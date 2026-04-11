Crimen en Guaymallén: matan a un hombre en su casa

Policia de Mendoza foto ilustrativa

Un hombre de 40 años fue asesinado durante un intento de robo en su vivienda de Guaymallén. El hecho ocurrió pasada la medianoche, cuando delincuentes ingresaron al domicilio y le exigieron la moto. La víctima salió a enfrentarlos y recibió un disparo fatal, según confirmaron fuentes policiales.

Un ataque en plena madrugada

El crimen ocurrió cerca de las 00:05 horas en una casa ubicada sobre la avenida Mathus Hoyos al 4440, en Guaymallén provincia de Mendoza. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre gravemente herido. En la comunicación se indicó iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llegaban los servicios de emergencia.

Cuando el personal policial de la Comisaría 57° arribó al lugar, la víctima ya no presentaba signos vitales. Poco después, profesionales del servicio de emergencias confirmaron el fallecimiento en la escena.

La víctima fue identificada como Germán David Di Giovambattista, de 40 años, quien residía en el mismo domicilio donde ocurrió el hecho.

El relato del momento del robo

Según declaró su esposa, ambos se encontraban dentro de la vivienda cuando escucharon ruidos en el portón. La situación cambió en segundos. Varios sujetos ingresaron al domicilio y comenzaron a gritar “dame la moto”.

Ante esa situación, el hombre salió con un machete para enfrentar a los intrusos. Fue en ese momento cuando recibió un disparo de arma de fuego. La agresión fue directa y letal.

De acuerdo con los primeros informes médicos, presentaba una herida con orificio de entrada en el costado izquierdo del cuerpo y salida a la altura de la axila derecha. La lesión resultó mortal.

El ataque ocurrió en pocos segundos. No hubo margen para reaccionar ni para asistencia inmediata efectiva.

Un entorno conmocionado

La muerte generó un fuerte impacto en el entorno cercano de la víctima. Familiares y vecinos quedaron en estado de shock tras lo ocurrido. La escena, en plena madrugada, alteró la tranquilidad habitual de la zona.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, el hombre llevaba una vida ligada a su trabajo en el área de Automotores de la Municipalidad de Guaymallén. Era conocido en su entorno laboral y barrial.

La noticia se difundió rápidamente entre vecinos, que comenzaron a acercarse al lugar. La presencia policial se mantuvo durante varias horas mientras se realizaban las tareas periciales.

El hecho volvió a poner en discusión la seguridad en zonas residenciales, especialmente durante la noche.

Cómo escaparon los agresores

Según las primeras informaciones, los autores del crimen se movilizaban en un vehículo que sería un Volkswagen Bora de color gris oscuro. Tras el ataque, escaparon rápidamente del lugar.

Hasta el momento no se informó sobre detenciones vinculadas al caso. La policía trabaja en la recolección de pruebas para identificar a los responsables.

Se analizan cámaras de seguridad de la zona y posibles testigos que puedan aportar datos. También se intenta reconstruir el recorrido del vehículo utilizado en la huida.

La rapidez del hecho y la fuga complican la investigación inicial. Sin embargo, los investigadores continúan con distintas líneas de trabajo.

Investigación en manos de la fiscalía

El caso quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén. La investigación es encabezada por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta.

El objetivo principal es determinar con precisión cómo ocurrió el hecho y dar con los autores. Para eso, se realizan pericias en la escena, análisis balísticos y relevamiento de testimonios.

También se busca establecer si los agresores tenían información previa sobre la víctima o si se trató de un robo al azar. Este punto puede ser clave para entender la dinámica del ataque.

La fiscalía trabaja en conjunto con personal policial especializado. Se espera que en las próximas horas surjan avances en la causa.

Un hecho que deja preguntas abiertas

El crimen de Guaymallén vuelve a mostrar la violencia con la que pueden desarrollarse los robos domiciliarios. En este caso, el intento de sustraer una moto terminó en un homicidio.

La secuencia fue breve, pero tuvo consecuencias irreversibles. Un hombre perdió la vida en su propia casa, en presencia de su familia.

El caso sigue en investigación. Mientras tanto, el barrio intenta asimilar lo ocurrido. La escena deja una imagen fuerte: una noche que comenzó en calma y terminó con un operativo policial y una familia atravesada por la pérdida.

Las próximas horas serán claves para avanzar en la identificación de los responsables y reconstruir cada detalle de lo sucedido.