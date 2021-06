Al turismo no le alcanza solamente con la economía de Mendoza abierta

La falta de tránsito de personas y las restricciones sanitarias, las cuales hemos respetado, golpean fuertemente a nuestro sector. A pesar que el gobierno Provincial buscó proteger la economía, la baja circulación de personas a nivel nacional e internacional hizo estragos en los hoteles y restaurantes urbanos.

Tras 15 meses de restricciones y pandemia, el sector sigue posicionándose como el más golpeado de la economía de Mendoza. La Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza estima que al menos el 25% de los establecimientos ligados a la industria tengan que bajar su persiana de forma total y definitiva antes de fin de año.

Esta industria representa el 6,4% del PBG y emplea a 45.000 personas de forma directa e indirecta. Estamos frente a una crisis coyuntural, de la cual no será rápido recuperarse. Los efectos sobre la estructura empresaria son profundos y empuja a muchos otros actores de la cadena productiva, como comerciantes y pequeños productores locales, a estar en una misma sintonía de riesgo y dificultad de volver a ponerse de pie.

A nivel nacional, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), a través de Invecq Consultora Económica, actualizó su Informe nacional “Seguimiento de Coyuntura del Sector Hotelero Gastronómico. Mayo 2021”, elaborado en base a fuentes oficiales, cuyos datos arrojaron que ya desaparecieron 11.800 empresas, 3.800 más que en 2020, año en que cerraron sus puertas 8.000 establecimientos; además ya se perdieron 175.000 puestos de trabajo.

Necesidades del sector para reducir la crisis

- Apertura de Chile – Plan Piloto

La apertura del turismo receptivo por el límite fronterizo Cristo Redentor y Pehuenche en el sur para todos los ciudadanos chilenos que han sido inoculados para el virus Covid-19, es esencial y urgente para reactivar el sector.

Entendiendo que la República de Chile está llevando a cabo un acelerado plan de vacunación, es de suma importancia considerar una apertura piloto. La evolución del contexto de pandemia debe ir acompañado de un reacomodamiento de las medidas sanitarias tomadas en el momento en donde ambos países no contaban aún con las vacunas disponibles.

Esta apertura, permitiría el ingreso gradual de turistas extranjeros, quienes de forma habitual lo hacían para disfrutar de las propuestas hoteleras, gastronómicas, compras y entre otras más. En consecuencia, aliviaría a la industria de la fuerte crisis que atraviesa y permitiría seguir con los miles de puestos de trabajo. Nuestros establecimientos, se encuentran preparados con todos los protocolos correspondientes, permitiendo así un turismo seguro, responsable y de calidad.

- ATP provincial

Necesitamos que el programa Enlazado, el cual será puesto en marcha dentro del Mendoza Activa II, incluya a los puestos en hotelería y gastronomía. Además que le dé continuidad a los participantes del mismo una vez que termine su entrenamiento.

- Circulación interprovincial

Es un tema primordial del cual se debería ocupar el ejecutivo Nacional. Gobernadores y hasta incluso intendentes, tomaron las divisiones jurisdiccionales como si fuesen pasos fronterizos. Como resultado, pocos argentinos decidieron proyectar sus vacaciones ante la incertidumbre que el contexto generó.

- Horario de la gastronomía

El sector gastronómico necesita trasladar la denominada alerta sanitaria desde las 00:30 a las 6:30 horas. Muchos bares y restaurantes trabajan solamente en horarios de tarde – noche y sus cajas son muy perjudicadas ya que no generan las ventas necesarias porque la gente no concurre a cenar. Por otro lado, la problemática de contagios no se ubica en los establecimientos gastronómicos ya que cumplen con todos los protocolos sino en las fiestas ilegales. No hace más que seguir generando pérdidas a uno de los sectores que más ha sufrido las consecuencias económicas producto de la pandemia.

- Pre Viaje 2

Actualmente la propuesta parece ser muy favorable, pero se están repitiendo las mismas problemáticas que en su primera edición. Existe mucha incertidumbre por parte de los consumidores nacionales e internacionales por la apertura de nuestras fronteras y por la situación particular de cada provincia. Además, los prestadores no pueden comenzar a comercializar a través de este programa porque solo se ha reducido a un anuncio para el segundo semestre del 2021, no permitiendo ir generando ganancias con las ventas de servicios a futuro.

Por lo que se conoce, el sistema seguirá funcionando como hasta el último conocido: se otorgará un reintegro del 50% por compras realizadas en servicios turísticos (pasajes, paquetes o alojamientos) que luego puede ser utilizado en gastos en el sector o en gastronomía a través de una tarjeta de crédito o billetera electrónica. El Previaje tendrá su versión para extranjeros. En este caso, apuntará a turistas de países limítrofes (Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia) pero con otra modalidad que no incluye reintegros.

- Derechos de Comercio

Las patentes municipales de comercio, es una problemática que se viene repitiendo en todos los departamentos de la Provincia. Las Municipalidades sólo accedieron a bonificar 3 meses de derecho de comercio, pero nuestro derecho a trabajar estuvo limitado a largo de 10 meses, en los 15 meses que llevamos de pandemia.

Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza