De profesión, influencers: cuando tus redes generan impacto

Miriam de Paoli, de NO PAUSA dialogó con CuyoNoticias acerca de la cada vez mayor demanda por parte de las marcas ,de influencers de diferentes rangos de edad, al tener un mayor poder adquisitivo. La sociedad suele pensar que una persona adulta no puede tener éxito en las redes sociales, tener miles de seguidores y hasta ganar dinero, afirma Juan Marenco, CEO de Be Influencers.

En la charla, Miriam de Paoli, comienza explicando qué es un influencer: "Los influencers somos, y me pongo en primera persona porque me incluyo en ellos, por mi plataforma No Pausa, son todas esas personas que han nacido en ese fenómeno que ha empezado con las redes sociales. Son personas que logran generar una comunidad que habla hacia esas personas y logra hacer que ese contenido tenga un impacto, por eso se les dice influencers. En teoría la información que generan, llega a determinar grupo de personas y generan una influencia. Obviamente acá podemos hablar de todo tipo de influencia: positiva, negativa de mayor impacto o menor impacto. Pero en resumen eso es lo que caracteriza a un influencer", cuenta.

"Esa influencia es por qué has logrado generar una comunidad. Lo interesante del influencer es que no es un título que te autodenominas así, esto tiene que ser validado por una comunidad que te acompaña y te soporta. Por ejemplo en el caso de No Pausa, que es mi comunidad, nosotros somos más de setenta y cinco mil mujeres que hablamos del tema climaterio y menopausia en toda Latinoamérica. Entonces no es que yo, Miriam, digo que soy influencer sino que mi comunidad respalda que tengo influencia en esta temática", explica.

Escuchá la nota completa a continuación