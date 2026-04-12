Conductor ebrio detenido tras choque en Guaymallén

Guaymallén, conductor aprehendido con 1, 82 g/l

Un conductor fue aprehendido en Guaymallén luego de protagonizar una colisión y dar positivo en el test de alcoholemia. El hecho ocurrió por la mañana y el dosaje arrojó 1,82 g/L. El hombre se mostró agresivo con el personal y terminó detenido, mientras su vehículo fue secuestrado.

Un choque que encendió la alerta

El episodio se registró cerca de las 07:20 horas en la intersección de calles Urquiza y Quinquela Martín, en Guaymallén en la provincia de Mendoza. Un llamado a la línea de emergencias alertó sobre una camioneta involucrada en una colisión.

Hasta el lugar llegó personal de Tránsito, que comenzó con las actuaciones habituales. En el sitio se encontraba el conductor de una Toyota Hilux, identificado como S. R., quien no presentaba lesiones.

En una primera revisión, no hubo heridos. Sin embargo, la situación cambió cuando se realizó el control de alcoholemia.

Un resultado muy por encima del límite

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre. Se trata de un valor elevado, muy por encima de lo permitido en Mendoza, donde rige la tolerancia 0,5 grs para conducir.

Este nivel de alcohol implica una disminución importante en la capacidad de reacción, la coordinación y la percepción del entorno. Es uno de los factores de riesgo más comunes en siniestros viales.

Según datos oficiales de seguridad vial en la provincia, entre el 20% y el 30% de los accidentes graves están relacionados con el consumo de alcohol. Es una de las principales causas prevenibles.

El control en la vía pública busca justamente detectar estos casos antes de que generen consecuencias mayores.

Un momento de tensión en el lugar

Tras conocerse el resultado, el conductor reaccionó de forma agresiva contra el personal de accidentología. La situación obligó a intervenir para evitar que el conflicto escalara.

Los agentes lograron reducirlo y trasladarlo en una movilidad oficial. El procedimiento se realizó en el mismo lugar del hecho, bajo las medidas de seguridad correspondientes.

Este tipo de reacciones no es frecuente, pero puede ocurrir en contextos de consumo de alcohol. Por eso, los operativos incluyen protocolos específicos para estos escenarios.

El conductor quedó a disposición de la autoridad judicial para avanzar con las actuaciones.

Qué dice la ley en Mendoza

En la provincia rige la Ley 9024, modificada por las leyes Ley 9559 y Ley 9558. Estas normas establecen tolerancia cero de alcohol al volante.

La ley de tránsito de Mendoza (Ley 9024 modificada por la Ley 9559) establece límites estrictos de alcohol en sangre: 0,5 g/l para automovilistas, 0,2 g/l para motos y ciclomotores, y 0 g/l para transportes de carga o pasajeros. Superar 1 g/l implica penas severas: multas de hasta

Las sanciones pueden incluir multas económicas, inhabilitación para conducir y retención del vehículo. En casos con niveles altos o conductas peligrosas, también puede haber consecuencias penales.

El objetivo de estas medidas es claro: reducir los siniestros viales y proteger la vida de quienes circulan.

Intervención judicial y secuestro del vehículo

En este caso, intervino la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén. Desde allí se dispuso que el conductor quedara a disposición en la Comisaría 9°.

Además, personal de Tránsito procedió al secuestro de la camioneta. Esta medida es habitual en infracciones de este tipo, especialmente cuando hay alcohol involucrado.

El vehículo queda retenido hasta que se resuelva la situación judicial y administrativa del conductor.

Las actuaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes en el hecho.

Un problema que sigue presente

La conducción bajo los efectos del alcohol sigue siendo una problemática vigente. A pesar de los controles y las campañas de concientización, los casos continúan registrándose.

El dato de alcoholemia en este hecho refleja un nivel alto de riesgo. Situaciones como esta pueden terminar en consecuencias graves, incluso fatales.

Por eso, las autoridades insisten en la prevención. Evitar manejar después de consumir alcohol es una decisión clave.

El hecho ocurrido en Guaymallén no dejó heridos, pero activó un operativo y terminó con una persona detenida. Una escena que se repite y que vuelve a poner el foco en la responsabilidad al volante.