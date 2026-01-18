El Campeón presentó sus credenciales en Villa Mercedes

Copa Argentina Independiente Rivadavia

A dos meses de haber ganado la Copa Argentina (primer equipo cuyano en conseguirlo) Independiente Rivadavia comenzó la defensa del título en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes ante Estudiantes de Buenos Aires, precisamente al que venciera tambien por la primera fecha de la pasada edición.

En el juego de las coincidencias, la lepra mendocina en la siguiente fase de 16avos de final podría enfrentarse con otro equipo al que venciera el año pasado: Tigre. El Matador de Victoria deberá enfrentar a Claypole, un equipo del ascenso y aunque no está nada dicho, en la cancha son once contra once,en los papeles aparece Tigre como candidato.

Con la notable ausencia de Sebastián Villa en el equipo (tiene contrato hasta finales de 2027 y no hay nada todavia de su pase al exterior aunque sí se descartó lo de River) el colombiano tiene una excelente relación con la dirigencia azul y para nada es una quimera que el moreno pueda seguir usando la camiseta leprosa, más aún teniendo en cuenta la triple competencia, Copa Libertadores, Campeonato de Primera División y Copa Argentina, la Lepra sigue sumando triunfos.

Los goles llegaron uno en cada tiempo, en el primero con un cabezazo letal del paraguayo Arce, entonces merecida la conquista porque en el campo de juego el equipo mendocino era el que más habia propuesto, con la exigua pero merecida diferencia el Azul mendocino y el Pincha de Caseros se fueron al descanso.

El DT visitante movió el banco buscando respuestas y si bien no hirió el fondo azul con jugadas de neto peligro tomó la iniciativa, por ello el segundo gol, gran jugada entre Elordi, Fernandez y la conversión de Rios establecieron la ventaja de dos goles, casi imposible para Estudiantes de remontar, siguió con buen pie el equipor de Berti y terminó ganando 2 a 0.

La Lepra ya está en 16avos de final, espera por Tigre o Claypole y en tanto intensifica su preparación para el debut en el Apertura de Primera División, tendrá dos partidos en lo que resta de enero, el debut en el Bautista Gargantini frente a Atlético Tucumán el viernes 23 a las 22 y luego con Huracán en Parque Patricios el martes 27 a las 10 de la noche.

Sintesis:

Independiente Rivadavia: 2

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Fernández; Alex Arce. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Ezequiel Bonifacio x Osella, Fabrizio Sartori x Rios, Leonel Bucca x Fernandez.

Estudiantes de Bs As: 0

Facundo Vila; Facundo Ardiles, Jorge Benítez, Balthazar Bernardi, Franco Quinteros; Enzo Acosta, Rodrigo Melo, Román Rodríguez, Jorge Correa, Tomás Squié; Darío Rostagno. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Federico Sena x Rodriguez, Alejandro Melo x Acosta, Ian Vera x Squie, Tobias Sala x Rostagno, Joel Lucero x Correa.

Goles: PT: 26: Arce (IR) / ST: 27: Rios (IR)

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: Parque La Pedrera, Villa Mercedes, San Luis

Fotos: Copa Argentina