y turístico:

“Hoy nos reencontramos con nuevos desafíos que reflejan el crecimiento del comercio, la producción y el turismo, y que nos impulsan a trabajar por una integración más profunda”.



La relevancia del evento fue reconocida por la Cámara de Diputados de San Juan, que declaró de interés cultural, social y económico esta edición número 28 del Comité.

Con el regreso de este espacio binacional, San Juan y Coquimbo reafirman su voluntad de cooperación regional y dan un nuevo impulso al anhelado Túnel de Agua Negra, símbolo de integración y desarrollo para ambos países.