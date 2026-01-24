Doble festejo leproso bajo la lluvia en el Parque

Dificil será de olvidar el triunfo Azul sobre Atlético Tucumán ya que tuvo todos los condimentos para que las imágenes permenezcan en la retina de sus hinchas. Un gol tempranero, un penal tras revisión del VAR, otro gol polémico que todavia están protestando los tucumanos y en el medio de ello, lluvia, granizo, corte de luz e interrupción.

Independiente Rivadavia está dulce ese 2026, venía de ganarle a Estudiantes de Caseros en Villa Mercedes por Copa Argentina y antes de los 10 minutos ya estaba en ventaja ante el Decano. Un zurdazo de Matías Fernández, una de las figuras más altas en el encuentro ponía en ventaja a los dirigidos por Alfredo Berti para el delirio de sus hinchas.

El equipo azul era superior en todas sus lineas, estaba más cerca del segundo que los tucumanos de la igualdad, pero en una jugada desafortunda Florentín toca la pierna de Galván en el área, tras revisión del VAR se sanciona el tiro desde los 12 pasos del que se hace cargo el Loco Diaz para el uno a uno, impensado por lo que sucedía en la cancha.

Antes de terminar el primer tiempo comenzó la tormenta eléctrica, relámpagos que iluminaban la cancha, ya comenzaba a estar barrosa y como con un manto de piedad el reloj marcó el tiempo reglamentario para el final del primer tiempo, al mejor estilo Gene Kelly - aunque no habia paraguas- los hinchas de la lepra festejaban en la tribuna.

Se reanudaba el segundo tiempo, se jugaba bajo la lluvia... hasta que llegó el granizo.... por ello el árbitro Brian Ferreyra decidió interrumpir el juego a los 3 minutos, todos los jugadores a los vestuarios y los hinchas tratando de guarecerse de una u otra manera con la ropa totalmente empapada, hasta la reanudación del juego tras 40 minutos de espera.

Como decíamos más arriba, ya eran las 12 de la noche, entrábamos al día sábado, el dia del cumpleaños 113 de Independiente Rivadavia y sus hinchas mojados pero felices iniciaron el show pirotécnico para incendiar el cielo nublado, el sacrificio y la entrega merecían un premio y este llegó con el segundo gol azul aunque cargado de polémica.

Tras una serie de rebotes, la pelota que da en el travesaño, Osella que cabecea, intentan sacarla los defensores pero tanto el árbitro como el juez de línea ven que la pelota ingresó, el VAR no llama como entendiendo que la decisión del árbitro es la correcta, gol de la Lepra, 2 a 1 y los tucumanos que siguen protestando pero es cosa juzgada.

Ganó Independiente Rivadavia de buen arranque tanto en la Copa Argentina como en el Campeonato,mientras espera al 18 de marzo cuando Conmebol haga el sorteo de la Copa Libertadores de America para saber cuales serán sus rivales en la fase de grupo (La Liberadores la jugarán en el Malvinas y no en el Gargantini).

Siguen los festejos en Independiente en el año en que peleará en tres frentes, en el año del Mundial hay muchísimos partidos, por ello el martes ya viene el siguiente, será en Parque Patricios frente a Huracán por la segunda fecha.

Síntesis

Independiente Rivadavia: 2

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fernández; Alex Arce. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Fabrizio Sartori Prieto por Costa, Ezequiel Bonifacio por Ríos y Diego Crego por Fernández, Kevin Vázquez por Florentín y Rodrigo Atencio por Arce (IR)

Atlético Tucumán: 1

Luis Ingolotti; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham , Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz. DT: Hugo Colace./ Cambios: Franco Nicola por Ruiz Rodriguez, Clever Ferreira por Ham, Lautaro Godoy por Compagnucci y Carlos Abeldaño por Laméndola.

Goles: PT: 8:Fernández (IR), 40: Díaz de penal (AT). / ST: 33: Osella (IR).

Árbitro: Brian Ferreyra

Estadio: Bautista Gargantini